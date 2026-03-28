Кто выиграет шахматный турнир претендентов – 2026? Смелый прогноз гроссмейстера

Турнир претендентов – 2026 – это своего рода эпохальное событие. Блистательное поколение сверстников величайшего шахматиста всех времен и народов Магнуса Карлсена, к которому мы причисляем американцев Хикару Накамуру и Фабиано Каруану, а также представляющего Нидерланды Аниша Гири (всем этим супергроссмейстерам уже за 30), встретится в битве с поколением будущего. Победитель бросит вызов самому молодому чемпиону мира в истории шахмат – индийцу Гукешу Доммараджу.

Два года назад казалось случайным, что Гукеш сначала обошёл всех в турнире претендентов, а затем поверг деморализованного и растренированного китайца Дин Лижэня. Но пора принять то, что молодое поколение вовсю требует своё место под солнцем. Ярких его представителей на Кипре будет трое: индиец Рамешбабу Прагнанандха, узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров и россиянин Андрей Есипенко молоды, талантливы и, очевидно, могут очень здорово прибавить, чтобы замахнуться и на шахматный Олимп.

Время победить невозможно. И исторически так сложилось, что в шахматах молодой герой зачастую побеждает выдающегося классика. В свое время комета юного рижанина Михаила Таля прервала противостояние титанов Михаила Ботвинника и Василия Смыслова. Американский гений Роберт Фишер одного за другим разгромил постаревших классиков советских шахмат. Даже противостояние «великих Ка» Анатолия Карпова и Гарри Каспарова* (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента), казавшееся некогда попросту вечным, не получило продолжения, поскольку Карпова поверг напористый англичанин – более молодой и дерзкий Найджел Шорт.

К тому же сейчас шахматы стремительно меняются как спорт. Турок Ягыз Эрдогмуш демонстрирует феноменальные результаты в 14 лет, аргентинец Фаустино Оро – в 12, а россиянин Роман Шогджиев в 10 лет бьёт всевозможные рекорды. И именно в наши дни с исторической точки зрения будет очень странно, если на матч с Гукешем выйдет кто-то из тех, кто долгое время находился в тени Магнуса Карлсена или раз за разом не реализовывал свои шансы. Безусловно, за плечами Каруаны, Накамуры и Гири огромный опыт игры в претендентских турнирах, они умеют выстроить свою подготовку и вообще крайне профессиональны, однако историческое предначертание играет против них.

Поэтому я бы сделал ставку на то, что выиграет один из тройки Синдаров – Прагнанандха – Есипенко. Скорее всего, к ним можно отнести и Вэй И.

Жавохир Синдаров (Узбекистан)

Жавохир в последнее время стремительно прогрессирует. Он умён, хитёр и расчетлив – выиграл Кубок мира, а потом занял второе место без поражений на супертурнире в Вейк-ан-Зее, где его обошёл только пролетевший мимо претендентского соотечественник Нодирбек Абдусатторов. Да, Синдаров сейчас лишь 12-й в рейтинге, но на самом деле трудно оценить, какова его реальное нынешнее место в мировых шахматах. Похоже, намного выше.

Рамешбабу Прагнанандха (Индия)

Прагнанандха – сверстник и исторический конкурент Гукеша Доммараджу. Когда-то Рамешбабу и Гукеш вместе приезжали потренироваться на международный турнир в Воронеж совсем ещё детьми. Вейк-ан-Зее-2026 Прагнанандха провалил, в Кубке мира на ранней стадии вылетел, уступив россиянину Даниилу Дубову. В рейтинге он занимает 13-е место. Индийские тренеры ругают Рамешбабу за то, что он стал ломать свой чистый классический стиль и пытается вызывать хаос в стиле другого классного индийца турнирного короля Арджуна Эригайси. Но что-то подсказывает, что у Прагнанандхи есть огромнейший резерв – и время включить его настанет именно на Кипре. На мой вкус, Рамешбабу либо оглушительно выстрелит, либо, наоборот, с треском провалится.

Андрей Есипенко (Россия)

Андрей – один из двух андердогов соревнования наряду с немцем Маттиасом Блюбаумом. Его рейтинг (33-е место) занижен ввиду того, что вместо супертурниров, на которые по политическим причинам россияне попадают редко, он вынужден зачастую играть отечественные турниры типа Суперфинала, где рейтинг нельзя поднять чисто математически. Однако тот же Каруана в своем прогнозе справедливо отмечает: Есипенко очень силён, он обладает уникальной способность выходить и ломать об колено сильнейших из сильнейших. И тут даже Карлсен не был исключением. Когда Андрей видит цель, то может сыграть очень мощно при всех лучших – и такое случалось уже не раз. Мне кажется, даже попадание в тройку будет для россиянина очень неплохим результатом, с прицелом на следующий цикл. Но в идеале – надо ковать железо, пока оно горячо.

Вэй И (Китай)

Его когда-то считали будущим соперником Магнуса Карлсена. Он пересек отметку в 2700 в весьма юном возрасте. Потом сосредоточился на учёбе, а шахматы не прощают даже временного предательства. Как не мог дойти до вершины вернувшийся после перерыва Гата Камский, так же непросто возвращался и Вэй И. Он редко проигрывает, находится на седьмом месте в рейтинге, выше него из участников турнира претендентов располагаются только Каруана и Накамура. Китаец непоколебим, а коммунистическая спортивная машина наверняка сделала всё возможное, чтобы подготовить наследника Дин Лижэня к борьбе.

А что с остальными?

Согласен с экспертами, которые отмечали, что победа самого популярного шахматного стримера Хикару Накамуры, который прорвался на Кипр, фактически обманув правила и «нафармив» рейтинг в любительских турнирах, будет выглядеть насмешкой над шахматами. Однако вариант, когда Каруана или Гири начнут одну за одной клепать победы за счёт отточенной домашней подготовки, совсем не исключен. Впрочем, кажется, что такого не случится, хотя Гири мне лично очень симпатичен – не только как настоящий шахматный джентльмен, но и как многодетный отец, что в больших шахматах нынче редкость.

В любом случае на победителе претендентского турнира будет большая ответственность. Он должен оказаться не случайным, чтобы проверить – является ли случайным чемпион мира Гукеш Доммараджу.

Совсем скоро мы получим ответы на все эти вопросы.