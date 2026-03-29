Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Турнир претендентов по шахматам – 2026 – онлайн-трансляция матчей 29 марта: Синдаров — Есипенко, Горячкина — Лагно

Российские шахматисты начинают важнейшую битву! Первый день турнира претендентов. LIVE
Татьяна Постникова Михаил Чесалин
,
Андрей Есипенко
Андрей Есипенко сойдётся с Жавохиром Синдаровым из Узбекистана, а Екатерина Лагно и Александра Горячкина сыграют друг с другом.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 29 марта, на Кипре стартует первый игровой день Турнира претендентов – 2026. Параллельно будут проходить соревнования в открытой и женской секции.

На соревнованиях в Пейе выступят сразу три российских шахматиста: Андрей Есипенко, Екатерина Лагно и Александра Горячкина. В 1-м туре, согласно правилам, должны сойтись гроссмейстеры из одной федерации. Именно поэтому Лагно и Горячкиной придется сыграть друг против друга. Противостояние явно не будет лёгким!

Турнирная таблица Турнира претенденток – 2026
Расписание Турнира претенденток – 2026

А вот Есипенко в соперники достался Жавохир Синдаров. Талантливый парень из Узбекистана способен удивить, так что Андрею придётся попотеть, чтобы начать ТП-2026 с победы.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию обоих партий с участием россиян на турнире претендентов. Основной упор мы сделаем на игру Есипенко, но не будем забывать и о Лагно с Горячкиной. Будьте вместе с нами, мы расскажем обо всём самом важном, что происходит на доске и за её пределами!

Старт партий – в 15:30 мск.

Турнирная таблица Турнира претендентов – 2026
Расписание Турнира претендентов – 2026
📔 Жеребьёвка первого тура у женщин 📈 Жеребьёвка первого тура у мужчин
Live Татьяна Постникова

А каковы шансы у россиян выиграть Турнир претендетов и претенденток? Прогноз сделал наш эксперт, гроссмейстер Дмитрий Кряквин.

Разбор от Дмитрия Кряквина
14:24 Татьяна Постникова

А вот и полный гайд по женскому турниру. Там у нас выступят сразу две шахматистки!

Всё о Турнире претенденток
Лагно и Горячкина вступают в борьбу за корону. Самое главное о Турнире претенденток — 2026
14:16 Татьяна Постникова

Турнир претендентов будет довольно длинным. Собрали для вас всю информацию по соревнованиям лучших шахматистов мира в одном месте.

Гайд по Турниру претендентов
Российский шахматист вступает в великую битву! Самое главное о Турнире претендентов — 2026
14:11 Татьяна Постникова

📔 Жеребьёвка первого тура у женщин

В отличие от мужчин, у женщин куда больше представителей из одной страны, оттого в первом круге многие из них будут играть между собой.

  • Александра Горячкина (Россия) – Екатерина Лагно (Россия)
  • Рамешбабу Вайшали (Индия) – Бибисара Асаубаева (Казахстан)
  • Чжу Цзиньэр (Китай) – Тань Чжунъи (Китай)
  • Дивья Дешмух (Индия) – Анна Музычук (Украина)

Две представительницы Индии сойдутся во втором круге. Из-за замены индианки Хампи Конеру на украинку Анну Музычук ФИДЕ не стал сильно перекраивать жеребьевку.

Белыми начнут Горячкина, Вайшали, Цзиньэр и Дешмух.

14:07 Татьяна Постникова

📈 Жеребьёвка первого тура у мужчин

Давайте посмотрим пары первого тура в Турнире претендентов – 2026. По правилам, представители одной федерации обязаны сыграть в первой встрече.

  • Фабиано Каруана (США) – Хикару Накамура (США)
  • Маттиас Блюбаум (Германия) – Вэй И (Китай)
  • Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Аниш Гири (Нидерланды)
  • Жавохир Синдаров (Узбекистан) – Андрей Есипенко (Россия).

Белыми начинают Каруана, Блюбаум, Прагнанандха и Синдаров.

14:03 Татьяна Постникова

Добрый день, дорогие друзья! Начинаем нашу онлайн-трансляцию первого игрового дня Турнира претендентов. Будем вместе смотреть за партиями Андрея Есипенко с Жавохиром Синдаровым и Екатерины Лагно с Александрой Горячкиной.

