«Мы не планируем отдавать своё лидерство». Ромашина — о тренерском дебюте в сборной России

В конце марта российские синхронистки триумфально выступили на этапе Кубка мира. Наши спортсмены увезли из Парижа девять медалей и выиграли общий зачёт. Этот старт стал дебютным для олимпийской чемпионки Светланы Ромашиной в качестве главного тренера сборной России.

«Чемпионат» пообщался с нашей великой чемпионкой. В интервью Светлана подвела итоги Кубка мира и рассказала о работе в национальной команде.

«Я нервничала меньше, чем весь тренерский штаб»

– Светлана, насколько сильно вы нервничали перед дебютом в качестве тренера основной сборной?

– На самом деле, когда я смотрела на весь наш тренерский штаб, понимала, что я нервничаю меньше, чем они (улыбается). Понимаю, что я, наоборот, должна быть для них опорой, чтобы они чувствовали себя уверенно. Им нужно видеть, что главный тренер уверен в команде, в специалистах, спортсменках. Поэтому, в принципе, считаю, что я должна как-то держать себя в руках и проявлять спокойствие.

Могу отметить, что первый старт не был столь волнительным. Мне кажется, что дальше волнение будет становиться чуть больше, от старта к старту. Потому что на мне лежит ответственность за результат. В Париже мы показали достойный результат, и хочется, конечно же, не просто сохранять его, а приумножать. Вот от этого, думаю, и будет появляться волнение.

– Вы были в Париже или из России следили за всем?

– Я была в Париже с командой: выходила на все программы с тренерами, поддерживала.

– На этапе в Париже у нас не было представителей в мужском плавании, если не брать миксты. Чем это вызвано?

– У нас есть сейчас молодой человек – Захар Трофимов. Действительно, он выступал только в программе технического микст-дуэта. Но сейчас они с партнёршей Алиной Румянцевой будут заниматься постановками программ: как произвольного микст-дуэта, так и соло. И, конечно же, на дальнейших стартах уже мы будем представлены, скажем так, практически во всех дисциплинах, в которых мы только можем.

Всё это связано с тем, что в этой дисциплине у нас выступают юниоры. Они только в конце января закончили отбор на первенстве России, поэтому было мало времени подготовиться. На тот момент они работали со своим личным тренером Ольгой Михайленковой, а сейчас работают под руководством старшего тренера сборной, отвечающей за микст-дуэт, Ганой Владимировной Максимовой. Поэтому было принято решение, что нужно поставить некоторые программы заново. Всё-таки спортсменам выступать в этом году не только на юниорских стартах, а также на взрослых стартах, таких как чемпионат Европы, который пройдёт в конце июля – начале августа.

– Как вообще строится ваша работа, если учитывать, что у групп, дуэтов, соло и микстов есть свои тренеры?

– В большей степени это координация работы всех тренеров, потому что когда спортсменки стоят и в дуэте, и в группе, то процесс нужно контролировать. Это, например, создание тренировочного расписания, чтобы у спортсменов было достаточно сил на одну, вторую и третью программы. Я стараюсь присутствовать на групповых тренировках регулярно. Просто иногда прихожу на техническую программу, иногда – на произвольную. Всё находится под контролем.

Также в мои обязанности входит составление списков вместе с нашим начальником команды Гератиной Викторовной, решение каких-то насущных бумажных вопросов. Так что работы предостаточно.

Сборная России по синхронному плаванию Фото: ФВВСР

«Мы не планируем отдавать своё лидерство»

– Вы сказали, что выступление нашей сборной в Париже было успешным. То есть можно сказать, что вы полностью довольны или всё же есть какие-то нюансы, над которыми необходимо поработать?

– На данный момент я абсолютно довольна результатом. Но, конечно же, все тренеры, которые находятся в сборной команде, максималисты. Каждый тренер, я уверена, в своей программе заметил какие-то маленькие недочёты, которые хотелось бы в дальнейшем исправить. Естественно, мы этим и будем заниматься, станем улучшать результат. Где-то будем больше обращать внимание на высоту в программе, где-то – на артистизм. У каждого тренера уже заложено то, над чем работать и что делать дальше.

– А что вы можете сказать о выступлении команды в Париже с точки зрения перспектив на чемпионат Европы?

– Конечно же, многое будет зависеть от результата соревнований на этапе Кубка мира в Китае. Туда мы планируем отправиться менее чем через месяц. Там мы встретимся с нашими основными соперниками – со сборной Китая. Это будет крайне непросто, потому что мы будем встречаться с ними на их территории. Я уверена, что их станет очень хорошо поддерживать публика. И нам действительно нужно тут посмотреть, как спортсмены будут готовы к такому эмоциональному стрессу. После этого мы будем делать какие-то выводы о подготовке к чемпионату Европы. Но самое главное – на чемпионате Европы мы планируем быть представлены во всех видах программы. И, конечно, не планируем отдавать своё лидерство.

Светлана Ромашина Фото: ФВВСР

– Сильное ли нас вас сейчас оказывается давление с учётом прошлых многолетних побед сборной России? Или ЧМ-2025 всех успокоил?

– Ответственность есть. Я не буду этого скрывать. Цель у нас одна – золотые медали и Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. Но здесь нужно принять тот факт, что наш вид спорта сильно поменялся за время нашего отсутствия. Поменялись правила, нас долго не было на международной арене. Сейчас наш вид спорта рассчитан на то, что в любой момент, в любую секунду, на любом старте могут смениться лидеры. Мы видим это по сборной Китая: команда выступает уже долго и по-прежнему является лидером. Значит, можно занять лидирующую позицию и удерживать её. План у нас именно такой (улыбается). Мы хотим продолжать традиции сборной, которая под руководством Татьяны Николаевны Покровской всегда показывала высокие результаты. Именно так мы хотим выступать. Будем прикладывать для этого все возможные усилия.

– Как раз хотела спросить про Татьяну Николаеву. В футболе есть такое выражение, как «тренерский багаж». Когда тренер сменяется, какое-то время команда едет на его «багаже». Можно ли сейчас сказать, что наша сборная всё ещё движется вперёд по системе, которую построила Покровская, или это уже результат конкретно вашей команды?

– Несомненно, это и «багаж» Татьяны Николаевны, потому что часть спортсменов осталась от команды, которая участвовала на чемпионате мира – 2025. Но в этой команде есть и то, что привнесли мы со своим опытом. Появились новые спортсменки. Пришли новые тренеры в групповые упражнения: Марина Голядкина, олимпийская чемпионка 2021 года, Дарья Александрова, которая много лет работала в юниорской команде. Конечно, у нас осталось много специалистов из штаба Татьяны Николаевны: Татьяна Евгеньевна Данченко, Гана Владимировна Максимова, Екатерина Владимировна Пискарёва, Елена Анатольевна Грызунова. Это те люди, которые много лет жизни потратили на синхронное плавание. Это люди, которые безумно любят этот вид спорта. Своей работой и каждодневным трудом это доказывают. Мне кажется, наша команда – это уже такой симбиоз того, что было, и того, что мы стараемся привнести от себя.

– До того, как стать главным тренером сборной, вы работали в юниорской команде, а значит, хорошо прочувствовали работу вне бассейна. Насколько сильно отличаются соревнования с точки зрения тренера и точки зрения спортсмена?

– Спортсмен волнуется перед стартом меньше, чем тренер. Когда ты тренер, то самое важное, что нужно понять и принять, – в момент выступления ты ничего не можешь исправить. Единственное, что ты можешь делать в это время, – излучать уверенность и посылать её своим спортсменам, которые выступают. В этом есть главная разница между ощущениями тренера и спортсмена.

А если сравнивать соревнования уровня юниорского и старшего возраста, то, конечно, волнительно абсолютно всё. Я думаю, что тренер юниорской команды волнуется абсолютно так же, просто уровень соревнований разный. Но при этом могу сказать, что сейчас мы планируем привлечь в наши индивидуальные виды ребят из юниорской команды, чтобы отправить их на этап Кубка мира в Китае. Важно, чтобы они прочувствовали, что такое взрослые соревнования. И тем самым мы тоже покажем миру, что у нас есть подрастающая молодёжь, которая готова соревноваться уже и со взрослыми.

– Вы несколько раз сказали про этап Кубка мира в Китае. А какие ещё планы по выступлению у сборной? За исключением чемпионата Европы, конечно.

– Других запланированных соревнований в этом году у нас пока нет. Это основные старты прямо сейчас. После Китая будет ещё раз проводиться анализ программы. Будем просматривать, анализировать, как спортсмены справились и какую базу оценок они получили. Так мы поймём, над какими компонентами нам нужно будет ещё поработать к чемпионату Европы. То есть нами была заложена именно такая система, чтобы к чемпионату Европы можно было дополнительно подготовиться.