«Мы не должны играть под звуки сирен». Главный шахматный турнир года под угрозой срыва?

Похоже, у Международной федерации шахмат (ФИДЕ) могут возникнуть серьёзные проблемы из-за конфликта на Ближнем Востоке. Индийская шахматистка Хампи Конеру может отказаться от участия в турнире претенденток на Кипре. Гроссмейстер просто опасается за свою безопасность.

Не вызовет ли это цепную реакцию и срыв турнира?

«Никогда не знаешь, чем всё обернётся»

28 февраля на Ближнем Востоке начался военный конфликт между США, Израилем и Ираном. В противостояние быстро оказались втянуты и другие страны региона. А через несколько дней досталось даже Кипру: 1 марта беспилотник атаковал одну военных баз Великобритании в стране. Взрыв произошёл в 85 км от города Пафос, близ которого и пройдёт турнир.

Всё это обеспокоило одну из участниц соревнований. Опытная индийская шахматистка Хампи Конеру заявила, что может отказаться от выступлений на Кипре.

«Я не уверена, буду ли выступать в турнире претендентов. Сейчас меня беспокоит моя безопасность из-за атак беспилотников и размещения военных кораблей в Средиземном море. А совсем недавно между Израилем и Ливаном происходили бомбардировки из-за «Хезболлы». Поэтому я немного опасаюсь ехать на Кипр из-за этого. Если ситуация будет развиваться в таком же направлении, я действительно могу отказаться от участия.

В конце концов, мы должны иметь возможность играть в мирной и благоприятной обстановке. А не под звуки сирен, предупреждающих о бомбах или ракетах. Я думаю, что это не место для турнира мирового класса. Не нужно отчаянно стремиться проводить мероприятия в таких условиях.

Хампи Конеру Фото: Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images

Никто не знает, что произойдёт дальше, верно? Но мы знаем, что риск существует. Моя мысль заключалась в том, что если существует 10- или 20-процентный риск проведения мероприятия на Кипре, зачем вообще организовывать его в этом месте? Когда началась война, они уже получили представление о происходящем. Намеренно не следует попадать в опасную ситуацию. Если вы знаете, что есть какой-то риск, вы просто стараетесь его избежать», – сказала Хампи в интервью The Indian Express.

Конеру подчеркнула, что по-прежнему готовится к турниру претендентов, но окончательное решение о своём участии она примет к 23 марта. На 26-е число у индийской шахматистки забронированы билеты на рейс через Франкфурт.

Снятие с турнира может грозить Хампи не только потерей шансов сыграть в ближайшем чемпионском матче, но и крупным денежным штрафом. По правилам ФИДЕ, если гроссмейстер уже подписал контракт на участие в турнире претендентов, а затем решил отказаться от этого «без объяснения причин», то он обязан выплатить федерации € 10 тыс. Конеру в курсе, и она призналась, что больше беспокоится о своей безопасности, чем о штрафе.

«Сначала я очень обрадовалась, когда узнала, что турнир пройдет на Кипре, когда об этом объявили в ноябре. Поскольку я там раньше не была, я знаю, что это очень красивое место. Но сейчас ситуация изменилась. Из-за теракта, совершённого Израилем и «Хезболлой» несколько дней назад, многие рейсы на Кипр были отменены. Никогда не знаешь, чем всё обернётся. Жаль, что ФИДЕ не собирается вносить никаких изменений в расписание», – добавила она.

«Никакой чрезвычайной ситуации нет»

Представитель ФИДЕ в ответ на претензии индийской шахматистки заявил, что никаких проблем с безопасностью на Кипре в настоящий момент нет.

«Наши планы не изменились. Мы находимся на завершающем этапе подготовки к турниру претендентов. Конечно, мы следим за ситуацией. Кипр находится не слишком далеко от, скажем так, зоны боевых действий или зоны конфликта, но в то же время он никоим образом не вовлечён в конфликт и не находится в состоянии войны. Никакой чрезвычайной ситуации или чего-то подобного нет. Конечно, около 10 дней назад были тревожные новости, но с тех пор ситуация кажется довольно спокойной. Мы постоянно следим за ситуацией и поддерживаем связь с государственными органами, которые оказывают нам помощь во всём, что касается предстоящего турнира.

Правительство полностью понимает статус этого события и его важность. Президент страны планирует лично открыть турнир. Мы рассматриваем различные сценарии, даже самые маловероятные. Но мы твёрдо убеждены, что нынешняя ситуация не даёт оснований или разумных причин для переноса даты или места проведения. На данный момент мы не видим ничего, что хотя бы отдалённо напоминало бы опасность, чтобы рассматривать возможность его перемещения», – заявил генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский.

Пока больше никто из участников не высказывал своих опасений по поводу ситуации. Хотя отец другой индийской шахматистки Дивьи Дешмукх заявил, что активно следит за происходящим, чтобы в случае возникновения опасных обстоятельств изменить решение об участии дочери в турнире.

«На сегодняшний день мы решили, что Дивья примет участие в отборочных играх. Но мы не знаем, что может произойти в будущем. Ситуация меняется каждый день», – объяснил журналистам Джитендра Дешмукх.

Что будет с Турниром претендентов — 2026?

Вариант №1. Ситуация на Кипре будет спокойной, Хампи Конеру убедят в её полной безопасности, и турнир пройдёт без всяких изменений.

Вариант №2. Хампи откажется от участия в турнире. Трудно сказать, заставит ли ФИДЕ индианку выплачивать штраф, но в восьмёрке участниц, скорее всего, её просто заменят. Подобное уже было в 2020 году, когда в мужском турнире азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов отказался от участия из-за опасений заболеть коронавирусом и был заменён на француза Максима Вашье-Лаграва, который тогда был лучшим по среднему рейтингу.

Теймур Раджабов Фото: Miguel Pereira/Getty Images

Вариант №3. Ситуация для организаторов из ФИДЕ может усугубиться, если не только Хампи, но и ещё несколько спортсменов откажутся от участия. Тогда Сутовскому и компании придётся решать: идти на принцип и экстренно заменять тех, кто отказался, или задумываться о переносе турнира.

До старта соревнований осталось около полутора недель. Состязания в Пейе начнутся 28 марта. За это время ещё многое может поменяться.