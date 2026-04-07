Последний шанс Есипенко на спасение. Россиянин играет против главного фаворита! LIVE

Андрей белыми фигурами сражается с Жавохиром Синдаровым. Если победит — в турнире претендентов снова появится интрига!

Во вторник, 7 апреля, на Турнире претендентов — 2026 будут сыграны партии восьмого круга. Его расписание полностью совпадает с расписанием первого игрового дня турнира, но с переменой цвета фигур.

Андрей Есипенко белыми фигурами сыграет против Жавохира Синдарова. Россиянин после первого круга, увы, занимает последнее место, а узбекский гроссмейстер — явный лидер и главный фаворит. Безусловно, Андрею будет очень сложно, но если он победит, то, во-первых, остановит победную поступь лидера, во-вторых, подберётся к борьбе за более высокие места, в-третьих, просто зарядится позитивом на весь второй круг.

Пожалуй, сегодня у Есипенко последний шанс что-то изменить.

Партии на Кипре начнутся в 15:30 мск, но первые ходы на онлайн-доске мы увидим в 15:45 из-за 15-минутной античитерской задержки.

В женском турнире всё внимание российских болельщиков будет приковано к партии Екатерина Лагно — Александра Горячкина. Наши девушки в первом круге сыграли вничью. Во втором тоже разойдутся миром?