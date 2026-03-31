Показать ещё Все новости
Все новости
Турнир претендентов по шахматам — 2026: онлайн-трансляция партий 3-го тура, Блюбаум — Есипенко 31 марта 2026

Российские шахматисты играют в 3-м туре Турнира претендентов — 2026. Пора выигрывать! LIVE
Татьяна Постникова Михаил Чесалин
,
Андрей Есипенко
Комментарии
Всё внимание на Есипенко, который чёрными сразится с Блюбаумом! Биться за место под солнцем будут и Горячкина с Лагно.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 31 марта, на Кипре будут сыграны партии 3-го тура Турнира претендентов — 2026. В открытой секции россиянин Андрей Есипенко чёрными фигурами сыграет против немца Маттиаса Блюбаума.

Партия Есипенко стартует в 15:30 мск. Но из-за античитерской задержки мы увидим первые ходы на онлайн-доске только в 15:45.

Есипенко начал ТП-2026 с неожиданного поражения от Жавохира Синдарова, однако во 2-м туре надёжно сыграл против рейтинг-фаворита турнира Хикару Накамуры. Сейчас российский гроссмейстер находится в группе отстающих, и, чтобы нагонять, нужно пытаться играть с Блюбаумом на победу.

Таблица Турнира претендентов – 2026
Расписание Турнира претендентов – 2026

В женском турнире Александра Горячкина чёрными сыграет с Дивьей Дешмух, а Екатерина Лагно белыми — с Тань Чжунъи. Обе россиянки начали женскую секцию Турнира претендентов — 2026 с двух ничьих.

Расписание и результаты женских матчей
Live Михаил Чесалин

Добрый день, дорогие друзья. Начинаем онлайн-трансляцию третьего дня Турнира претендентов — 2026. Игровые пары 31 марта выглядят так:

Маттиас Блюбаум (Германия) — Андрей Есипенко (Россия)
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Жавохир Синдаров (Узбекистан)
Фибиано Каруана (США) — Вэй И (Китай)
Хикару Накамура (США) — Аниш Гири (Нидерланды)

Александра Горячкина (Россия) — Дивья Дешмух (Индия)
Тань Чжунъи (Китай) — Екатерина Лагно (Россия)
Вайшали Рамешбабу (Индия) — Анна Музычук (Украина)
Чжу Цзиньэр (Китай) — Бибисара Асаубаева (Казахстан)

