Шахматист, чемпион, миллионер. Кто такой Хикару Накамура?

Гроссмейстер из США очень хочет выиграть Турнир претендентов – 2026 и впервые в своей жизни сыграть в матче за корону.

28 марта на Кипре стартует шахматный Турнир претендентов – 2026. Одним из его фаворитов считается Хикару Накамура, который отобрался на соревнования со скандалом. Впрочем, знаменит американский гроссмейстер не только этим. Давайте познакомимся с популярным шахматистом поближе.

Хикару Накамура



Дата рождения: 9 декабря 1987 года



Возраст: 38 лет



Место рождения: Хираката, Япония



Спортивное гражданство: США



Вид спорта: шахматы



Победы и достижения: пятикратный чемпион США, чемпион мира по шахматам Фишера, победитель и двукратный бронзовый призёр шахматной Олимпиады в составе сборной США, серебряный призёр турнира претендентов (2024), серебряный призёр Grand Swiss (2023), победитель Гран-при ФИДЕ (2022)



Детство и семья

Хикару родился 9 декабря 1987 года в городе Хираката, префектура Осака, Япония. Отец Накамуры Саюти – японец, раньше работал учителем. Мать мальчика Кэролайн Мэрроу – американка, была музыкантом.

Хикару – второй ребёнок в семье. У него есть старший брат Аска.

Когда Накамуре-младшему было два года, вся семья переехала в США. Потом родители мальчика развелись. Через несколько лет мать Хикару во второй раз вышла замуж, её избранником стал Сунила Вирамантри, мастер ФИДЕ со Шри-Ланки, работавший в США тренером.

Вскоре отчим начал обучать Хикару и Аску игре в шахматы. На тот момент мальчикам было семь и восемь лет. Ребята схватывали на лету, и всё дошло до того, что в 10 лет 79 дней Накамура-младший стал самым молодым в истории мастером в Шахматной федерации США. Он вместе с братом участвовал в различных турнирах в Штатах и периодически побеждал.

В 2003-м Хикару побил рекорд самого Бобби Фишера, став самым молодым гроссмейстером в истории США. Это звание Накамура-младший получил в 15 лет 2 месяца 19 дней. Правда, позже это достижение несколько раз превзошли.

Начало карьеры

Первым заметным успехом Накамуры на взрослом уровне стало выступление на чемпионате мира ФИДЕ – 2004. 16-летний Хикару в турнире на выбывание дошёл до четвертого раунда, по ходу обыграв более сильных соперников: Сергея Волкова, Алексея Александрова и Александра Ластина. В октябре 2004-го Хикару пробился в топ-100 гроссмейстеров мира.

Юный Хикару Накамура Фото: Из личного архива шахматиста

В последующие годы Накамура стал победителем нескольких международных турниров, в том числе чемпионом мира по шахматам Фишера, а также дважды взял титул чемпиона США. При этом Хикару делал небольшую паузу в карьере: он перестал играть в классику офлайн и сосредоточился на играх в блиц и рапид в бурно развивающейся онлайн-сфере.

К началу 2010-х рейтинг американца перевалил за 2700, после чего его стали приглашать на топ-турниры. Тогда же он начал работать с Гарри Каспаровым* (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента). Их сотрудничество продлилось недолго, но под руководством российского гроссмейстера Накамура выиграл два Tata Steel Tournament подряд и основательно закрепился в десятке мирового рейтинга.

Основной этап карьеры

В середине 2010-х Хикару уверенно выступал на топ-турнирах, периодически занимая призовые места. В 2014-м он стал вице-чемпионом мира по блицу, затем ещё дважды выиграл чемпионат США.

Особенно важным в карьере Накамуры стал 2016 год. Тогда он занял четвёртое место на турнире претендентов, помог сборной США забрать золото на шахматной Олимпиаде и дошёл до четвертьфинала Кубка мира.

В 2019-м Хикару снова победил на чемпионате США. А после начала пандемии коронавируса переключился на быстрые шахматы в онлайне.

Карьера в стриминге

В 2020-м у Накамуры появилась возможность объединить две свои страсти: онлайн-шахматы и блиц. Хикару начал очень активно играть в интернете, а потом и вовсе стал стримером. Его канал быстро набирал подписчиков, и уже в 2021-м число фолловеров перевалило за миллион! Во многом благодаря Накамуре шахматы обрели новую популярность в интернете.

Стриминговый бизнес Хикару развивался так активно, что он заключил контракт с киберспортивной организацией TSM. Накамура стал первым в истории человеком, который одновременно был и профессиональным шахматистом, и профессиональным киберспортсменом. Именно стриминг принёс ему миллионы долларов.

Только в 2022-м Накамура вернулся в классические шахматы, причём сделал это ярко, с ходу выиграв Гран-при ФИДЕ. После американец занял второе место на чемпионате мира по блицу и выиграл ЧМ по шахматам Фишера.

В последующие годы Хикару занимал второе и четвёртое места на турнирах претендентов и брал серебро в «Большой швейцарке» (2023).

Как отобрался на турнир претендентов?

На Турнир претендентов – 2026 Накамура отобрался со скандалом. Хикару намеревался забрать квоту как обладатель самого высокого рейтинга на январь 2026-го. Но для этого нужно было сыграть минимум 30 классических партий.

Выполнять норму американец решил не на топ-турнирах, а на региональных соревнованиях в США. Зачастую в соперниках у Хикару даже не было игроков с рейтингом выше 2300. За свои действия Накамура подвергся критике как со стороны болельщиков, так и со стороны других топ-шахматистов.

Хикару Накамура Фото: FIDE

«Похоже, люди удобно забывают, что на всех последних турнирах я стабильно набирал рейтинговые очки. Они ведут себя так, словно весь прошлый год я играл только с шахматистами уровня 2400 и теперь имею на 50 пунктов больше, чем заслуживаю. Однако это, очевидно, неправда. Немного обидно — слишком много разговоров и ерунды вокруг, но что поделать?

Кажется, все забыли, что у меня беременная жена и скоро родится ребёнок. Не хочу постоянно мотаться по турнирам, поэтому для меня гораздо удобнее сыграть сразу много партий и закрыть вопрос. Люди всегда найдут повод возмутиться – так устроен шахматный мир. Однако все, кого встречал на турнирах, были рады и поддерживали меня. И, честно говоря, мнение этих людей для меня куда важнее, чем язвительные комментарии токсичных элитных гроссмейстеров. Мне всё равно. Мне плевать на завистливых элитных гроссмейстеров. Это уже давно не моё», – говорил Хикару.

В Международной федерации шахмат развели руками, просто подтвердив, что Накамура нашёл лазейку в правилах. Федерация уже поменяла систему отбора после этого случая.

Личная жизнь

В 2023-м Хикару женился на гроссмейстере армяно-иранского происхождения Атусе Пуркашиян. В декабре 2025-го у пары родился первенец – мальчик.