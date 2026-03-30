Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Есипенко — Накамура: прямая онлайн-трансляция партии 2-го тура Турнира претендентов по шахматам – 2026, 30 марта

Сможет ли российский шахматист отыграться после поражения на турнире претендентов? LIVE
Андрей Шитихин
Андрей Есипенко
Комментарии
Андрей Есипенко сыграет с американцем Хикару Накамурой, который в 1-м туре тоже проиграл.

Сегодня, 30 марта, на Кипре продолжится Турнир претендентов – 2026, в котором одновременно играются партии в мужской (правильнее – в открытой) и женской секциях.

1-й тур сложился крайне неудачно для единственного среди мужчин участника из России Андрея Есипенко. 24-летний шахматист получил перспективную позицию в партии против Жавохира Синдарова, представляющего Узбекистан, но допустил роковую ошибку и проиграл.

Во 2-м туре Есипенко белыми сыграет с американцем Хикару Накамурой, который тоже стартовал с поражения – от соотечественника Фабиано Каруаны.

Онлайн за партией можно сделать непосредственно на доске:

В женской секции россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно в 1-м туре сыграли между собой вничью. Во 2-м туре Горячкина чёрными сыграет с представительницей Казахстана Бибисарой Асаубаевой, а Лагно белыми – с китаянкой Чжу Цзиньэр.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч с участием российских шахматистов. Все партии начнутся в 15:30 мск.

Расписание Турнира претендентов — 2026
Расписание Турнира претенденток — 2026
За партией Екатерины Лагно можно следить здесь:

14:46 Андрей Шитихин

Двукратный победитель Турниров претендентов россиянин Ян Непомнящий дал прогноз на исход партии Есипенко — Накамура. В прогнозе на результат первой партии Андрея экс-претендент на чемпионский титул ошибся.

Есипенко — Накамура: ничья. Накануне оба участника проиграли, поэтому вижу два сценария:
1) Андрей снова будет искать сложный стратегический рисунок, к тому же попытается использовать белый цвет. Тогда будет партия на три результата.
2) Андрей будет играть с некоторой оглядкой, постарается подавить без большого риска. Тогда довольно вероятна ничья.

Кажется, что первый вариант более вероятен, но всё равно ожидал бы ничьей.

14:42 Андрей Шитихин

Турнир претенденток — 2026. Расписание на 30 марта

Пары второго тура в женском турнире таковы:

Анна Музычук (Украина) – Тань Чжунъи (Китай)

Екатерина Лагно (Россия) – Чжу Цзиньэр (Китай)

Бибисара Асаубаева (Казахстан) – Александра Горячкина (Россия)

Дивья Дешмукх (Индия) – Рамешбабу Вайшали (Индия)

14:35 Андрей Шитихин

Турнир претендентов — 2026. Расписание на 30 марта

Пары второго тура Турнира претендентов выглядят так:

Андрей Есипенко (Россия) – Хикару Накамура (США)

Аниш Гири (Нидерланды) – Фабиано Каруана (США)

Вэй И (Китай) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия)

Жавохир Синдаров (Узбекистан) – Маттиас Блюбаум (Германия)

14:29 Андрей Шитихин

Есипенко объяснил на пресс-конференции, что сразу понял, когда допустил ошибку.

— У меня было ощущение, что я получил отличную позицию. Но моей ошибкой стало Bxf3. Я это просто полностью упустил. Я, по сути, мог сделать почти любой другой ход, но мне не понравилось, что после этого у него появляется Qb2. Поэтому я сыграл Bxf3, думал, что просто выигрываю. Но понял, что у него есть Ra6 после того, что я сделал. И дальше уже не мог найти, как играть. У меня просто не было времени всё досчитать. Сначала время было, а потом вдруг уже не стало.

14:06 Андрей Шитихин

Партия первого тура сложилась для Андрея Есипенко хуже некуда. Гроссмейстер, постоянный автор «Чемпионата» Дмитрий Кряквин разобрал, какие ошибки допустил россиянин в игре против Жавохира Синдарова.

Разбор партии Синдаров — Есипенко
Роковая ошибка Есипенко. Ход, который превратил возможную победу в быстрое поражение
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android