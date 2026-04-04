Есипенко удержал ничью с партии с рейтинг-фаворитом. Но что дальше?

В субботу, 4 апреля, на Кипре состоялись партии 6-го тура шахматного Турнира претендентов – 2026, в котором принимают участие и российские игроки.
В мужском турнире Андрей Есипенко играл с американцем Фабиано Каруаной и чёрными уверенно удержал ничью. Но шансов на высокое место у нашего шахматиста уже нет.
В партии с рейтинг-фаворитом Есипенко ни разу не стоял хуже, но чтобы на что-то претендовать, нужно играть лучше. Впрочем, за каждый 0,5 очка ФИДЕ платит по 5 тысяч долларов, а это лучше, чем ничего.
В женском турнире Александра Горячкина, получив перспективнейшую позицию против китаянки Тань Чжунъи, не смогла реализовать преимущество, а Екатерина Лагно в безумной партии против Вайшали Рамешбабу из Индии проиграла.
Турнир претендентов — 2026. Результаты 5 апреля
Завершились все партии мужской секции.
Фабиано Каруана (США) — Андрей Есипенко (Россия) — 1/2:1/2
Хикару Накамура (США) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — 1/2:1/2
Аниш Гири (Нидерланды) — Маттиас Блюбаум (Германия) — 1/2:1/2
Вэй И (Китай) — Жавохир Синдаров (Узбекистан) — 0:1
Ну а сегодня осталось узнать только результат партии между Анишем Гири и Маттисом Блюбаумом. У них ничейная позиция и ещё много времени на часах.
Кстати, в лайв-рейтинге только у Магнуса Карлсена 2800+ баллов, Хикару Накамура выступает на Турнире претендентов крайне неудачно и его показатели уже ниже 2800, а Фабиано Каруана тоже не добрался до этой отметки.
Турнир претенденток — 2026. Результаты 4 апреля
Чжу Цзиньэр (Китай) — Анна Музычук (Украина) — 0:1
Тань Чжунъи (Китай) — Александра Горячкина (Россия) — 1/2:1/2
Екатерина Лагно (Россия) — Вайшали Рамешбабу (Индия) — 0:1
Бибисара Асаубаева (Казахстан) — Дивья Дешмух (Индия) — 0,1
🤝 Ничья в партии Каруана — Есипенко
Каруана и Есипенко согласились на ничью, на став доигрывать до голых королей. Теперь американец отстаёт от Синдаров на 1,5 очка, а у россиянина всего 2 очка в активе.
Дивья Дешмух обыграла Бибисару Асаубаеву. Шахматистка из Казахстана потерпела второе поражение подряд.
Лагно проиграла Вайшали
А вот Екатерина Лагно после красивой победы накануне в головокружительной партии уступила представительнице Индии Вайшали Рамешбабу. Печально, ведь индийская шахматистка давала россиянке все шансы и грубо ошиблась в эндшпиле. Но Лагно в абсолютно выигранной позиции допустила ещё более грубую ошибку, билась до последнего, но без шансов.
Украинка Анна Музычук стала единоличным лидером в женской секции. В шестом туре она обыграла китаянку Чжу Цзиньэр.
Горячкина и Тань Чжунъи сыграли вничью
Вот в такой позиции Александра Горячкина и Тань Чжунъи согласились на ничью. Шестая подряд ничья для российской шахматистки.
🚀 Синдаров одержал пятую победу
Жавохир Синдаров выиграл пятую партию! Китаец Вей И капитулировал перед 20-летним шахматистом! Потрясающий результат! Словно Жавохир из другой лиги и играет против перворазрядников. Кажется, победитель Турнира претендентов уже известен. Прямо сейчас у Синдарова рейтинг уже за 2770, и он — пятый в мире.
Первый результат сегодняшнего дня: ничья в партии Накамура — Прагнанандха.
Ситуация в партии Горячкиной: Александра с ферзём против ладьи и слона, но пешек у соперницы больше! Эх, хоть и есть преимущество, но воплотить его в победу невероятно сложно.
А тем временем Александра Горячкина, кажется, заставила соперницу ошибиться. Во всяком случае, теперь всё в её руках.
И тут же через серию разменов партия очень быстро двинулась к ничьей. Андрей Есипенко очень грамотно разобрался в позиции и, кажется, заставляет Каруану поверить, что выиграть у него сегодня невозможно.
37 минут Каруана думал над тем, чтобы побить cxd5. Но американцу невыгодно сушить игру.
Пока из россиян хуже всех ситуация у Лагно. Движок показывает пока равенство, но у Екатерины фигуры гораздо менее активны, чем у чёрных.
Каруана очень долго думает над 14-м ходом. Важно решить, чем бить пешку. Возможно, Фабиано размышляет, как избежать пока тотальных разменов. Андрей же выстраивает защиту — о контригре пока речи нет.
Екатерина Лагно чуть уступает по времени своей сопернице, но это пока ничего не значит.
Ситуация в партии Тань Чжунъи — Александра Горячкина выглядит следующим образом (защита двух коней):
Разновидность дебюта Рети на доске. Вообще, Каруана уже начинал так партии на Турнире претендентов — 2026 в 1 и 3 турах, но ожидалось, что против Есипенко он начнёт е4. Но Фабиано предпочёл другое развитие событий.
Партии уже стартовали, но первые ходы мы увидим чуть позже. Пока же предлагаем прочитать интересный пост о том, кто помогает шахматистам.
Пока из россиян самая активная — Екатерина Лагно. Накануне она сломила сопротивление прежнего лидера, Бибисары Асаубаевой из Казахстана. Хотя Лагно едва не упустила преимущество, но всё же добилась красивой победы.
⏳ Все партии 6 тура: кто с кем играет
