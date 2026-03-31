Российские гимнастки-«художницы» наконец-то вернулись на мировую арену! Как оценить дебют?

Российские гимнастки-«художницы» наконец-то вернулись на международные старты! Впервые с 2022 года российские спортсменки выступили на этапах Кубка мира. Без медалей не уехали, однако и суперрезультатов не было.

Давайте разбираться, как же так получилось.

Неидеальный дебют

Этап Кубка мира в Софии стал для российских гимнасток первым за четыре года. На турнир приехали сборная России в групповых упражнениях, а также две «личницы»: Арина Ковшова и София Ильтерякова.

В личном многоборье Ковшова заняла седьмое место, а Ильтерякова – девятое. К счастью, в отдельных видах россиянкам удалось выступить лучше. София взяла серебро с обручем, уступив 0,7 балла украинке Таисии Онофрийчук.

Интересный момент произошел на награждении в этом виде. Когда заиграл гимн Украины, победительница и бронзовый призёр из Италии повернулись лицом к флагу, а вот Ильтерякова – нет. Любопытно, что она не нарушила никаких протоколов: медалистам важно лишь оставаться на подиуме во время церемонии, а уж куда они при этом смотрят – правилами не оговорено.

Увы, больше медалей у наших «личниц» не было. Ильтерякова не отобралась в финалы в других видах, а Ковшова стала четвёртой в упражнениях с мячом и седьмой – с булавами.

Зато наши «групповички» выступили великолепно! Спортсменки взяли золото в многоборье, обойдя ближайших соперниц из Германии на 0,2 балла.

Но на этом россиянки не остановились: выиграли упражнения с тремя обручами и двумя парами булав. Отрыв от итальянок, занявших второе место, составил 1,6 балла! В упражнениях с пятью мячами наши гимнастки взяли серебро. Россиянки уступили всего 0,05 (!) балла китайским спортсменкам.

Как оценивать эти результаты?

Возможно, кому-то покажется странным, что наши гимнастки, которые всегда считались лучшими в мире, не вынесли всех и вся.

Однако не стоит забывать о нескольких важных факторах.

Первый – отсутствие у наших спортсменок серьёзного международного опыта. В Софии выступали совсем юные гимнастки. Для них всех этот этап Кубка мира стал первым стартом такого уровня. Да, многие из них выступали на турнире «Небесная грация». Но всё-таки Кубок мира – это совсем другая история.

Второй – судейство. В художественной гимнастике, как и в других эстетических видах, немалую роль играет субъективная оценка, например, за тот же артистизм. И поэтому здесь крайне важно примелькаться судьям. Чем чаще они видят сильного спортсмена, тем более лояльными к нему становятся. Наших гимнасток не было на международной арене четыре года, очевидно, что это сильно сказалось на отношении судей. К тому же на мировую арену вернулись не те, кого уже знали, вроде сестёр Авериных, а совсем молодые спортсменки.

Вот и получается, что россиянок судят максимально строго. Девочкам нужно делать всё идеально, чтобы получать действительно хорошие оценки. Увы, таковы реалии эстетических видов и отношение к России прямо сейчас.

Есть и третий фактор – правила. В России почти всё время отстранения гимнастки соревновались по усложнённым правилам, введённым Ириной Винер. Весь остальной мир в это время привыкал к упрощённой системе.

Казалось бы, в чём тогда проблема, если уровень наших гимнасток, по такой логике, должен быть выше? А суть в том, что перестроиться с одних правил на другие не так уж просто. Ключевой вопрос тут – адаптация программ. Конечно, у наших гимнасток был опыт с «Небесной грацией», где используется международная система, однако его явно недостаточно.

Вспомните синхронисток: там было примерно то же самое. После долгого отсутствия они вернулись на мировую арену и, к удивлению многих, не стали лучшими. На ЧМ-2025 были медали, но лишь часть из них – золотые. Впрочем, нет сомнений, что в этом сезоне дела у синхронисток улучшатся. По крайней мере, на ЧЕ-2026 от них хочется увидеть череду ярких побед.

В художественной гимнастике россиянкам тоже нужно привыкать к новой реальности. Если нашим спортсменкам удастся набраться опыта на мировой арене до чемпионата мира в Германии, будет шикарно. Тогда на ЧМ-2026 можно будет надеяться на более высокие результаты. Без медалей из Германии сборная вряд ли уедет, но, чтобы биться за золото, надо догонять.