«Он здорово меня отделал». Как Ронни О’Салливан остановился в шаге от рекордного титула

Ронни О’Салливан наконец-то вернулся! В течение минувшей недели он показывал шикарный снукер на World Open и даже установил невероятный рекорд. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы забрать титул. В финале англичанина уверенно обыграл Тепчайя Ун-Нух. Это было мощно!

Красивый путь

В этом сезоне дела у О’Салливана явно обстоят не очень. Из-за обострений старых травм он не так часто играет на турнирах. К сожалению, даже на немногочисленных соревнованиях, куда он доезжает, ему не всегда удаётся выступить успешно. Но на World Open Ронни сумел удивить.

Англичанин с квалификации выглядел довольно уверенно. Сначала он легко обыграл Росса Муира (5:1), а следом без проблем одолел Мэттью Селта (5:0). В 1/8 финала Ракета сошёлся с Шоном Мёрфи и одержал победу (5:3).

А дальше Ронни ждал исторический четвертьфинал с Райаном Дэем. Мультичемпион не просто разгромил соперника (5:0), но и обновил рекорд по максимально возможному брейку в истории снукера. Из-за ошибки Дэя и «свободного шара» О’Салливан выдал серию в 153 очка!

После легчайшего четвертьфинала англичанина ждал нервный полуфинал с У Ицзэ. Всё решилось буквально в последнем фрейме – 6:5.

В финале Ронни в соперники достался Тепчайя Ун-Нух. Казалось, что в этом противостоянии преимущество на стороне куда более опытного англичанина.

Ракета спокойно повёл в первой сессии со счётом 4:0. А потом что-то сломалось, и тайский снукерист вырвался вперёд – 5:4. При этом Ун-Нуху удалось забрать девятый фрейм лишь благодаря везению: снукерист промахнулся по решающему розовому, но шар каким-то чудом всё равно упал в лузу.

На старте второй сессии Тепчайя увеличил своё преимущество (6:4), но О’Салливан и не думал сдаваться. Англичанин быстро вернулся в игру, сначала сравняв счёт, а затем и вовсе выйдя вперёд (7:6).

Тепчайя Ун-Нух Фото: Tai Chengzhe/Getty Images

Историческая победа

Но таец уже вошёл во вкус. Он нивелировал отрыв Ронни и перехватил инициативу (8:7). А в 16-м фрейме Тепчайя сотворил красоту: выдал серию в 147 очков! Для Ун-Нуха это лишь седьмой максимум в карьере. Удивительно, но снукерист не получит за него положенный бонус – всё-таки максимальный брейк в 153 очка на World Open сделал Ронни.

Зато Тепчайе досталось кое-что более важное. Он спокойно довёл матч до победы (10:7) и завоевал свой первый рейтинговый титул в карьере! Это всего второй трофей для Ун-Нуха. В 2019 году он побеждал на Shoot Out.

Кстати, победа Тепчайи стала исторической не только для него, но и для всего Таиланда. Ун-Нух – лишь второй игрок из этой страны, взявший рейтинговый турнир. Первым был Джеймс Уоттана, который ещё в 1995 году забрал себе трофей Thailand Open.

«Это финал, в котором соединились две мои мечты. Я всегда мечтал поднять над головой титул в финале, где обыграл Ронни О’Салливана. Никогда в жизни этого не забуду. Я до сих пор в шоке от своего выступления. Как мне это удалось? Иногда в снукере игра идёт в одни ворота. Сделать 147 очков в финале с Ронни О’Салливаном – это огромная честь», – заявил таец.

«Тепчайя заслужил победу»

А что же сам Ронни? Увы, для него столь впечатляющая неделя завершилась досадным поражением в финале. Ему опять не удалось взять рекордный 42-й рейтинговый титул.

Зато Ракета продемонстрировал, что всё ещё находится в хорошей форме, а это важно перед грядущим ЧМ. Кстати, World Open – заключительный турнир для англичанина перед «Крусиблом».

«Хочу выразить благодарность Тепчайе за сегодняшнюю невероятную игру в снукер. Я смотрел его игру с Джаддом Трампом в полуфинале и подумал: «Вау!» Джадд, очевидно, номер один рейтинга, и Ун-Нух заставил его выглядеть вторым. Я надеялся, что он сегодня не будет играть так же, но он играл.

Он меня здорово отделал. Я долго сидел в своём кресле. Но Тепчайя молодец, блестящий, потрясающий талант. Он заслужил свою победу. Сегодня он играл намного лучше меня. Тепчайя действовал блестяще и использовал все возможные приёмы. Придется смириться с этим. Если бы я проявил немного больше упорства, я бы смог оказать ему большее сопротивление. Сейчас я в гораздо лучшей форме, чем даже две недели назад», – признался О’Салливан.

Чемпионат мира пройдёт с 18 апреля по 4 мая.