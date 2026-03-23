Главные события зимнего ЧМ-2026 по лёгкой атлетике: победа 17-летнего Луткенхауса, золото Дюплантиса, жест Керра

Золото вундеркинда и рекорд Дюплантиса. Чем удивил зимний ЧМ-2026 по лёгкой атлетике?
Андрей Шитихин
Купер Луткенхаус выступил даже круче непобедимого шведа.

В Польше завершился зимний чемпионат мира по лёгкой атлетике. Конечно, с летним турниром подобные соревнования ни в какое сравнение не идут, но турнир получился довольно насыщенным и ярким.

«Чемпионат» выбрал для вас самое главное.

Золото американского школьника

Про Купера Луткенхауса как про новую звезду бега на 800 м стали громко говорить ещё в 2025-м, когда он в 16 лет отобрался на летний чемпионат мира в Токио. Купер показал второе время на национальном отборе (ускорился в стиле Борзаковского и продемонстрировал феноменальный финиш) и завоевал путёвку на главный турнир года.

Лёгкая атлетика в помещении. ЧМ-2026. Беговые
Мужчины. 800 м
22 марта 2026, воскресенье. 21:38 МСК
Окончено
1
Купер Луткенхаус
США
1:44.24
2
Элиотт Крестан
Бельгия
1:44.38
3
Мохамед Аттауи
Испания
1:44.66

На ЧМ-2025, ради которого ему пришлось пропустить первый блок школьного обучения, Купер выступил неудачно. Но на зимнем ЧМ-2026 он уже был неудержим. Главные мастера бега на 800 м турнир пропускали, однако это не так уж важно.

Купер в 17 лет стал чемпионом мира. По взрослым. Дюплантис в свои 17 лет о таком даже не мечтал. Интересно будет посмотреть на Луткенхауса в летнем сезоне в противостоянии с самыми серьёзными конкурентами.

У Дюплантиса рекорд. Но есть нюанс

Дюплантис в Польше в четвёртый раз подряд забрал титул зимнего чемпиона мира и установил очередной рекорд. Правда, не мировой, а «всего лишь» рекорд чемпионатов мира, преодолев планку на высоте 6,25 м.

Арман на этом и остановился, даже не став заказывать 6,32 м. 12 марта в Швеции на турнире своего имени он прыгнул на 6,31 м. Поднятие планки на новые запредельные высоты швед отложил до летнего сезона.

У Дюплантиса появился грозный соперник. Великие рекорды шведа под угрозой?

Его главный соперник Эммануил Каралис прыгнул на 6,05 м. Высота 6,20 м ему не покорилась, хотя в начале марта грек установил личный рекорд, преодолев 6,17 м – так высоко не прыгал даже Сергей Бубка. Каралис решил, что, раз он почти взял 6,20, можно рискнуть и на 6,25 – и ожидаемо её не взял.

«Спокойной ночи»

В мужском беге на 3000 м зарубились британец Джош Керр и американец Коул Хокер. В феврале в забеге на две мили в рамках традиционного турнира «Миллроуз Геймс» в Нью-Йорке Хокер обыграл Керра и показал после финиша жест «спокойной ночи».

В Польше на чемпионате мира Керр взял реванш, традиционно мощно финишировав. И после победы показал такой же жест. Хокера это не впечатлило, американец сказал, что Джош мог бы и своё что-нибудь придумать.

Джош Керр (в центре)

Фото: Marcel ter Bals/Getty Images

В сентябре в Токио на ЧМ-2025 Керр порвал икроножную мышцу и не мог даже до столовой самостоятельно доковылять, но к зимнему сезону восстановился. Автором медицинского чуда стала его мама-физиотерапевт, которую он особо отметил после финиша, сказав, что эта победа – её заслуга.

Ходжкинсон выиграла. И вы не поверите…

Олимпийская чемпионка в беге на 800 м и главная претендентка на то, чтобы побить рекорд бегуна/бегуньи Кастер Семени, британка Кили Ходжкинсон ожидаемо выиграла золото с рекордом чемпионатов мира – 1.55,30.

Ходжкинсон бежала в своей лиге, соперницы отстали на целую вечность. Но при этом занявшая второе место швейцарка Одри Верро установила национальный рекорд, а взявшая бронзу американка Эддисон Уайли показала лучший результат в своей карьере.

Кили Ходжкинсон

Фото: Marcel ter Bals/Getty Images

Казалось бы, ну и с какой стати победа Ходжкинсон – в главных событиях ЧМ? А с той, что Кили впервые в карьере стала чемпионкой мира. Ранее она не выигрывала ни зимние, ни летние турниры.

Жаль, что в чемпионате мира не участвовала Фемке Бол: нидерландская звезда бега на 400 м по завершении прошлого сезона объявила о переходе на 800 м, но очной встречи суперзвёзд придётся подождать до летнего сезона.

Рекорд швейцарского многоборца

Симон Эхаммер из Швейцарии установил мировой рекорд в семиборье, набрав 6670 очков. Да, зимой парни не в десятиборье соревнуются, но метать, например, копьё и диск в помещениях просто невозможно.

Лёгкая атлетика в помещении. ЧМ-2026. Многоборья
Семиборье. Итоговое положение
21 марта 2026, суббота. 21:45 МСК
Окончено
1
Симон Эхаммер
Швейцария
6670
2
Хит Болдуин
США
6337
3
Кайл Гарланд
США
6245

Занятный факт в том, что Эхаммер стал бы двукратным чемпионом России – 2026, если бы прилетел на Сахалин и поучаствовал в отдельных дисциплинах. Он с запасом выиграл бы прыжки в длину и стал бы первым в барьерном беге на 60 м. А, ну и на гладких 60 м зацепил бы бронзу. Вот такой уровень!

Ранее мировой рекорд принадлежал американцу Эштону Итону, но Эхаммер перекрыл его достижение на 25 очков. Кстати, из семи видов многоборья швейцарец выиграл четыре.

Финал в два забега и пуфики!

На ЧМ-2026 было опробовано необычное нововведение: финал в беге на 400 м проводился в два забега по четыре участника. В World Athletics объяснили, что цель новшества – исключить использование менее выгодных первой и второй дорожек.

Награды же распределялись по лучшему времени: участники первого забега в мягких пуфиках ожидали результатов второго забега рядом с табло. Приживётся ли это нововведение – непонятно, всё-таки до этого лучшие всегда определялись в очной борьбе.

