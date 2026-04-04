Турнир претендентов по шахматам — 2026, онлайн-трансляция 4 апреля, Фабиано Каруана — Андрей Есипенко, 6-й тур

Есипенко удержал ничью с партии с рейтинг-фаворитом. Но что дальше?
Андрей Шитихин
Турнир претендентов — 2026. LIVE
Россиянин так и не смог пока одержать ни одной победы. И шансов на высокое место уже нет.

В субботу, 4 апреля, на Кипре состоялись партии 6-го тура шахматного Турнира претендентов – 2026, в котором принимают участие и российские игроки.

В мужском турнире Андрей Есипенко играл с американцем Фабиано Каруаной и чёрными уверенно удержал ничью. Но шансов на высокое место у нашего шахматиста уже нет.

♟ Положение в Турнире претендентов - 2026

В партии с рейтинг-фаворитом Есипенко ни разу не стоял хуже, но чтобы на что-то претендовать, нужно играть лучше. Впрочем, за каждый 0,5 очка ФИДЕ платит по 5 тысяч долларов, а это лучше, чем ничего.

В женском турнире Александра Горячкина, получив перспективнейшую позицию против китаянки Тань Чжунъи, не смогла реализовать преимущество, а Екатерина Лагно в безумной партии против Вайшали Рамешбабу из Индии проиграла.

♟ Положение в Турнире претенденток — 2026
Турнир претендентов — 2026. Результаты 5 апреля Турнир претенденток — 2026. Результаты 4 апреля 🤝 Ничья в партии Каруана — Есипенко Лагно проиграла Вайшали Горячкина и Тань Чжунъи сыграли вничью 🚀 Синдаров одержал пятую победу
Live Андрей Шитихин

Турнир претендентов — 2026. Результаты 5 апреля

Завершились все партии мужской секции.

Фабиано Каруана (США) — Андрей Есипенко (Россия) — 1/2:1/2
Хикару Накамура (США) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — 1/2:1/2
Аниш Гири (Нидерланды) — Маттиас Блюбаум (Германия) — 1/2:1/2
Вэй И (Китай) — Жавохир Синдаров (Узбекистан) — 0:1

20:31 Андрей Шитихин

Ну а сегодня осталось узнать только результат партии между Анишем Гири и Маттисом Блюбаумом. У них ничейная позиция и ещё много времени на часах.

20:29 Андрей Шитихин

Кстати, в лайв-рейтинге только у Магнуса Карлсена 2800+ баллов, Хикару Накамура выступает на Турнире претендентов крайне неудачно и его показатели уже ниже 2800, а Фабиано Каруана тоже не добрался до этой отметки.

20:18 Андрей Шитихин

Турнир претенденток — 2026. Результаты 4 апреля

Чжу Цзиньэр (Китай) — Анна Музычук (Украина) — 0:1
Тань Чжунъи (Китай) — Александра Горячкина (Россия) — 1/2:1/2
Екатерина Лагно (Россия) — Вайшали Рамешбабу (Индия) — 0:1
Бибисара Асаубаева (Казахстан) — Дивья Дешмух (Индия) — 0,1

20:13 Андрей Шитихин

🤝 Ничья в партии Каруана — Есипенко

Каруана и Есипенко согласились на ничью, на став доигрывать до голых королей. Теперь американец отстаёт от Синдаров на 1,5 очка, а у россиянина всего 2 очка в активе.

20:10 Андрей Шитихин

Дивья Дешмух обыграла Бибисару Асаубаеву. Шахматистка из Казахстана потерпела второе поражение подряд.

20:04 Андрей Шитихин

Лагно проиграла Вайшали

А вот Екатерина Лагно после красивой победы накануне в головокружительной партии уступила представительнице Индии Вайшали Рамешбабу. Печально, ведь индийская шахматистка давала россиянке все шансы и грубо ошиблась в эндшпиле. Но Лагно в абсолютно выигранной позиции допустила ещё более грубую ошибку, билась до последнего, но без шансов.

19:25 Андрей Шитихин

Украинка Анна Музычук стала единоличным лидером в женской секции. В шестом туре она обыграла китаянку Чжу Цзиньэр.

19:24 Андрей Шитихин

Горячкина и Тань Чжунъи сыграли вничью

Вот в такой позиции Александра Горячкина и Тань Чжунъи согласились на ничью. Шестая подряд ничья для российской шахматистки.

19:05 Андрей Шитихин

🚀 Синдаров одержал пятую победу

Жавохир Синдаров выиграл пятую партию! Китаец Вей И капитулировал перед 20-летним шахматистом! Потрясающий результат! Словно Жавохир из другой лиги и играет против перворазрядников. Кажется, победитель Турнира претендентов уже известен. Прямо сейчас у Синдарова рейтинг уже за 2770, и он — пятый в мире.

18:29 Андрей Шитихин

Первый результат сегодняшнего дня: ничья в партии Накамура — Прагнанандха.

18:25 Андрей Шитихин

Ситуация в партии Горячкиной: Александра с ферзём против ладьи и слона, но пешек у соперницы больше! Эх, хоть и есть преимущество, но воплотить его в победу невероятно сложно.

17:56 Андрей Шитихин

А тем временем Александра Горячкина, кажется, заставила соперницу ошибиться. Во всяком случае, теперь всё в её руках.

17:32 Андрей Шитихин

И тут же через серию разменов партия очень быстро двинулась к ничьей. Андрей Есипенко очень грамотно разобрался в позиции и, кажется, заставляет Каруану поверить, что выиграть у него сегодня невозможно.

17:19 Андрей Шитихин

37 минут Каруана думал над тем, чтобы побить cxd5. Но американцу невыгодно сушить игру.

17:08 Андрей Шитихин

Пока из россиян хуже всех ситуация у Лагно. Движок показывает пока равенство, но у Екатерины фигуры гораздо менее активны, чем у чёрных.

16:57 Андрей Шитихин

Каруана очень долго думает над 14-м ходом. Важно решить, чем бить пешку. Возможно, Фабиано размышляет, как избежать пока тотальных разменов. Андрей же выстраивает защиту — о контригре пока речи нет.

16:05 Андрей Шитихин

Екатерина Лагно чуть уступает по времени своей сопернице, но это пока ничего не значит.

16:03 Андрей Шитихин

Ситуация в партии Тань Чжунъи — Александра Горячкина выглядит следующим образом (защита двух коней):

15:51 Андрей Шитихин

Разновидность дебюта Рети на доске. Вообще, Каруана уже начинал так партии на Турнире претендентов — 2026 в 1 и 3 турах, но ожидалось, что против Есипенко он начнёт е4. Но Фабиано предпочёл другое развитие событий.

15:39 Андрей Шитихин

Партии уже стартовали, но первые ходы мы увидим чуть позже. Пока же предлагаем прочитать интересный пост о том, кто помогает шахматистам.

15:16 Андрей Шитихин

Пока из россиян самая активная — Екатерина Лагно. Накануне она сломила сопротивление прежнего лидера, Бибисары Асаубаевой из Казахстана. Хотя Лагно едва не упустила преимущество, но всё же добилась красивой победы.

Российская шахматистка одержала роскошную победу. Посмотрите, как она обхитрила соперницу
15:10 Андрей Шитихин

⏳ Все партии 6 тура: кто с кем играет

Мужская секция

Фабиано Каруана (США) — Андрей Есипенко (Россия)
Хикару Накамура (США) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия)
Аниш Гири (Нидерланды) — Маттиас Блюбаум (Германия)
Вэй И (Китай) — Жавохир Синдаров (Узбекистан)

Женская секция

Чжу Цзиньэр (Китай) — Анна Музычук (Украина)
Тань Чжунъи (Китай) — Александра Горячкина (Россия)
Екатерина Лагно (Россия) — Вайшали Рамешбабу (Индия)
Бибисара Асаубаева (Казахстан) — Дивья Дешмух (Индия)

