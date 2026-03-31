Российские шахматисты играют в 3-м туре Турнира претендентов — 2026. Пора выигрывать! LIVE

Всё внимание на Есипенко, который чёрными сразится с Блюбаумом! Биться за место под солнцем будут и Горячкина с Лагно.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 31 марта, на Кипре будут сыграны партии 3-го тура Турнира претендентов — 2026. В открытой секции россиянин Андрей Есипенко чёрными фигурами сыграет против немца Маттиаса Блюбаума.

Партия Есипенко стартует в 15:30 мск. Но из-за античитерской задержки мы увидим первые ходы на онлайн-доске только в 15:45.

Есипенко начал ТП-2026 с неожиданного поражения от Жавохира Синдарова, однако во 2-м туре надёжно сыграл против рейтинг-фаворита турнира Хикару Накамуры. Сейчас российский гроссмейстер находится в группе отстающих, и, чтобы нагонять, нужно пытаться играть с Блюбаумом на победу.

В женском турнире Александра Горячкина чёрными сыграет с Дивьей Дешмух, а Екатерина Лагно белыми — с Тань Чжунъи. Обе россиянки начали женскую секцию Турнира претендентов — 2026 с двух ничьих.