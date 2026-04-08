Россиянка бьётся за первое место в шахматном турнире претендентов. Поднажми, Катя! LIVE

Сегодня, 8 апреля, на Кипре пройдут партии 9-го тура шахматного турнира претендентов — 2026. Особое внимание российских болельщиков будет приковано ко встрече Чжу Цзиньэр (Китай) — Екатерина Лагно (Россия). Обе девушки входят в пятёрку лидеров турнира, и победительница этой партии сохранит за собой первое место. Верим, что Кате будет сопутствовать удача.
Начало партии — в 15:30 по московскому времени.
В женской секции турнира также играет Александра Горячкина. Она попытается настичь лидеров, обыграв Бибисару Асаубаеву из Казахстана. В открытой секции первую победу постарается одержать Андрей Есипенко: в 9-м туре ему предстоит сыграть против Хикару Накамуры, представляющего США.
⏱️ Стартовали партии девятого тура ТП-2026
На Кипре уже сделаны первые ходы в партиях девятого тура. Мы увидим их на онлайн-досках примерно в 15:45 по московскому времени из-за античитерской задержки трансляции.
В женской секции первое место делят пять шахматисток. Но первое место — одно! Впереди ещё шесть дней, чтобы решить, кто сильнее всех.
|1-5
|Анна Музычук (Украина)
|4.5
|1-5
|Вайшали Рамешбабу (Индия)
|4.5
|1-5
|Екатерина Лагно (Россия)
|4.5
|1-5
|Чжу Цзиньэр (Китай)
|4.5
|1-5
|Дивья Дешмух (Индия)
|4.5
|6-7
|Александра Горячкина (Россия)
|3.5
|6-7
|Бибисара Асаубаева (Казахстан)
|3.5
|8
|Тань Чжунъи (Китай)
|2.5
В мужском турнире претендентов Синдарова уже не догнать?
|1
|Жавохир Синдаров (Узбекистан)
|6.5
|2-3
|Фабиано Каруана (США)
|4.5
|2-3
|Аниш Гири (Нидерланды)
|4.5
|3-7
|Рамешбабу Прагнанандха (Индия)
|3.5
|3-7
|Маттиас Блюбаум (Германия)
|3.5
|3-7
|Вэй И (Китай)
|3.5
|3-7
|Хикару Накамура (США)
|3.5
|8
|Андрей Есипенко (Россия)
|2.5
Накануне россиянки Лагно и Горячкина играли между собой. Обычно их партии заканчиваются вничью, но в восьмом туре зрители увидели битву не на жизнь, а на смерть. Александра совершила опрометчивый ход на выходе из дебюта, и Екатерина превратила своё преимущество в победу.
Именно поэтому Лагно сейчас в дележе первого места.
Кто с кем играет в девятом туре?
Добрый день, дорогие друзья. Начинаем онлайн-трансляцию девятого игрового дня шахматного турнира претендентов — 2026.
В открытой секции сегодня встречаются:
Хикару Накамура (США) — Андрей Есипенко (Россия)
Фабиано Каруана (США) — Аниш Гири (Нидерланды)
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Вэй И (Китай)
Маттиас Блюбаум (Германия) — Жавохир Синдаров (Узбекистан)
В женской секции состоятся следующие партии:
Чжу Цзиньэр (Китай) — Екатерина Лагно (Россия)
Александра Горячкина (Россия) — Бибисара Асаубаева (Казахстан)
Тань Чжунъи (Китай) — Анна Музычук (Украина)
Вайшали Рамешбабу (Индия) — Дивья Дешмух (Индия)