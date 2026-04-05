Есипенко вновь потерпел поражение! Катастрофа россиянина на Турнире претендентов — 2026

В воскресенье, 5 апреля, на Кипре состоялись партии 7-го тура шахматного Турнира претендентов — 2026. В открытой секции российский гроссмейстер Андрей Есипенко, игравший белыми, предложил китайцу Вэй И неожиданный дебют, но сам же в нём запутался и проиграл.
Первый круг россиянин завершил на последнем месте в турнирной таблице.
В женской секции также завершился первый круг. Там плотность борьбы за лидерство сумасшедшая, россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно сыграли вничью, с Чжу Цзиньэр (Китай) и Дивьей Дешмух (Индия), соответственно. У обеих россиянок после семи сыгранных партий в активе по 3,5 очка и они участвуют в дележе первого места. До первой позиции — одно очко, так что вся борьба ещё впереди.
На этом мы завершаем нашу онлайн-трансляцию. В понедельник, 6 апреля, гроссмейстеры на Кипре будут отдыхать, а за доски вернутся 7 апреля. В этот же день и мы вернёмся с новым лайвом.
🙃 Россиянки — в дележе третьего места после первого круга
Итоги первого круга в женской секции Турнира претендентов:
1. Анна Музычук (Украина) — 4,5 очка;
2. Вайшали Рамешбабу (Индия) — 4;
3-6. Чжу Цзиньэр (Китай) — 3,5;
3-6. Александра Горячкина (Россия) — 3,5;
3-6. Дивья Дешмух (Индия) — 3,5;
3-6. Екатерина Лагно (Россия) — 3,5;
7. Бибисара Асаубаева (Казахстан) — 3;
8. Тань Чжунъи (Китай) — 2,5.
💪 Результаты седьмого тура в женской секции ТП-2026
Результаты 7-го тура в женской секции:
Дивья Дешмух (Индия) — Екатерина Лагно (Россия) — 0,5:0,5
Александра Горячкина (Россия) — Чжу Цзиньэр (Китай) — 0,5:0,5
Анна Музычук (Украина) — Бибисара Асаубаева (Казахстан) — 0,5:0,5
Вайшали Рамешбабу (Индия) — Тань Чжунъи (Китай) — 1:0
🤷♂️ Екатерина Лагно сыграла вничью в седьмом туре ТП-2026
Завершили бесплодную борьбу Дивья и Екатерина. Ничья на 135-м ходу!
У Дешмух и Лагно сделано уже 115 ходов.
На доске ничья, но девушки будут бороться до последнего.
Дивья и Екатерина перешли в ладейник при равном количестве пешек.
Девушки очень устали. Кажется, скоро согласятся на ничью.
😵 Есипенко закончил первый круг на последнем месте
Итоги первого круга Турнира претендентов — 2026 в открытой секции:
1. Жавохир Синдаров (Узбекистан) — 6 очков;
2. Фабиано Каруана (США) — 4,5;
3-4. Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — 3,5;
3-4. Аниш Гири (Нидерланды) — 3,5;
5-6. Маттиас Блюбаум (Германия) — 3;
5-6. Вэй И (Китай) — 3;
7. Хикару Накамура (США) — 2,5;
8. Андрей Есипенко (Россия) — 2.
Увы, россиянин закончил первую половину турнира на чистом последнем месте.
😱 Результаты 7-го тура в мужской секции ТП-2026
А в мужской секции завершились все четыре партии. Результаты дня:
Андрей Есипенко (Россия) — Вэй И (Китай) — 0:1
Жавохир Синдаров (Узбекистан) — Аниш Гири (Нидерланды) — 0,5:0,5
Маттиас Блюбаум (Германия) — Хикару Накамура (США) — 0,5:0,5
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Фабиано Каруана (США) — 0,5:0,5
🤝 Горячкина сыграла вничью в седьмой раз подряд
Александра Горячкина и Чжу Цзиньэр закончили партию вничью.
Горячкина удивительно стабильна: семь партий — семь ничьих. Но хорошо ли это, учитывая, что занять нужно только первое место.
У Дешмух и Лагно осталось немного времени, но вся борьба ещё впереди. У россиянки, увы, на одну пешку меньше. Чтобы вырвать ничью, нужно будет поработать и заставить соперницу ошибиться.
Дивья по-прежнему имеет небольшое преимущество над Екатериной. Гроссмейстеры продолжают позиционную борьбу.
В женской секции Рамешбабу Вайшали обыграла Тань Чжунъи. И это при том, что китаянка имела солидный перевес! Посмотрите, как это было.
Хикару Накамура и Маттиас Блюбаум, Фабиано Каруана и Рамешбабу Прагнанандха завершили свои партии вничью. В мужском турнире за столом остались только Аниш Гири и Жавохир Синдаров.
В партии Горячкиной и Цзиньэр все ещё равенство. Дешмух владеет инициативой в партии с Лагно. Компьютерная оценка +1,6.
😔 Андрей Есипенко проиграл Вэй И в седьмом туре
Попытался спастись Андрей, даже чуть улучшил позицию, но от поражения его это не спасло.
Ситуация близка к безнадежной: пытается выстроить барьер Есипенко, но выходит не слишком удачно. Тем не менее пока не сдается Андрей.
После размена у Андрея дела совсем плохи. Вроде и есть преимущество по фигурам, но позиция очень неприятная. Вэй И просто зажал Есипенко. Компьютер оценивает позицию -7,8.
И снова пара неудачных ходов Есипенко увеличивает преимущество Вэй И. Китаец прям давит на россиянина. Компьютерная оценка позиции -4,1.
Вэй И сделал не слишком удачный ход и позиция немного подравнялась, но потом Андрей ответил неточностями. В итоге преимущество китайца, согласно компьютеру, -2,8.
Дивья поджала Лагно, с лишней пешкой индианка чувствует себя более комфортно.
Есипенко решил аккуратно увести короля и избавился от связки. Но небольшой перевес по-прежнему у китайского гроссмейстера.
У Александры Горячкиной и Чжу Цзинэр пока равная позиция. Но у россиянки на 40 минут меньше, чем у соперницы.
Между тем, Екатерина Лагно уступает в партии с Дивьей Дешмух. Компьютерная оценка позиции +2.
Вэй И ведёт плотную атаку на позиции Андрея Есипенко. Король у россиянина, конечно, стоит очень плохо. Белая ладья a в игре не участвует, вертикаль с вскрыта. Не очень понятно, как спасаться.
Компьютер показывает 1,5 пешки в пользу чёрных.
Завершилась первая партия седьмого тура. Анна Музычук и Бибисара Ассаубаева сыграли вничью. Прямо сейчас отрыв украинки от всех преследовательниц составляет 1,5 очка.
Вэй И полетел подрывать позиции белых. Китайский гроссмейстер жаждет разгрома!
Есипенко нашёл точный отход королём на d1 в непростой позиции. Но дальше снова допустил ошибку. Нужно было перекрываться пешкой b, а Андрей ушёл королём на c1.
Компьютерная оценка позиции для россиянина ухудшилась.
Вэй И довольно быстро нашёл сильнейший ответ 14… Фe8, и стало понятно, что у Андрея нет хитрого плана. Уже почти 20 минут российский гроссмейстер думает, что ему делать в сложившейся ситуации.
Эх, Андрей…
Что-то перемудрил Есипенко. Ход 14.Сd2 — просто ошибка. Андрей быстро делал все предыдущие ходы, и что это — какая-то ловушка для китайского гроссмейстера или недосмотр в анализе?
Компьютерная оценка позиции — целая пешка в пользу чёрных.
Есипенко заставляет своего соперника работать за доской с первых же ходов. Дебют, который применил россиянин, очень нестандартный. Явно домашняя заготовка. Хочется верить, что она сработает!
В русской партии Есипенко удивляет соперника: 4.Фe2. Бодрое начало!
Хочется верить, что у Андрея готов сильный домашний анализ.
⏳ Стартовали партии седьмого тура Турнира претендентов
На Кипре были сделаны первые ходы. Но мы увидим их на онлайн-досках примерно через 15 минут. Всё из-за античитерской задержки, чтобы участники соревнования в теории не могли бы получать подсказки извне.
Напомним турнирное положение перед стартом партий седьмого круга.
В мужской секции нечто невероятное творит Жавохир Синдаров, набравший 5,5 очков из 6 возможных. На полтора очка от него отстаёт Фабиано Каруана. Третье-четвёртое места делят Праг и Аниш Гири. Пятый — Маттиас Блюбаум. А последнее место делят трое: Хикару Накамура, Вэй И и, к сожалению, Андрей Есипенко.
У женщин ситуация поприятнее для российских поклонников шахмат. На первое место с четырьмя баллами вырвалась Анна Музычук. А с отставанием в одно очко от неё идёт группа из пяти шахматисток, в которую входят и две россиянки. В отстающих только Тань Чжунъи и Бибисара Асаубаева. Но дистанция от первого до последнего места — всего полтора очка, так что вся борьба за победу здесь ещё впереди!
⚔️ Кто с кем сыграет в седьмом туре Турнира претендентов?
Добрый день, дорогие друзья. Мы начинаем онлайн-трансляцию партий седьмого тура шахматного Турнира претендентов — 2026.
В открытой секции сегодня будут сыграны партии:
Андрей Есипенко (Россия) — Вэй И (Китай)
Жавохир Синдаров (Узбекистан) — Аниш Гири (Нидерланды)
Маттиас Блюбаум (Германия) — Хикару Накамура (США)
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Фабиано Каруана (США)
В женской секции мы увидим следующие дуэли:
Дивья Дешмух (Индия) — Екатерина Лагно (Россия)
Александра Горячкина (Россия) — Чжу Цзиньэр (Китай)
Анна Музычук (Украина) — Бибисара Асаубаева (Казахстан)
Вайшали Рамешбабу (Индия) — Тань Чжунъи (Китай)