Победа вывела россиянку в лидеры Турнира претендентов – 2026. Как Лагно одолела Горячкину?

На Кипре в женской секции Турнира претендентов – 2026 кипит невероятная борьба! Сразу пять участниц делят первое место после восьмого игрового дня, но только одна из них победит и бросит вызов чемпионке мира китаянке Цзюй Вэньцзюнь. Есть в этой лидирующей группе и россиянка: Екатерина Лагно вновь ворвалась в число фаворитов после победы в матче с соотечественницей Александрой Горячкиной в 8-м туре.

Лагно – среди лидеров

В первом круге повторилось давно известное шахматное правило – участник, включённый в турнир в последний момент, обычно выступает очень хорошо. Так, например, несколько лет назад почти случайно попавший в претендентский турнир китаец Дин Лижэнь в итоге занял первое место и стал в том цикле новым чемпионом мира.

В этот раз на Кипр не захотела ехать Хампи Конеру, и заменившая её украинская гроссмейстер Анна Музычук сразу набрала крейсерский ход. Однако в 8-м туре Анна, которую исторически преследуют досаднейшие неудачи в решающих сражениях за мировой титул в совершенно выигранной позиции против Дивьи Дешмух из Индии сначала доигралась до ничьей, потом долго не хотела её делать, пытаясь продолжить борьбу, и в итоге… проиграла!

Анна Музычук Фото: FIDE

Судьба дала шанс нашим шахматисткам – можно сразу настичь лидера! Екатерина Лагно и Александра Горячкина, ранее обычно игравшие вничью, в этот раз боролись не на шутку. В дебюте Лагно пожертвовала пешку за инициативу, но Горячкина не стала её брать и после неосторожного хода, ослабляющего короля, попала в крайне неприятную позицию. Известная своим упорством в защите Александра использовала в обороне все шансы, однако Екатерина постепенно и последовательно довела партию до победы.

Екатерина Лагно (Россия) – Александра Горячкина (Россия)

Турнир претендентов – 2026. Женская секция. 8-й тур

В результате теперь первое место с 4,5 очка из восьми возможных делят сразу пять участниц – Екатерина Лагно, Анна Музычук, Дивья Дешмух, Рамешбабу Вайшали и Чжу Цзиньэр. Такой упорной борьбы турниры претенденток не видели за всю свою историю! Совсем рассыпалась и проиграла уже целый ряд партий другая китаянка Тань Чжунъи, а Александра Горячкина и казахстанка Бибисара Асаубаева, которых до старта относили к числу главных фаворитов, отстают всего на очко и ещё могут вмешаться в борьбу за первое место.

В 9-м туре туре в дуэли лидеров сразятся Лагно и Чжу, а также Рамешбабу и Дешмух, Горячкина сыграет с Асаубаевой, а Музычук – с Тань, которая пока замыкает турнирную гонку.

Кто пустится в погоню за Синдаровым?

В мужском турнире интригу в сражение за первое место может вернуть только чудо. В 8-м туре россиянин Андрей Есипенко сыграл вничью с лидером Жавохиром Синдаровым, а преследователь узбекского гроссмейстера Фабиано Каруана уступил в американском дерби Хикару Накамуре. Синдаров идёт впереди с результатом 6,5 из 8, а Каруана и Аниш Гири из Нидерландов отстают от него на целых два очка!

Жавохир Синдаров Фото: FIDE

В 9-м туре Жавохир сыграет чёрными против немецкого гроссмейстера Маттиаса Блюбаума, который выступает крайне крепко – с огромной вероятностью последует новая ничья. А вот Каруане и Гири, если они хотят на что-то претендовать, нужно выигрывать. Шутка в том, что преследователи Синдарова сыграют между собой, чтобы выявить, кто из них попытается помешать Жавохиру занять первое место.

Андрей Есипенко идёт восьмым, и ему надо уйти с него любой ценой – никогда в истории российский гроссмейстер не занимал в турнире претендентов последнее место. Однако пока жребий для Есипенко достаточно сложный – сейчас ему предстоит сыграть чёрными против поймавшего волну удачи Хикару Накамура. Надо не проигрывать и ждать шанса одержать первую победу!