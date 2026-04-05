20-летний парень переписывает историю шахмат. Так не феерили ни Карлсен, ни Непомнящий!

Турнир претендентов – 2026 уже вошёл в историю! Прежде никто после шести стартовых туров подобного соревнования не набирал 5,5 очка. Но на Кипре происходит что-то невероятное. 20-летний Жавохир Синдаров выиграл пять партий и одну свёл вничью. Так даже великие чемпионы не играли!

Нынешний формат турнира претендентов был утверждён ФИДЕ в 2013 году. Восемь сильнейших гроссмейстеров. Два круга. 14 туров. По этим правилам было сыграно семь турниров. Их победителями становились Магнус Карлсен (Норвегия), Вишванатан Ананд (Индия), Сергей Карякин (Россия), Фабиано Каруана (США), дважды – Ян Непомнящий (Россия) и Гукеш Доммараджу (Индия).

Обычно для победы хватало 8,5 очка из 14 возможных. С такими показателями завершали турниры Карлсен (2013), Ананд (2014), Карякин (2016) и Непомнящий (2020-2021). Столько же очков в 2013-м набрал и Владимир Крамник, однако россиянин уступил Карлсену по дополнительным показателям. По девять очков набирали Каруана (2018) и Гукеш (2024).

И лишь одному гроссмейстеру удалось набрать 9,5 очка. Это сделал Непомнящий в 2022-м в Мадриде. Российский гроссмейстер тогда продемонстрировал просто выдающийся перформанс, сокрушив соперников. Тогда у Яна было пять побед и девять ничьих. После первого круга, то есть после семи партий, на его счету было 5,5 очка.

Такое же количество побед, как у Непомнящего за весь Турнир претендентов – 2022, уже сейчас есть у Синдарова. И 5,5 очка он набрал не за весь первый круг, а за шесть партий из семи. Если и в 7-м туре Жавохир белыми не проиграет представляющему Нидерланды петербуржцу Анишу Гири, то установит абсолютный рекорд. Шесть очков из семи возможных не набирал в турнирах претендентов ещё никто: ни Карлсен, ни Ананд, ни Непомнящий.

В лайв-рейтинге, где результаты партий учитываются мгновенно, а не подсчитываются раз в месяц, как это делает ФИДЕ, у Синдарова уже 2770,2 балла Эло. Представитель Узбекистана ворвался в топ-5 сильнейших гроссмейстеров мира, за шесть партий Турнира претендентов – 2026 он прибавил более 25 пунктов.

Чтобы войти в элитный «клуб 2800», Синдарову нужно набрать 12 из 14. Судя по текущей форме, Жавохир способен даже на это. Другой разговор, захочет ли он биться в каждой партии, когда решит все турнирные расклады?

Впрочем, пока Синдаров не гарантировал себе победу в турнире, и пара неудачных партий может всё перевернуть. Впереди ещё долгая турнирная дистанция, но то, что Жавохир показывает здесь и сейчас – невероятно.