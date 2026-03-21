Российский шахматист вступает в великую битву! Самое главное о Турнире претендентов — 2026

В конце марта стартует главное шахматное событие года – турнир претендентов. За шанс сыграть в титульном матче поборются восемь лучших гроссмейстеров мира. Среди них будет и российский шахматист Андрей Есипенко!
- Где и когда пройдет Турнир претендентов — 2026?
- Регламент Турнира претендентов — 2026
- Расписание Турнира претендентов — 2026
- Кто выступит на Турнире претендентов — 2026
- Играет ли Карлсен в Турнире претендентов — 2026?
- Россияне на Турнире претендентов — 2026
- Кто с кем сыграет в 1-м туре?
- Призовые на Турнире претендентов — 2026
- Где смотреть Турнир претендентов — 2026?
Где и когда пройдет Турнир претендентов — 2026?
28 марта в Пейе, пригороде Пафоса (Кипр), начнётся турнир претендентов. Соревнования продлятся до 16 апреля. За это время будут сыграны 14 туров. Для шахматистов будет предусмотрено четыре выходных дня.
Параллельно в том же отеле состоится и женский турнир претенденток. Там выступят две россиянки: Александра Горячкина и Екатерина Лагно.
Регламент Турнира претендентов — 2026
Шахматисты сыграют в два круга по семь раундов. В первых раундах каждого круга между собой будут встречаться представители одной шахматной федерации. В данном случае – американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура.
Турнир претендентов пройдёт с классическим контролем: 120 минут на первые 40 ходов и полчаса до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с 41-го. До 40-го хода шахматистам запрещено предлагать ничью.
Расписание Турнира претендентов — 2026
28 марта состоится церемония открытия турнира. 1-й тур стартует 29 марта. Первый выходной для шахматистов будет предусмотрен 2 апреля. Дальше гроссмейстеры будут играть сериями по два-три тура. 16 апреля запланирована церемония закрытия и тай-брейк, если он будет необходим.
28 марта. Церемония открытия
29 марта. 1-й тур
30 марта. 2-й тур
31 марта. 3-й тур
1 апреля. 4-й тур
2 апреля. Выходной
3 апреля. 5-й тур
4 апреля. 6-й тур
5 апреля. 7-й тур
6 апреля. Выходной
7 апреля. 8-й тур
8 апреля. 9-й тур
9 апреля. 10-й тур
10 апреля. Выходной
11 апреля. 11-й тур
12 апреля. 12-й тур
13 апреля. Выходной
14 апреля. 13-й тур
15 апреля. 14-й тур
16 апреля. Тай-брейк, церемония закрытия
Кто выступит на Турнире претендентов — 2026
В отличие от предыдущих розыгрышей, в этот раз шахматист, проигравший в последнем титульном матче, не получал прямую путёвку в турнир претендентов. Поэтому Дин Лижэнь не примет участия в соревнованиях.
Зато на турнире претендентов сыграют победители FIDE Circuit 2024 и 2025 годов Фабиано Каруана и Рамешбабу Прагнанандха, победитель и вице-чемпион «Большой швейцарки» Аниш Гири и Маттас Блюбаум, призёры Кубка мира Вэй И, Жавохир Синдаров и Андрей Есипенко, а также лидер рейтинга ФИДЕ на январь 2026-го Хикару Накамура.
Играет ли Карлсен в Турнире претендентов — 2026?
Магнус Карлсен по-прежнему считается лучшим шахматистом планеты. Норвежец подтверждает это статусом номера один в мировом рейтинге. Но ни в турнире претендентов, ни в битвах за шахматную корону Магнус не участвует. Ещё несколько лет назад гроссмейстер заявил, что ему это неинтересно. Норвежец не намерен играть в таких турнирах, пока не изменится формат.
Тем не менее Карлсен согласился участвовать в новом турнире Total Chess World Championship Tour, где определят «абсолютного» чемпиона мира.
Россияне на Турнире претендентов — 2026
В последние годы в турнирах претендентах стабильно участвовал Ян Непомнящий. Увы, на ТП-2026 россиянину отобраться не удалось.
И всё же без представителей нашей страны не обошлось. Последнюю путёвку на турнир претендентов вырвал Андрей Есипенко. Наш гроссмейстер занял третье место на Кубке мира, обыграв Нодирбека Якуббоева на тай-брейке.
Кстати, в 2023-м у Есипенко уже была возможность отобраться на турнир претендентов. Но тогда россиянин в последний день «Большой швейцарки» упустил свой шанс. Теперь же Андрей справился.
Для 23-летнего Есипенко этот турнир претендентов станет первым в карьере.
Кто с кем сыграет в 1-м туре?
Согласно правилам, в 1-м туре между собой обязаны сыграть представители одной шахматной федерации. Поэтому американцы Хикару Накамура и Фабиано Каруана начнут турнир с очной встречи.
Нашему Андрею Есипенко в соперники достался узбекский шахматист Жавохир Синдаров. Маттиас Блюбаум встретится с Вэй И, а Рамешбабу Прагнанадха – с Анишем Гири.
Призовые на Турнире претендентов — 2026
Победитель турнира претендентов получит солидные призовые – € 70 тыс. Вице-чемпиону достанется немного меньше – € 45 тыс., а спортсмену, занявшему третье место – € 25 тыс. При этом каждому гроссмейстеру дополнительно выплатят по € 5 тыс. за каждые заработанные пол-очка.
Хотя, конечно, куда важнее для шахматистов главная награда – шанс сыграть в титульном матче. Соперником для победителя Турнира претендентов будет Гукеш Доммараджу, завоевавший шахматную корону в 2024-м.
Где смотреть Турнир претендентов — 2026?
Увы, освещать Турнир претендентов – 2026 по федеральным телеканалам не будут. Но стримы различных матчей планируют шахматные блогеры.
Увы, освещать Турнир претендентов – 2026 по федеральным телеканалам не будут. Но стримы различных матчей планируют шахматные блогеры.