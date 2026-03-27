Какие шансы у Горячкиной выиграть Турнир претенденток – 2026? Неудобных соперниц у неё нет

В субботу, 28 марта, на Кипре стартуют турниры претендентов, призванные определить соперников нынешних чемпионов мира в титульных матчах. В женском турнире аж две российские участницы – Александра Горячкина и Екатерина Лагно, которые (и это просто фантастика!) принимают участие в четвертом подобном соревновании подряд.

В какой форме Александра Горячкина?

27-летняя Александра Горячкина выглядит одной из главных претенденток на победу в Пафосе. Российская шахматистка находится в оптимальном для больших свершений возрасте, и за её плечами достаточный опыт борьбы за мировую корону. Александра уже выходила на Цзюй Вэньцзюнь, и тогда ей не хватило совсем чуть-чуть для завоевания чемпионского звания.

Некоторое время Горячкина находилась в кризисе, испытывая проблемы с тренерским штабом после безвременного ухода из жизни её наставника гроссмейстера Константина Ланды, который вёл её к первой битве за мировой титул. Однако сейчас ситуация стабилизировалась: штаб Горячкиной возглавил один из главных специалистов в российских шахматах, чемпион Европы и двукратный чемпион России Евгений Томашевский, помогавший в прошлом другим известным игрокам бороться за звание чемпиона мира.

Отбор в претендентский турнир Александра провела на душевном подъёме и буквально вырвала заветную путёвку у украинки Анны Музычук. Правда, по иронии судьбы Музычук тоже примет участие в турнире, заменив Хампи Конеру, отказавшуюся от поездки на Кипр по соображениям безопасности.

Осенью 2025 года Горячкина уверенно провела мужскую «Большую швейцарку ФИДЕ», обыграла несколько сильных мужских гроссмейстеров, в том числе участника матча на первенство мира среди мужчин 2012 года Бориса Гельфанда. В женских же соревнованиях Александра играет ровно, проигрывает редко. В победном для российской сборной командном чемпионате мира 2025 года проблемы ей смогла создать только легендарная Хоу Ифань, которая не участвует в личных женских турнирах, а сражается только с сильным полом.

В последние два месяца Горячкина не садилась за доску, но можно не сомневаться – её штаб напряженно работал, а россиянка компенсировала недостаток практики множеством закрытых тренировочных матчей.

Главные соперницы россиянки на ТП-2026

Есть ощущение, что замена Конеру на Музычук играет Горячкиной на руку – она в последнее время играла с Анной удачно, обыграла её и на претендентском в Канаде в 2024 году, и на командном чемпионате мира – 2021 (Ситжес, Испания), и на Кубке мира в Красной Поляне в том же 2021-м. А все неудачи Саши во встречах с более возрастной украинской шахматисткой были ещё в детстве.

Да и в целом у Горячкиной нет на этом турнире неудобных соперниц! Молодую надежду Индии Дивью Дешмукх она обыгрывала трижды, даже в тот момент, когда Дивья явно находилась на подъёме. Есть одна проигранная партия другой индианке – Рамешбабу Вайшали, но одна партия – это не слишком страшно.

Понятно, что в данном случае можно и нужно вывести за скобки партии Александры против Екатерины Лагно – наши сборницы дружат, и более 90% их партий закончились вничью. Кстати, стоит отметить, что по принудительной жеребьевке спортсменки из одной страны обычно играют между собой на старте, чтобы исключить неудобные ситуации в последних турах.

Хоть наш текст и посвящён Александре, конечно, мы, как и все российские болельщики, будем страстно поддерживать и Лагно – она гроза китаянок, и даже сильнейшие из восточных шахматисток прогибались под её атаками.

Екатерина Лагно Фото: FIDE

Однако вернёмся к Горячкиной. Очень важно, что Александра уже выигрывала у китаянки Чжу Цзиньэр! Перед написанием статьи я посоветовался с нашей известной сборницей Полиной Шуваловой, и мы сошлись во мнении, что ещё недавно Чжу выглядела следующей великой китаянкой и наследницей Цзюй Вэньцзюнь, но недавно у неё случился страшный провал! Чжу решила потренироваться на крепком турнире в Праге и с треском там провалилась: потеряла 24 пункта рейтинга и вообще не была похожа сама на себя!

Ещё один записной фаворит турнира – Тань Чжунъи. Она играет сильно, у неё высокий рейтинг, по личным встречам она за явным преимуществом превосходит и Чжу Цзиньэр, и многих других участниц, а вот с Горячкиной у китаянки счет равный. Единственное – у Тань образовался какой-то комплекс чемпионки мира: она не может играть с Цзюй Вэньцзюнь. Например, после победы на последнем претендентском Тань была разгромлена в матче за мировую корону. Хочет ли она новой встречи с Цзюй? Будет ли играть на полную катушку, понимая, что ждёт её в случае победы? Если нет, россиянке надо этим обязательно пользоваться!

Тань Чжунъи Фото: FIDE

Наконец, участница, игра которой на Кипре повлияет на многое – Бибисара Асаубаева. Гроссмейстер из Казахстана не только сильна за доской, но и является настоящим магистром в пиаре – то она рекомендует прямой конкурентке вместо шахмат научиться варить борщ мужу, то рассказывает, как дорого содержать 11 тренеров, которые готовят Бибисару к решающим испытаниям. Вместе с этим не стоит сомневаться, что Асаубаева может сыграть хорошо – у неё великолепная физическая форма (она регулярно выкладывает в Сеть свои занятия гимнастикой и акробатикой), что поможет выдержать трёхнедельную марафонскую дистанцию. Однако сейчас у Горячкиной против Бибисары 2-0 без поражений, и на турнире претенденток она тоже выглядит фаворитом.

Какие у Горячкиной шансы на первое место?

Александра на пике карьеры, устойчива психологически, сейчас за её спиной серьёзная поддержка. Но китайская стена тоже очень крепка. В Китае тоже готовят спортсменок с огромной любовью и почтением к шахматам.

Поэтому шансы Горячкиной в битве с основными конкурентками я бы оценил как 50 на 50. Однако хочется верить, что удача в этот раз будет на её стороне.