Российские шахматисты играют в 3-м туре Турнира претендентов — 2026. Пора выигрывать! LIVE

Сегодня, 31 марта, на Кипре будут сыграны партии 3-го тура Турнира претендентов — 2026. В открытой секции россиянин Андрей Есипенко чёрными фигурами сыграет против немца Маттиаса Блюбаума.
Партия Есипенко стартует в 15:30 мск. Но из-за античитерской задержки мы увидим первые ходы на онлайн-доске только в 15:45.
Есипенко начал ТП-2026 с неожиданного поражения от Жавохира Синдарова, однако во 2-м туре надёжно сыграл против рейтинг-фаворита турнира Хикару Накамуры. Сейчас российский гроссмейстер находится в группе отстающих, и, чтобы нагонять, нужно пытаться играть с Блюбаумом на победу.
В женском турнире Александра Горячкина чёрными сыграет с Дивьей Дешмух, а Екатерина Лагно белыми — с Тань Чжунъи. Обе россиянки начали женскую секцию Турнира претендентов — 2026 с двух ничьих.
Добрый день, дорогие друзья. Начинаем онлайн-трансляцию третьего дня Турнира претендентов — 2026. Игровые пары 31 марта выглядят так:
Маттиас Блюбаум (Германия) — Андрей Есипенко (Россия)
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Жавохир Синдаров (Узбекистан)
Фибиано Каруана (США) — Вэй И (Китай)
Хикару Накамура (США) — Аниш Гири (Нидерланды)
Александра Горячкина (Россия) — Дивья Дешмух (Индия)
Тань Чжунъи (Китай) — Екатерина Лагно (Россия)
Вайшали Рамешбабу (Индия) — Анна Музычук (Украина)
Чжу Цзиньэр (Китай) — Бибисара Асаубаева (Казахстан)