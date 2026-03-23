Золото вундеркинда и рекорд Дюплантиса. Чем удивил зимний ЧМ-2026 по лёгкой атлетике?

В Польше завершился зимний чемпионат мира по лёгкой атлетике. Конечно, с летним турниром подобные соревнования ни в какое сравнение не идут, но турнир получился довольно насыщенным и ярким.

Золото американского школьника

Про Купера Луткенхауса как про новую звезду бега на 800 м стали громко говорить ещё в 2025-м, когда он в 16 лет отобрался на летний чемпионат мира в Токио. Купер показал второе время на национальном отборе (ускорился в стиле Борзаковского и продемонстрировал феноменальный финиш) и завоевал путёвку на главный турнир года.

На ЧМ-2025, ради которого ему пришлось пропустить первый блок школьного обучения, Купер выступил неудачно. Но на зимнем ЧМ-2026 он уже был неудержим. Главные мастера бега на 800 м турнир пропускали, однако это не так уж важно.

Купер в 17 лет стал чемпионом мира. По взрослым. Дюплантис в свои 17 лет о таком даже не мечтал. Интересно будет посмотреть на Луткенхауса в летнем сезоне в противостоянии с самыми серьёзными конкурентами.

У Дюплантиса рекорд. Но есть нюанс

Дюплантис в Польше в четвёртый раз подряд забрал титул зимнего чемпиона мира и установил очередной рекорд. Правда, не мировой, а «всего лишь» рекорд чемпионатов мира, преодолев планку на высоте 6,25 м.

Арман на этом и остановился, даже не став заказывать 6,32 м. 12 марта в Швеции на турнире своего имени он прыгнул на 6,31 м. Поднятие планки на новые запредельные высоты швед отложил до летнего сезона.

Его главный соперник Эммануил Каралис прыгнул на 6,05 м. Высота 6,20 м ему не покорилась, хотя в начале марта грек установил личный рекорд, преодолев 6,17 м – так высоко не прыгал даже Сергей Бубка. Каралис решил, что, раз он почти взял 6,20, можно рискнуть и на 6,25 – и ожидаемо её не взял.

«Спокойной ночи»

В мужском беге на 3000 м зарубились британец Джош Керр и американец Коул Хокер. В феврале в забеге на две мили в рамках традиционного турнира «Миллроуз Геймс» в Нью-Йорке Хокер обыграл Керра и показал после финиша жест «спокойной ночи».

В Польше на чемпионате мира Керр взял реванш, традиционно мощно финишировав. И после победы показал такой же жест. Хокера это не впечатлило, американец сказал, что Джош мог бы и своё что-нибудь придумать.

В сентябре в Токио на ЧМ-2025 Керр порвал икроножную мышцу и не мог даже до столовой самостоятельно доковылять, но к зимнему сезону восстановился. Автором медицинского чуда стала его мама-физиотерапевт, которую он особо отметил после финиша, сказав, что эта победа – её заслуга.

Ходжкинсон выиграла. И вы не поверите…

Олимпийская чемпионка в беге на 800 м и главная претендентка на то, чтобы побить рекорд бегуна/бегуньи Кастер Семени, британка Кили Ходжкинсон ожидаемо выиграла золото с рекордом чемпионатов мира – 1.55,30.

Ходжкинсон бежала в своей лиге, соперницы отстали на целую вечность. Но при этом занявшая второе место швейцарка Одри Верро установила национальный рекорд, а взявшая бронзу американка Эддисон Уайли показала лучший результат в своей карьере.

Казалось бы, ну и с какой стати победа Ходжкинсон – в главных событиях ЧМ? А с той, что Кили впервые в карьере стала чемпионкой мира. Ранее она не выигрывала ни зимние, ни летние турниры.

Жаль, что в чемпионате мира не участвовала Фемке Бол: нидерландская звезда бега на 400 м по завершении прошлого сезона объявила о переходе на 800 м, но очной встречи суперзвёзд придётся подождать до летнего сезона.

Рекорд швейцарского многоборца

Симон Эхаммер из Швейцарии установил мировой рекорд в семиборье, набрав 6670 очков. Да, зимой парни не в десятиборье соревнуются, но метать, например, копьё и диск в помещениях просто невозможно.

Занятный факт в том, что Эхаммер стал бы двукратным чемпионом России – 2026, если бы прилетел на Сахалин и поучаствовал в отдельных дисциплинах. Он с запасом выиграл бы прыжки в длину и стал бы первым в барьерном беге на 60 м. А, ну и на гладких 60 м зацепил бы бронзу. Вот такой уровень!

Ранее мировой рекорд принадлежал американцу Эштону Итону, но Эхаммер перекрыл его достижение на 25 очков. Кстати, из семи видов многоборья швейцарец выиграл четыре.

Финал в два забега и пуфики!

На ЧМ-2026 было опробовано необычное нововведение: финал в беге на 400 м проводился в два забега по четыре участника. В World Athletics объяснили, что цель новшества – исключить использование менее выгодных первой и второй дорожек.

Награды же распределялись по лучшему времени: участники первого забега в мягких пуфиках ожидали результатов второго забега рядом с табло. Приживётся ли это нововведение – непонятно, всё-таки до этого лучшие всегда определялись в очной борьбе.