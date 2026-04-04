Россиянин так и не смог пока одержать ни одной победы. И шансов на высокое место уже нет.

Есипенко удержал ничью с партии с рейтинг-фаворитом. Но что дальше?

В субботу, 4 апреля, на Кипре состоялись партии 6-го тура шахматного Турнира претендентов – 2026, в котором принимают участие и российские игроки.

В мужском турнире Андрей Есипенко играл с американцем Фабиано Каруаной и чёрными уверенно удержал ничью. Но шансов на высокое место у нашего шахматиста уже нет.

В партии с рейтинг-фаворитом Есипенко ни разу не стоял хуже, но чтобы на что-то претендовать, нужно играть лучше. Впрочем, за каждый 0,5 очка ФИДЕ платит по 5 тысяч долларов, а это лучше, чем ничего.

В женском турнире Александра Горячкина, получив перспективнейшую позицию против китаянки Тань Чжунъи, не смогла реализовать преимущество, а Екатерина Лагно в безумной партии против Вайшали Рамешбабу из Индии проиграла.