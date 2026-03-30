Сможет ли российский шахматист отыграться после поражения на турнире претендентов? LIVE

Андрей Есипенко сыграет с американцем Хикару Накамурой, который в 1-м туре тоже проиграл.

Сегодня, 30 марта, на Кипре продолжится Турнир претендентов – 2026, в котором одновременно играются партии в мужской (правильнее – в открытой) и женской секциях.

1-й тур сложился крайне неудачно для единственного среди мужчин участника из России Андрея Есипенко. 24-летний шахматист получил перспективную позицию в партии против Жавохира Синдарова, представляющего Узбекистан, но допустил роковую ошибку и проиграл.

Во 2-м туре Есипенко белыми сыграет с американцем Хикару Накамурой, который тоже стартовал с поражения – от соотечественника Фабиано Каруаны.

В женской секции россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно в 1-м туре сыграли между собой вничью. Во 2-м туре Горячкина чёрными сыграет с представительницей Казахстана Бибисарой Асаубаевой, а Лагно белыми – с китаянкой Чжу Цзиньэр.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч с участием российских шахматистов. Все партии начнутся в 15:30 мск.