В финале главного бейсбольного турнира планеты сошлись сборные двух стран, отношения между которыми накалились до предела.

«Что это за магия?!» Венесуэла отомстила американцам в их любимом виде спорта

В Майами прошёл финал Мировой серии – 2026 по бейсболу, который де-факто является чемпионатом мира в этом виде спорта. И вывеска была крайне интригующей, учитывая не только спортивный, но и политический контекст.

За трофей бились США и Венесуэла. При этом венесуэльцы ранее ни разу в истории не доходили до финала.

А в этот раз… победили!

Да-да, если вы не слышали, то пару месяцев назад американцы устроили политический переполох в Каракасе, провели военную операцию и выкрали президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

В связи с этим как-то иронично, что венесуэльцы набрались сил и злости и побили хозяев поля в их любимой игре. Счёт – 3:2 в пользу аутсайдера. Ну, хоть так насолили.

Финал Мировой серии – 2026 Фото: Al Bello/Getty Images

До этого лучшим выступлением Венесуэлы в Мировой серии была бронза, добытая в 2009 году, а на последних турнирах команда занимала следующие места: 10-е (2013), 8-е (2017) и 5-е (2023). Но в этот мартовский вечер в Майами творилось нечто. Американские СМИ подчёркивали, что на трибунах местной арены были преимущественно венесуэльские болельщики.

Тысячи людей собрались и на площади Плаза-де-ла-Хувентуд в Каракасе – отпраздновать грандиозный успех. Чтобы вы понимали, результат настолько значимый, что исполняющая обязанности президента Делси Родригес нарекла среду, 18 марта, днём радости и выходным.

Спортсмены, конечно, не могли нарадоваться. Капитан венесуэльской команды Сальвадор Перес поблагодарил всех, кто внёс вклад в их выступление.

«Болельщики были с нами здесь, в наших сердцах. Мировая серия, как вы знаете, один из самых важных турниров в МЛБ, но, когда ты играешь за свою страну, это нечто большее. Это про страну, где ты родился и вырос, про жертвы наших родителей, людей, которые нам помогали. Вот почему это так много значит для меня и для Венесуэлы», – приводит слова Переса АР.

Поставивший точку в финале Эухенио Суарес тоже был красноречив.

«Никто не верил в Венесуэлу, но сегодня мы стали чемпионами. Что тут сказать? Бог велик. Иисус был с нами всё это время. Мы должны прославлять его», – приводит слова Суареса The Guardian.

Отреагировал даже президент США Дональд Трамп. Политик перед финалом написал в социальных сетях следующее:

«С Венесуэлой в последнее время происходят хорошие вещи! Интересно, что это за магия? Штат №51?»

А после победы Венесуэлы Трамп ответил на свой вопрос:

«ШТАТ!!!».

И какие бы ветра ни дули в политике, в спорте на сей раз верх взяла Венесуэла. Она теперь квалифицировалась на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе. И, кажется, нас ждёт продолжение супербитвы через два года!