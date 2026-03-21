Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Турнир претендентов — 2026, мужчины: участники, расписание, где и когда пройдёт, Есипенко, почему не играет Карлсен

Российский шахматист вступает в великую битву! Самое главное о Турнире претендентов — 2026
Татьяна Постникова
Андрей Есипенко vs Хикару Накамура
Комментарии
28 марта стартует главное событие года. Андрей Есипенко в деле!

В конце марта стартует главное шахматное событие года – турнир претендентов. За шанс сыграть в титульном матче поборются восемь лучших гроссмейстеров мира. Среди них будет и российский шахматист Андрей Есипенко!

Собрали для вас всю самую главную информацию о турнире.

Где и когда пройдет Турнир претендентов — 2026?

28 марта в Пейе, пригороде Пафоса (Кипр), начнётся турнир претендентов. Соревнования продлятся до 16 апреля. За это время будут сыграны 14 туров. Для шахматистов будет предусмотрено четыре выходных дня.

Параллельно в том же отеле состоится и женский турнир претенденток. Там выступят две россиянки: Александра Горячкина и Екатерина Лагно.

Регламент Турнира претендентов — 2026

Шахматисты сыграют в два круга по семь раундов. В первых раундах каждого круга между собой будут встречаться представители одной шахматной федерации. В данном случае – американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура.

Организация турнира не обходится без проблем:
«Мы не должны играть под звуки сирен». Главный шахматный турнир года под угрозой срыва?

Турнир претендентов пройдёт с классическим контролем: 120 минут на первые 40 ходов и полчаса до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с 41-го. До 40-го хода шахматистам запрещено предлагать ничью.

Расписание Турнира претендентов — 2026

28 марта состоится церемония открытия турнира. 1-й тур стартует 29 марта. Первый выходной для шахматистов будет предусмотрен 2 апреля. Дальше гроссмейстеры будут играть сериями по два-три тура. 16 апреля запланирована церемония закрытия и тай-брейк, если он будет необходим.

Расписание Турнира претендентов — 2026

28 марта. Церемония открытия
29 марта. 1-й тур
30 марта. 2-й тур
31 марта. 3-й тур
1 апреля. 4-й тур
2 апреля. Выходной
3 апреля. 5-й тур
4 апреля. 6-й тур
5 апреля. 7-й тур
6 апреля. Выходной
7 апреля. 8-й тур
8 апреля. 9-й тур
9 апреля. 10-й тур
10 апреля. Выходной
11 апреля. 11-й тур
12 апреля. 12-й тур
13 апреля. Выходной
14 апреля. 13-й тур
15 апреля. 14-й тур
16 апреля. Тай-брейк, церемония закрытия

Кто выступит на Турнире претендентов — 2026

В отличие от предыдущих розыгрышей, в этот раз шахматист, проигравший в последнем титульном матче, не получал прямую путёвку в турнир претендентов. Поэтому Дин Лижэнь не примет участия в соревнованиях.

Как спортсмены отобрались на турнир претендентов?
Известны все участники шахматного Турнира претендентов — 2026. Россиянин тоже есть!

Зато на турнире претендентов сыграют победители FIDE Circuit 2024 и 2025 годов Фабиано Каруана и Рамешбабу Прагнанандха, победитель и вице-чемпион «Большой швейцарки» Аниш Гири и Маттас Блюбаум, призёры Кубка мира Вэй И, Жавохир Синдаров и Андрей Есипенко, а также лидер рейтинга ФИДЕ на январь 2026-го Хикару Накамура.

Играет ли Карлсен в Турнире претендентов — 2026?

Магнус Карлсен по-прежнему считается лучшим шахматистом планеты. Норвежец подтверждает это статусом номера один в мировом рейтинге. Но ни в турнире претендентов, ни в битвах за шахматную корону Магнус не участвует. Ещё несколько лет назад гроссмейстер заявил, что ему это неинтересно. Норвежец не намерен играть в таких турнирах, пока не изменится формат.

Тем не менее Карлсен согласился участвовать в новом турнире Total Chess World Championship Tour, где определят «абсолютного» чемпиона мира.

Карлсен снова будет биться за титул чемпиона мира! ФИДЕ готовит корону для Магнуса?

Россияне на Турнире претендентов — 2026

В последние годы в турнирах претендентах стабильно участвовал Ян Непомнящий. Увы, на ТП-2026 россиянину отобраться не удалось.

И всё же без представителей нашей страны не обошлось. Последнюю путёвку на турнир претендентов вырвал Андрей Есипенко. Наш гроссмейстер занял третье место на Кубке мира, обыграв Нодирбека Якуббоева на тай-брейке.

Кстати, в 2023-м у Есипенко уже была возможность отобраться на турнир претендентов. Но тогда россиянин в последний день «Большой швейцарки» упустил свой шанс. Теперь же Андрей справился.

Для 23-летнего Есипенко этот турнир претендентов станет первым в карьере.

«Внук» Капабланки. В чём главная шахматная сила Андрея Есипенко?

Кто с кем сыграет в 1-м туре?

Согласно правилам, в 1-м туре между собой обязаны сыграть представители одной шахматной федерации. Поэтому американцы Хикару Накамура и Фабиано Каруана начнут турнир с очной встречи.

Нашему Андрею Есипенко в соперники достался узбекский шахматист Жавохир Синдаров. Маттиас Блюбаум встретится с Вэй И, а Рамешбабу Прагнанадха – с Анишем Гири.

Призовые на Турнире претендентов — 2026

Победитель турнира претендентов получит солидные призовые – € 70 тыс. Вице-чемпиону достанется немного меньше – € 45 тыс., а спортсмену, занявшему третье место – € 25 тыс. При этом каждому гроссмейстеру дополнительно выплатят по € 5 тыс. за каждые заработанные пол-очка.

Хотя, конечно, куда важнее для шахматистов главная награда – шанс сыграть в титульном матче. Соперником для победителя Турнира претендентов будет Гукеш Доммараджу, завоевавший шахматную корону в 2024-м.

Где смотреть Турнир претендентов — 2026?

Увы, освещать Турнир претендентов – 2026 по федеральным телеканалам не будут. Но стримы различных матчей планируют шахматные блогеры.

«Чемпионат» также будет подробно рассказывать о происходящем на Кипре. Так что следите за турниром претендентов вместе с нами!

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android