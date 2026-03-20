Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Ронни О'Салливан сделал брейк в 153 очка – наивысший в истории снукера, почему он больше максимума в 147 очков

«Мне это приснилось?» Ронни О'Салливан набрал 153 очка и опять переписал историю снукера
Татьяна Постникова
Комментарии
Гений из Англии устроил шоу на World Open 2026. Есть ещё один рекорд!

Ронни О'Салливан и в 50 лет продолжает творить чудеса в мировом снукере. Пускай Ракета уже играет не так ярко и стабильно, но красивые рекорды ему по-прежнему удаются. На World Open в Китае мультичемпион снова сотворил нечто! А именно – лучший брейк в истории снукера – 153 очка.

Как это вообще возможно, учитывая, что максимум – 147 очков?!

Больше чем максимум

Итак, на пути к четвертьфиналу World Open 2026 Ронни без проблем одолел Сюй Сы (5:1) и Шона Мёрфи (5:3) и в четвертьфинале вышел на Райана Дэя.

Буквально в первом фрейме зрители увидели, как творится история.

Из-за ошибки Дэя судья предоставил Ракете право сыграть «свободный шар». Такое случается, когда красные не видны, и игрок должен сыграть цветной шар как красный, за ним – цветной, а потом – переходить к обычным красным. В теории это позволяет собрать максимальную серию в 155 очков.

In this season, Rocket already made history:
Англичанин вместо красного закатил в лузу зелёный и чёрный, а потом перешёл к красным, играя их через чёрный. Всё складывалось просто шикарно, Ронни легко отправлял в лузы шар за шаром, разбирая позицию.

В моменте показалось, что Ронни О'Салливан сможет выбить максимально возможные 155 очков! Но когда на столе оставалось два красных, Ракете чуть не повезло с подбоем: чёрный шар закрылся розовым.

Этот розовый пришлось сыграть дважды и потерять два очка. Однако эта мелкая неприятность не остановила чемпиона. Дальше он уже без проблем очистил стол. Итого – 153 очка, новый рекорд максимального брейка!

Трибуны взорвались овациями, а Ракета со скромной улыбкой сел на кресло и вытер руки. Выглядел он так, будто не сделал вообще ничего особенного.

«Мне это приснилось?»

А ведь Ронни О'Салливан превзошёл достижение, которое держалось 22 года! Предыдущий максимум со «свободного шара» принадлежал Джейми Бернетту. В квалификации чемпионата Великобритании – 2004 он сделал брейк в 148 очков.

«Огромное спасибо всем, кто написал мне сообщения и поздравил с брейком в 153 очка. Это был потрясающий момент, я очень рад, что смог это сделать. Спасибо всем, кто меня поддерживал», – сказал Ракета после игры.

И если сам О'Салливан довольно скромно оценил своё достижение, то комментатор матча был в восторге.

«Для меня большая честь присутствовать здесь и наблюдать за этим. И комментировать происходящее. Для меня это был невероятный момент — наблюдать за тем, что сделал О'Салливан. Брейк в 153 очка – это типа: «Неужели это действительно произошло? Или мне это приснилось?» Невероятно!»

Он играет так же уверенно, как и всегда. Он не слишком задумывается над каждым ударом. Это просто невероятно! Очень, очень особенный момент», – сказал Ник Фоулдс в эфире TNT Sports.

После матча с Дэем Ронни повторил легендарный снимок баскетболиста Уилта Чемберлена. Он держал в руках листок с исторической для снукера цифрой 153. Очевидно, что брейк, сделанный Ракетой, не менее важная веха для конкретного вида спорта, чем 100 очков, набранных когда-то Чемберленом.

Уилт Чемберлен и Ронни О’Салливан

Фото: Wirephoto Front Back HQ Photo/Из личного архива

Кстати, в итоге О'Салливан обыграл Дэя 5:0 и вышел в полуфинал, где сыграет с У Ицзе. World Open – последний турнир для Ронни перед чемпионатом мира. И что-то подсказывает, что в Шеффилде О'Салливан тоже сделает нечто историческое.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android