Российские шахматисты начинают важнейшую битву! Первый день турнира претендентов. LIVE

Сегодня, 29 марта, на Кипре стартует первый игровой день Турнира претендентов – 2026. Параллельно будут проходить соревнования в открытой и женской секции.
На соревнованиях в Пейе выступят сразу три российских шахматиста: Андрей Есипенко, Екатерина Лагно и Александра Горячкина. В 1-м туре, согласно правилам, должны сойтись гроссмейстеры из одной федерации. Именно поэтому Лагно и Горячкиной придется сыграть друг против друга. Противостояние явно не будет лёгким!
А вот Есипенко в соперники достался Жавохир Синдаров. Талантливый парень из Узбекистана способен удивить, так что Андрею придётся попотеть, чтобы начать ТП-2026 с победы.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию обоих партий с участием россиян на турнире претендентов. Основной упор мы сделаем на игру Есипенко, но не будем забывать и о Лагно с Горячкиной. Будьте вместе с нами, мы расскажем обо всём самом важном, что происходит на доске и за её пределами!
Старт партий – в 15:30 мск.
📔 Жеребьёвка первого тура у женщин
В отличие от мужчин, у женщин куда больше представителей из одной страны, оттого в первом круге многие из них будут играть между собой.
- Александра Горячкина (Россия) – Екатерина Лагно (Россия)
- Рамешбабу Вайшали (Индия) – Бибисара Асаубаева (Казахстан)
- Чжу Цзиньэр (Китай) – Тань Чжунъи (Китай)
- Дивья Дешмух (Индия) – Анна Музычук (Украина)
Две представительницы Индии сойдутся во втором круге. Из-за замены индианки Хампи Конеру на украинку Анну Музычук ФИДЕ не стал сильно перекраивать жеребьевку.
Белыми начнут Горячкина, Вайшали, Цзиньэр и Дешмух.
📈 Жеребьёвка первого тура у мужчин
Давайте посмотрим пары первого тура в Турнире претендентов – 2026. По правилам, представители одной федерации обязаны сыграть в первой встрече.
- Фабиано Каруана (США) – Хикару Накамура (США)
- Маттиас Блюбаум (Германия) – Вэй И (Китай)
- Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Аниш Гири (Нидерланды)
- Жавохир Синдаров (Узбекистан) – Андрей Есипенко (Россия).
Белыми начинают Каруана, Блюбаум, Прагнанандха и Синдаров.
Добрый день, дорогие друзья! Начинаем нашу онлайн-трансляцию первого игрового дня Турнира претендентов. Будем вместе смотреть за партиями Андрея Есипенко с Жавохиром Синдаровым и Екатерины Лагно с Александрой Горячкиной.