Российские синхронистки вынесли всех на Кубке мира. Большие победы возвращаются!

Наши синхронистки снова на высоте – как и до отстранения! Сборная России вынесла всех на этапе Кубка мира в Париже. Российские спортсмены взяли девять медалей и выиграли общий зачёт этапа. Вот это мощь!

Превосходное выступление россиянок

Этап Кубка мира в Париже проходил с 27 по 30 марта. Во Францию сборная России поехала в боевом составе: были практически все участники ЧМ-2025. Пожалуй, не хватало только главной звезды – Александра Мальцева.

С первого же дня российская команда задала высокую планку. В техническом соло Валерия Плеханова выиграла бронзу, уступив лишь белоруске Василине Хандошко и немке Кларе Бауэр. Правда, отставание россиянки от соперниц было внушительным: Плеханова проиграла Бауэр 10,2801 балла.

Но после этой бронзы наша команда взяла два золота и серебро. В технических дуэтах российские спортсменки заняли первые два места. Победу одержали Майя Дорошко и Елизавета Минаева, а вторыми стали Кира Черезова и Валентина Герасимова.

В произвольной программе групп наши синхронистки с лёгкостью забрали золото. Отрыв россиянок от ближайших преследовательниц из Китая составил 22,2861 балла! Бронзовые призёры же отстали от наших «русалок» более чем на 50 баллов. Это настоящая пропасть!

В следующие соревновательные дни сборная России не сбавляла обороты. В произвольной программе дуэтов наши спортсменки снова выиграли золото и серебро. Лучшими россиянки были и в технической программе групп.

Приятный сюрприз преподнесли дебютанты Алина Румянцева и Захар Трофимов. Совсем юные ребята одержали уверенную победу в техническом миксте. Их отрыв от казахстанской пары, ставшей второй, – больше 20 баллов!

В последний день этапа Валерия Плеханова принесла сборной России ещё одну бронзу – теперь в произвольном соло.

Валерия Плеханова Фото: Franco Arland/Getty Images

Успешный дебют Ромашиной

В итоге из Парижа россияне уехали с девятью медалями, пять из которых – золотые. Ближайшие преследователи из сборной Китая, для сравнения, могут похвастаться лишь тремя медалями (2 – 1 – 0).

Самое крутое, что наши спортсмены брали награды во всех видах, в которых участвовали. Откровенных провалов вообще не было!

А ведь этот старт стал дебютным в качестве главного тренера сборной для Светланы Ромашиной. После чемпионата мира – 2025 многолетняя наставница команды Татьяна Покровская покинула свой пост. Своей преемницей она назначила Ромашину.

И посмотрите, как славно Светлана продолжила победные традиции! Конечно, ещё рано говорить, что Ромашина будет так же успешно вести команду к победам на протяжении десятков лет, как это делала Покровская. Прошло слишком мало времени, чтобы делать столь серьёзные выводы.

Однако результаты на старте не могут не радовать. Если россияне продолжат выступать столь же успешно, можно надеяться и на настоящий прорыв на чемпионате Европы. Он, кстати, тоже пройдёт в Париже – в конце августа.