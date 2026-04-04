И Трамп не помог! Полиция арестовала спортсмена-миллиардера за ДТП в состоянии опьянения

Один из самых богатейших спортсменов мира снова угодил в дикий скандал. 50-летний Тайгер Вудс, состояние которого оценивается почти в $ 3 млрд, управлял автомобилем в состоянии опьянения, стал виновником жёсткой аварии и был арестован полицией.

Удивительно, как от его репутации осталось ещё хоть что-то.

27 марта 2026 года во Флориде произошла серьёзная авария с участием Тайгера Вудса. Как сообщает ESPN со ссылкой на офис шерифа округа Мартин, внедорожник американца перевернулся, но сам Тайгер не пострадал. Известно, что его Land Rover врезался в грузовик с прицепом во время обгона.

Перевернувшийся автомобиль Тайгера Вудса Фото: Кадр из видео

Полиция, прибывшая на место происшествия, задержала миллиардера за вождение в нетрезвом виде. Так прокомментировал ситуацию шериф округа Марти Джон Буденсик.

«Наши следователи прибыли на место. Мистер Вудс проявлял признаки опьянения. Они провели несколько тестов. Конечно, он объяснил это травмами и операциями, которые у него были. Мы учли это, но провели подробные тесты на обочине, после чего арестовали его и доставили в участок. На месте мы не были уверены, что это алкоголь, и его наличие не подтвердилось. Однако когда мы попросили мистера Вудса сдать анализ мочи, он отказался. В настоящий момент его обвиняют в ДТП с ущербом имуществу и отказе от законного теста».

Звонок Трампу не помог?

Полицейские отмечали у спортсмена трудности с координацией, а в ходе осмотра нашли у него таблетки для лечения травмы ноги, сообщает американская пресса. Это гидрокодон — мощный опиоидный препарат, применяемый для лечения сильной боли.

В ходе обыска в левом кармане брюк Вудса нашли две белые таблетки. Спортсмен подтвердил, что принимал медикаменты до того, как сел за руль.

«Я посмотрел на телефон, и тут – бум! Я в порядке. Я ничего не чувствую», – приводит слова Вудса о самом происшествии The New York Post.

Тайгер Вудс Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Затем Вудс заявил полицейским, что позвонил президенту США Дональду Трампу. А после сам политик прокомментировал факт аварии.

«Мне очень жаль. Я знаю, что произошла авария, на этом всё. Он мой очень близкий друг, потрясающий человек, но у него есть некоторые трудности. Мне не хочется об этом говорить», – приводит слова Трампа Sky Sports.

Спустя восемь часов после задержания Тайгера отпустили под залог. Свою вину он не признал. Интересно, накажет ли американская система правосудия гольфиста? На кону ведь миллионы от его рекламных контрактов.

Сотня измен

Не стоит забывать, что Вудс постоянно влипает в скандалы и передряги. Одна из первых неприятных историй случилась в 2009 году. Тогда спортсмен состоял в браке с моделью Элин Нордегрен, от которой у него двое детей.

Всё было хорошо, пока Тайгера не уличили в супружеской измене. Элин прочитала в его телефоне переписку с другой женщиной. Вудс сел в машину, чтобы уехать, но за ним с клюшкой для гольфа погналась жена. В итоге она разбила стекло авто, а после спортсмен врезался в дерево от испуга.

Тайгер Вудс и Элин Нордегрен Фото: A. Messerschmidt/Getty Images

О связях с популярным гольфистом затем рассказали около 100 женщин. После такого Тайгеру пришлось объясняться на пресс-конференции. Он даже поставил на паузу свою карьеру ради того, чтобы быть с Элин и воспитывать детей. Однако после этих измен их брак долго не продержался: через полгода семья распалась, а экс-супруга получила $ 100 млн в качестве компенсации.

Затем у Тайгера Вудса были годы борьбы с депрессией. В 2017 году он был найден спящим в машине с разбитой фарой и спущенными колёсами на обочине. Тогда спортсмен не смог объясниться перед полицейскими.

А в феврале 2021 года легенда гольфа стал участником ДТП недалеко от Лос-Анджелеса. Тогда его внедорожник столкнулся с другим автомобилем и несколько раз перевернулся, а сам Тайгер получил серьёзную травму. Вудсу диагностировали разрыва ахиллова сухожилия и провели операции на спине. В последнее время он проходил курс реабилитации и на этом фоне употреблял препараты, которые, по его словам, могли приводить к опьянению.