Россиянка бьётся за первое место в шахматном турнире претендентов. Поднажми, Катя! LIVE

Лагно в 9-м туре сыграет против китаянки Чжу Цзиньэр. Если победит — останется лидером.

Сегодня, 8 апреля, на Кипре пройдут партии 9-го тура шахматного турнира претендентов — 2026. Особое внимание российских болельщиков будет приковано ко встрече Чжу Цзиньэр (Китай) — Екатерина Лагно (Россия). Обе девушки входят в пятёрку лидеров турнира, и победительница этой партии сохранит за собой первое место. Верим, что Кате будет сопутствовать удача.

Начало партии — в 15:30 по московскому времени.

В женской секции турнира также играет Александра Горячкина. Она попытается настичь лидеров, обыграв Бибисару Асаубаеву из Казахстана. В открытой секции первую победу постарается одержать Андрей Есипенко: в 9-м туре ему предстоит сыграть против Хикару Накамуры, представляющего США.