Турнир претендентов по шахматам – 2026, женщины: даты и место проведения, расписание, участники, фавориты, где смотреть

Лагно и Горячкина вступают в борьбу за корону. Самое главное о Турнире претенденток – 2026
Татьяна Постникова
Главное о Турнире претенденток – 2026
За несколько дней до старта соревнований участницу из Индии заменили на украинку. Так что будет очень жарко!

Этой весной состоится главное шахматное событие 2026 года – Турнир претендентов. На Кипре параллельно будут проходить два турнира – мужской и женский. В женской части соревнований за путёвку в титульный матч поборются восемь лучших гроссмейстеров мира. Среди них две россиянки: Александра Горячкина и Екатерина Лагно. И у наших неплохие шансы на победу!

Собрали для вас всё, что нужно знать о Турнире претенденток – 2026.

Где и когда пройдёт Турнир претенденток – 2026?

Турнир претенденток стартует 28 марта. Соревнования пройдут в пригороде кипрского Пафоса – городке Пейя. Конец состязаний запланирован на 16 апреля. За это время шахматистки сыграют 14 туров. Четыре дня будут выходными.

Параллельно в том же месте состоится мужской турнир претендентов. Там среди прочих сыграет российский гроссмейстер Андрей Есипенко.

Вся информация о мужском турнире претендентов:
Регламент Турнира претенденток – 2026

Восемь участниц сыграют в два круга по семь матчей. Шахматистки будут сражаться в партиях с классических контролем: 120 минут на первые 40 ходов и полчаса до конца встречи с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с 41-го. Ничью соперницы могут предлагать лишь после 40-го хода.

Если по итогам 14 туров несколько шахматисток в борьбе за первое место наберут одинаковое количество очков, будут тай-брейк в рапид.

Расписание Турнира претенденток – 2026

28 марта состоится церемония открытия турнира, а сам турнир стартует 29 марта. Первый выходной запланирован на 2 апреля. После шахматистки будут биться по два-три тура подряд, прежде чем снова смогут отдохнуть.

16 апреля пройдут церемония закрытия и тай-брейк, если он потребуется.

Расписание турнира претенденток – 2026

28 марта. Церемония открытия
29 марта, 17:30. 1-й тур
30 марта, 17:30. 2-й тур
31 марта, 17:30. 3-й тур
1 апреля, 17:30. 4-й тур
3 апреля, 17:30. 5-й тур
4 апреля, 17:30. 6-й тур
5 апреля, 17:30. 7-й тур
7 апреля, 17:30. 8-й тур
8 апреля, 17:30. 9-й тур
9 апреля, 17:30. 10-й тур
11 апреля, 17:30. 11-й тур
12 апреля, 17:30. 12-й тур
14 апреля, 17:30. 13-й тур
15 апреля, 17:30. 14-й тур
16 апреля. Тай-брейк, церемония закрытия.

Участницы Турнира претенденток – 2026

В 2026 году впервые место на ТП автоматически не получает шахматистка, проигравшая в предыдущем титульном матче. Так что Тань Чжунъи завоевала свою путёвку в турнирной борьбе – заняла третье место на Кубке мира.

Тань Чжунъи

Также на турнир претенденток отобрались: победительница и серебряный призёр Гран-при Чжу Цзиньэр (Китай) и Александра Горячкина (Россия), победительница и серебряный призёр Grand Swiss Рамешбабу Вайшали (Индия) и Екатерина Лагно (Россия), победительница и серебряный призёр Кубка мира Дивья Дешмукх и Хампи Конеру (обе – Индия) и Бибисара Ассаубаева (Казахстан), которая заняла седьмое место в зачёте FIDE Circuit, но стала лучшей среди тех, кто не взял квоту на ТП-2026 иными способами.

За несколько дней до старта турнира стало известно, что Хампи Конеру не будет выступать в турнире претенденток на Кипре, и её место заняла Анна Музычук (Украина) – лучшая в зачёте FIDE Circuit из тех, кто не попал на ТП-2026.

Конеру снялась с Турнира претенденток – 2026

За несколько недель до старта Хампи Конеру, отобравшаяся на турнир как призёр Кубка мира, выразила обеспокоенность безопасностью на Кипре из-за конфликта на Ближнем Востоке. По данным СМИ, в начале конфликта по военной базе недалеко от Пафоса был нанесён ракетный удар.

За пять дней до старта Конеру всё-таки решила сняться с турнира.

«После долгих размышлений было принято непростое решение о снятии с женского турнира претенденток. Ни один турнир, как бы важен он ни был, не может быть важнее собственных безопасности и самочувствия.

Несмотря на предоставленные заверения, я не чувствую себя полностью защищённой в сложившихся обстоятельствах. Это болезненное, но необходимое решение, и я остаюсь при своём мнении», – написала Хампи в соцсетях.

Её место заняла украинка Анна Музычук.

Россиянки на Турнире претенденток – 2026

На Турнир претенденток – 2026 отобрались две российские шахматистки. Александра Горячкина стала второй на Гран-при, а Екатерина Лагно – второй на «Большой швейцарке». Правда, на Кипре наши спортсменки будут выступать в нейтральном статусе, под флагом ФИДЕ.

Оба гроссмейстера – постоянные участницы турнира претенденток. Горячкиной даже удавалось выиграть соревнования в 2019-м. И Александра, и Екатерина участвовали и в титульных матчах, но обе проиграли Цзюй Вэньцзюнь на тай-брейках. В 2018-м это сделала Лагно, а в 2019-м – Горячкина.

Кто с кем сыграет в 1-м туре ТП-2026?

Согласно регламенту ФИДЕ, представители одной шахматной федерации должны сыграть с собой в первых турах, и жеребьёвка была проведена с учётом этого правила. Россиянок и китаянок свели друг с другом в 1-м туре, а три индианки должны провести очные встречи в первых трёх турах.

После снятия Хампи Конеру с соревнований ФИДЕ приняло решение не пересматривать результаты жеребьёвки, а просто заменить индийскую шахматистку на Анну Музычук. Таким образом, получилось, что две оставшиеся девушки из Индии сыграют друг с другом не в 1-м, а во 2-м туре.

Турнир претенденток – 2026. Пары 1-го тура

Александра ГорячкинаЕкатерина Лагно
Чжу ЦзиньэрТань Чжунъи
Дивья ДешмукхАнна Музычук
Вайшали Рамешбабу – Тань Чжунъи.

Фавориты Турнира претенденток – 2026

Пожалуй, к главным фаворитам любого женского шахматного турнира можно отнести лидеров сборной Китая. Шахматная школа Поднебесной переживает настоящий расцвет. Безусловно, очень сильна экс-чемпионка мира по шахматам Тань Чжунъи, но особое внимание стоит обратить на 23-летнюю Чжу Цзиньэр, добившуюся в 2025 году фантастического прогресса. Девушка, сыгравшая на Гран-при ФИДЕ из-за отказа соотечественниц, выиграла турнир и взлетела на второе место в мировом рейтинге. От неё стоит ждать сюрпризов.

Навязать борьбу китаянкам может Александра Горячкина. Россиянке хватает опыта и мастерства. Да и мечта стать чемпионкой мира у неё по-прежнему есть. Хочется верить, что Александра подойдёт к турниру в хорошей форме.

Призовые на Турнире претенденток – 2026

Призовые у женщин значительно скромнее, чем у мужчин. Победительница получит лишь € 28 тыс. Вице-чемпионке заплатят € 17 тыс., а бронзовому призёру – € 8,6 тыс. Также каждая из участниц заработает по € 2,2 тыс. за каждые заработанные по ходу турнира пол-очка.

Победительница турнира сыграет в титульном матче с Цзюй Вэньцзюнь.

Где смотреть Турнир претенденток – 2026?

Трансляций ТП-2026 на федеральных каналах в России не запланировано, однако стримить соревнования явно будут шахматные блогеры.

«Чемпионат» также будет освещать предстоящий турнир претенденток. Мы будем ставить онлайн-доски и держать вас в курсе важных новостей.

