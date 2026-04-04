Российская шахматистка одержала роскошную победу. Посмотрите, как она обхитрила соперницу

В пятницу, 3 апреля, взгляды российских поклонников шахмат на Турнире претендентов – 2026 были прикованы к Екатерине Лагно. Минувший выходной благотворно повлиял на нашу выдающуюся спортсменку: после тяжёлого поражения Екатерина сразу же взяла реванш и блестяще обыграла занимавшую первое место в таблице Бибисару Асабаеву из Казахстана.

Комментатор турнира, немецкий гроссмейстер Ян Густафссон с некоторым удивлением отметил, что Лагно помогает известный российский гроссмейстер Даниил Дубов, много лет работавший с норвежцем Магнусом Карлсеном и по праву считающийся одним из лучших теоретиков современности. Для российских любителей шахмат этот факт более очевиден – в штаб всех трёх отечественных участников кандидатского турнира вошли сильные специалисты. Ни для кого не секрет, например, что Александре Горячкиной помогает другой могучий тренер – гроссмейстер Евгений Томашевский.

Даниил Дубов Фото: FIDE

Но действительно, дебютная подготовка Екатерины в этом турнире очень сильна и креативна: и в прошлой выигранной партии россиянки против китаянки Тань Чжунъи, которую мы разбирали, была применена интереснейшая концепция, в результате которой Лагно сумела получить серьёзную инициативу и после взаимных ошибок провести яркую решающую комбинацию.

Склонная в последнее время к некоторой доли эпатажности Асаубаева перед турниром претендентов рассказывала о своей работе аж с 11 тренерами, сетуя на трудности с оплатой их труда. Но надо сказать, что в отчётной партии при подготовке Дубов обманул всех наставников гроссмейстера из Казахстана!

Лагно получила свою фирменную позицию с инициативой и разносторонними рокировками, развила страшная атаку и, несмотря на отчаянные попытки Бибисары запутать игру, довела партию до победного. Особенно симпатичным оказался момент, когда Екатерина отразила ответные угрозы соперницы прыжком своего коня в самый угол доски. Это было изящно!

Екатерина Лагно (Россия) — Бибисара Асаубаева (Казахстан).

Турнир претендентов — 2026. Женская секция. 5-й тур

После пяти туров в женском турнире первое место делят наша Екатерина Лагно, Анна Музычук (Украина) и Чжу Цзиньэр (Китай). Однако в борьбу может вмешаться целая группа преследовательниц, отстающих на пол-очка, среди которых и наша Александра Горячкина. Борьба только начинается!

А вот у мужчин лидер один: это Жавохир Синдаров с фантастическими 4,5 из 5, буквально крушащий всех на своём пути. Пока кажется, что конкуренцию гроссмейстеру из Узбекистана может составить только американец Фабиано Каруана, который после пяти игровых дней отстаёт на одно очко.

Остальные игроки отстали уже довольно сильно, и тут в борьбе за символическое третье место фаворитом будет тот, кто лучше остальных выдержит марафонскую дистанцию в 14 туров. Россиянин Андрей Есипенко начал неудачно, однако после выходного уверенно устоял чёрными против индийца Рамешбабу Прагнанандхи. Уверен, что Андрей в этом турнире ещё не сказал своего последнего слова.