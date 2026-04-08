Прорыв блокады. Сборная России провела первый матч на мировой арене за четыре года!

Мужская сборная России по водному поло провела первый с 2022 года официальный международный матч – среди всех командных видов спорта. На групповом этапе второго дивизиона Кубка мира, который проходит на Мальте, российская команда обыграла соперников из Бразилии со счётом 10:7.

О возвращении сборных России на международные турниры World Aquatics объявила ещё в ноябре 2025 года. 7 апреля водное поло стало первым командным видом спорта, где состоялось полноценное возвращение россиян. Да, в нейтральном статусе, но главное – наши сыграли.

Матч с Бразилией получился сложным и нервным. Иначе и быть не могло. Долгое отсутствие на международной арене, достаточно сильный соперник, новый тренерский штаб во главе с сербом Деяном Станоевичем.

Первую четверть наши проиграли 1:2. Наверное, разрыв в счёте мог быть и больше, но великолепно играл вратарь россиян Пётр Федотов. А во второй четверти характер игры изменился. Сборная России забросила три мяча и на большой перерыв ушла уже со своим преимуществом.

В составе бразильцев выделялся нападающий Рафаэль Вергара, который играет за «Сабадель» в чемпионате Испании – одной из самых конкурентных лиг мира. Вергара в итоге забросил шесть из семи мячей сборной Бразилии, однако его усилий хватило лишь на то, чтобы в заключительной четверти южноамериканцы сравняли счёт – 7:7.

Но в последние три минуты Арслан Закиров и Николай Лазарев установили окончательный счёт.

«Эта победа должна придать нам веру в себя. В первой игре были допущены ошибки и в обороне, и в нападении. Однако все ребята – молодцы. Будем стараться исправить все ошибки в следующих матчах, и расслабляться точно не стоит: всё самое интересное впереди. Огромное спасибо всем болельщикам за поддержку», — сказал герой матча Федотов в интервью ТАСС.

Следующие соперники сборной России на групповом этапе – команды Великобритании и ЮАР, которые в своих первых матчах потерпели сокрушительные поражения от сборных Китая и Португалии. Объективно говоря, с такими соперниками россияне должны разбираться уверенно и выходить в 1/8 финала.

А вот дальше уже будут игры на вылет. Чтобы получить повышение в классе и возможность сыграть с сильнейшими сборными мира, необходимо выходить в финал.