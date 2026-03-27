Шахматы, Турнир претендентов – 2026, женщины: какие шансы у россиянки Александры Горячкиной занять первое место?

Какие шансы у Горячкиной выиграть Турнир претенденток – 2026? Неудобных соперниц у неё нет
Дмитрий Кряквин
Александра Горячкина
Китайская стена крепка. Сможет ли лучшая шахматистка России её пробить?

В субботу, 28 марта, на Кипре стартуют турниры претендентов, призванные определить соперников нынешних чемпионов мира в титульных матчах. В женском турнире аж две российские участницы – Александра Горячкина и Екатерина Лагно, которые (и это просто фантастика!) принимают участие в четвертом подобном соревновании подряд.

В какой форме Александра Горячкина?

27-летняя Александра Горячкина выглядит одной из главных претенденток на победу в Пафосе. Российская шахматистка находится в оптимальном для больших свершений возрасте, и за её плечами достаточный опыт борьбы за мировую корону. Александра уже выходила на Цзюй Вэньцзюнь, и тогда ей не хватило совсем чуть-чуть для завоевания чемпионского звания.

Это было очень обидно:
Победа была так близка… Как россиянка Горячкина проиграла финал ЧМ по шахматам. Видео
Видео
Победа была так близка… Как россиянка Горячкина проиграла финал ЧМ по шахматам. Видео

Некоторое время Горячкина находилась в кризисе, испытывая проблемы с тренерским штабом после безвременного ухода из жизни её наставника гроссмейстера Константина Ланды, который вёл её к первой битве за мировой титул. Однако сейчас ситуация стабилизировалась: штаб Горячкиной возглавил один из главных специалистов в российских шахматах, чемпион Европы и двукратный чемпион России Евгений Томашевский, помогавший в прошлом другим известным игрокам бороться за звание чемпиона мира.

Отбор в претендентский турнир Александра провела на душевном подъёме и буквально вырвала заветную путёвку у украинки Анны Музычук. Правда, по иронии судьбы Музычук тоже примет участие в турнире, заменив Хампи Конеру, отказавшуюся от поездки на Кипр по соображениям безопасности.

Всё из-за конфликта на Ближнем Востоке:
«Мы не должны играть под звуки сирен». Главный шахматный турнир года под угрозой срыва?
«Мы не должны играть под звуки сирен». Главный шахматный турнир года под угрозой срыва?

Осенью 2025 года Горячкина уверенно провела мужскую «Большую швейцарку ФИДЕ», обыграла несколько сильных мужских гроссмейстеров, в том числе участника матча на первенство мира среди мужчин 2012 года Бориса Гельфанда. В женских же соревнованиях Александра играет ровно, проигрывает редко. В победном для российской сборной командном чемпионате мира 2025 года проблемы ей смогла создать только легендарная Хоу Ифань, которая не участвует в личных женских турнирах, а сражается только с сильным полом.

В последние два месяца Горячкина не садилась за доску, но можно не сомневаться – её штаб напряженно работал, а россиянка компенсировала недостаток практики множеством закрытых тренировочных матчей.

Всё самое важное о предстоящем турнире:
Лагно и Горячкина вступают в борьбу за корону. Самое главное о Турнире претенденток — 2026
Лагно и Горячкина вступают в борьбу за корону. Самое главное о Турнире претенденток — 2026

Главные соперницы россиянки на ТП-2026

Есть ощущение, что замена Конеру на Музычук играет Горячкиной на руку – она в последнее время играла с Анной удачно, обыграла её и на претендентском в Канаде в 2024 году, и на командном чемпионате мира – 2021 (Ситжес, Испания), и на Кубке мира в Красной Поляне в том же 2021-м. А все неудачи Саши во встречах с более возрастной украинской шахматисткой были ещё в детстве.

Кто сыграет на турнире претенденток?
Все участницы шахматного турнира претендентов — 2026. За победу сразятся две россиянки!
Все участницы шахматного турнира претендентов — 2026. За победу сразятся две россиянки!

Да и в целом у Горячкиной нет на этом турнире неудобных соперниц! Молодую надежду Индии Дивью Дешмукх она обыгрывала трижды, даже в тот момент, когда Дивья явно находилась на подъёме. Есть одна проигранная партия другой индианке – Рамешбабу Вайшали, но одна партия – это не слишком страшно.

Понятно, что в данном случае можно и нужно вывести за скобки партии Александры против Екатерины Лагно – наши сборницы дружат, и более 90% их партий закончились вничью. Кстати, стоит отметить, что по принудительной жеребьевке спортсменки из одной страны обычно играют между собой на старте, чтобы исключить неудобные ситуации в последних турах.

Хоть наш текст и посвящён Александре, конечно, мы, как и все российские болельщики, будем страстно поддерживать и Лагно – она гроза китаянок, и даже сильнейшие из восточных шахматисток прогибались под её атаками.

Екатерина Лагно

Екатерина Лагно

Фото: FIDE

Однако вернёмся к Горячкиной. Очень важно, что Александра уже выигрывала у китаянки Чжу Цзиньэр! Перед написанием статьи я посоветовался с нашей известной сборницей Полиной Шуваловой, и мы сошлись во мнении, что ещё недавно Чжу выглядела следующей великой китаянкой и наследницей Цзюй Вэньцзюнь, но недавно у неё случился страшный провал! Чжу решила потренироваться на крепком турнире в Праге и с треском там провалилась: потеряла 24 пункта рейтинга и вообще не была похожа сама на себя!

Чжу Цзиньэр недавно просто поражала:
Три шахматистки, которые могут свергнуть действующую чемпионку мира. Есть и россиянка!
Три шахматистки, которые могут свергнуть действующую чемпионку мира. Есть и россиянка!

Ещё один записной фаворит турнира – Тань Чжунъи. Она играет сильно, у неё высокий рейтинг, по личным встречам она за явным преимуществом превосходит и Чжу Цзиньэр, и многих других участниц, а вот с Горячкиной у китаянки счет равный. Единственное – у Тань образовался какой-то комплекс чемпионки мира: она не может играть с Цзюй Вэньцзюнь. Например, после победы на последнем претендентском Тань была разгромлена в матче за мировую корону. Хочет ли она новой встречи с Цзюй? Будет ли играть на полную катушку, понимая, что ждёт её в случае победы? Если нет, россиянке надо этим обязательно пользоваться!

Тань Чжунъи

Тань Чжунъи

Фото: FIDE

Наконец, участница, игра которой на Кипре повлияет на многое – Бибисара Асаубаева. Гроссмейстер из Казахстана не только сильна за доской, но и является настоящим магистром в пиаре – то она рекомендует прямой конкурентке вместо шахмат научиться варить борщ мужу, то рассказывает, как дорого содержать 11 тренеров, которые готовят Бибисару к решающим испытаниям. Вместе с этим не стоит сомневаться, что Асаубаева может сыграть хорошо – у неё великолепная физическая форма (она регулярно выкладывает в Сеть свои занятия гимнастикой и акробатикой), что поможет выдержать трёхнедельную марафонскую дистанцию. Однако сейчас у Горячкиной против Бибисары 2-0 без поражений, и на турнире претенденток она тоже выглядит фаворитом.

Яркое интервью с Бибисарой:
«Без еды у меня не было сил найти победный ход». Интервью с чемпионкой мира по блицу
Эксклюзив
«Без еды у меня не было сил найти победный ход». Интервью с чемпионкой мира по блицу

Какие у Горячкиной шансы на первое место?

Александра на пике карьеры, устойчива психологически, сейчас за её спиной серьёзная поддержка. Но китайская стена тоже очень крепка. В Китае тоже готовят спортсменок с огромной любовью и почтением к шахматам.

Поэтому шансы Горячкиной в битве с основными конкурентками я бы оценил как 50 на 50. Однако хочется верить, что удача в этот раз будет на её стороне.

