Сможет ли российский шахматист отыграться после поражения на турнире претендентов? LIVE

Сегодня, 30 марта, на Кипре продолжится Турнир претендентов – 2026, в котором одновременно играются партии в мужской (правильнее – в открытой) и женской секциях.
1-й тур сложился крайне неудачно для единственного среди мужчин участника из России Андрея Есипенко. 24-летний шахматист получил перспективную позицию в партии против Жавохира Синдарова, представляющего Узбекистан, но допустил роковую ошибку и проиграл.
Во 2-м туре Есипенко белыми сыграет с американцем Хикару Накамурой, который тоже стартовал с поражения – от соотечественника Фабиано Каруаны.
В женской секции россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно в 1-м туре сыграли между собой вничью. Во 2-м туре Горячкина чёрными сыграет с представительницей Казахстана Бибисарой Асаубаевой, а Лагно белыми – с китаянкой Чжу Цзиньэр.
Двукратный победитель Турниров претендентов россиянин Ян Непомнящий дал прогноз на исход партии Есипенко — Накамура. В прогнозе на результат первой партии Андрея экс-претендент на чемпионский титул ошибся.
Есипенко — Накамура: ничья. Накануне оба участника проиграли, поэтому вижу два сценария:
1) Андрей снова будет искать сложный стратегический рисунок, к тому же попытается использовать белый цвет. Тогда будет партия на три результата.
2) Андрей будет играть с некоторой оглядкой, постарается подавить без большого риска. Тогда довольно вероятна ничья.
Кажется, что первый вариант более вероятен, но всё равно ожидал бы ничьей.
Турнир претенденток — 2026. Расписание на 30 марта
Пары второго тура в женском турнире таковы:
Анна Музычук (Украина) – Тань Чжунъи (Китай)
Екатерина Лагно (Россия) – Чжу Цзиньэр (Китай)
Бибисара Асаубаева (Казахстан) – Александра Горячкина (Россия)
Дивья Дешмукх (Индия) – Рамешбабу Вайшали (Индия)
Турнир претендентов — 2026. Расписание на 30 марта
Пары второго тура Турнира претендентов выглядят так:
Андрей Есипенко (Россия) – Хикару Накамура (США)
Аниш Гири (Нидерланды) – Фабиано Каруана (США)
Вэй И (Китай) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия)
Жавохир Синдаров (Узбекистан) – Маттиас Блюбаум (Германия)
Есипенко объяснил на пресс-конференции, что сразу понял, когда допустил ошибку.
— У меня было ощущение, что я получил отличную позицию. Но моей ошибкой стало Bxf3. Я это просто полностью упустил. Я, по сути, мог сделать почти любой другой ход, но мне не понравилось, что после этого у него появляется Qb2. Поэтому я сыграл Bxf3, думал, что просто выигрываю. Но понял, что у него есть Ra6 после того, что я сделал. И дальше уже не мог найти, как играть. У меня просто не было времени всё досчитать. Сначала время было, а потом вдруг уже не стало.
Партия первого тура сложилась для Андрея Есипенко хуже некуда. Гроссмейстер, постоянный автор «Чемпионата» Дмитрий Кряквин разобрал, какие ошибки допустил россиянин в игре против Жавохира Синдарова.