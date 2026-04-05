Есипенко вновь потерпел поражение! Катастрофа россиянина на Турнире претендентов — 2026

В воскресенье, 5 апреля, на Кипре состоялись партии 7-го тура шахматного Турнира претендентов — 2026. В открытой секции российский гроссмейстер Андрей Есипенко, игравший белыми, предложил китайцу Вэй И неожиданный дебют, но сам же в нём запутался и проиграл.

Первый круг россиянин завершил на последнем месте в турнирной таблице.

В женской секции также завершился первый круг. Там плотность борьбы за лидерство сумасшедшая, россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно сыграли вничью, с Чжу Цзиньэр (Китай) и Дивьей Дешмух (Индия), соответственно. У обеих россиянок после семи сыгранных партий в активе по 3,5 очка и они участвуют в дележе первого места. До первой позиции — одно очко, так что вся борьба ещё впереди.