Турнир претендентов по шахматам — 2026, онлайн-трансляция партий 9-го тура 8 апреля 2026: Чжу — Лагно, Накамура — Есипенко

Россиянка бьётся за первое место в шахматном турнире претендентов. Поднажми, Катя! LIVE
Михаил Чесалин
Екатерина Лагно
Лагно в 9-м туре сыграет против китаянки Чжу Цзиньэр. Если победит — останется лидером.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 8 апреля, на Кипре пройдут партии 9-го тура шахматного турнира претендентов — 2026. Особое внимание российских болельщиков будет приковано ко встрече Чжу Цзиньэр (Китай) — Екатерина Лагно (Россия). Обе девушки входят в пятёрку лидеров турнира, и победительница этой партии сохранит за собой первое место. Верим, что Кате будет сопутствовать удача.

Начало партии — в 15:30 по московскому времени.

Таблица женской секции ТП-2026

В женской секции турнира также играет Александра Горячкина. Она попытается настичь лидеров, обыграв Бибисару Асаубаеву из Казахстана. В открытой секции первую победу постарается одержать Андрей Есипенко: в 9-м туре ему предстоит сыграть против Хикару Накамуры, представляющего США.

Таблица открытой секции ТП-2026
📌 Онлайн-доска партии Горячкина — Асаубаева 📌 Онлайн-доска партии Есипенко — Накамура
Live Михаил Чесалин

⏱️ Стартовали партии девятого тура ТП-2026

На Кипре уже сделаны первые ходы в партиях девятого тура. Мы увидим их на онлайн-досках примерно в 15:45 по московскому времени из-за античитерской задержки трансляции.

15:12 Михаил Чесалин

В женской секции первое место делят пять шахматисток. Но первое место — одно! Впереди ещё шесть дней, чтобы решить, кто сильнее всех.

1-5Анна Музычук (Украина)4.5
1-5Вайшали Рамешбабу (Индия)4.5
1-5Екатерина Лагно (Россия)4.5
1-5Чжу Цзиньэр (Китай)4.5
1-5Дивья Дешмух (Индия)4.5
6-7Александра Горячкина (Россия)3.5
6-7Бибисара Асаубаева (Казахстан)3.5
8Тань Чжунъи (Китай)2.5
15:11 Михаил Чесалин

В мужском турнире претендентов Синдарова уже не догнать?

1Жавохир Синдаров (Узбекистан)6.5
2-3Фабиано Каруана (США)4.5
2-3Аниш Гири (Нидерланды)4.5
3-7Рамешбабу Прагнанандха (Индия)3.5
3-7Маттиас Блюбаум (Германия)3.5
3-7Вэй И (Китай)3.5
3-7Хикару Накамура (США)3.5
8Андрей Есипенко (Россия)2.5
15:10 Михаил Чесалин

Накануне россиянки Лагно и Горячкина играли между собой. Обычно их партии заканчиваются вничью, но в восьмом туре зрители увидели битву не на жизнь, а на смерть. Александра совершила опрометчивый ход на выходе из дебюта, и Екатерина превратила своё преимущество в победу.

Именно поэтому Лагно сейчас в дележе первого места.

Как Лагно обыграла Горячкину?
Победа вывела россиянку в лидеры Турнира претендентов – 2026. Как Лагно одолела Горячкину?
Победа вывела россиянку в лидеры Турнира претендентов – 2026. Как Лагно одолела Горячкину?
15:08 Михаил Чесалин

📌 Онлайн-доска партии Горячкина — Асаубаева

Следить за битвой Александры Горячкиной и Бибисары Асаубаевой можно здесь:

15:06 Михаил Чесалин

📌 Онлайн-доска партии Есипенко — Накамура

Следить за партией Хикару Накамура — Андрей Есипенко можно здесь:

15:05 Михаил Чесалин

Кто с кем играет в девятом туре?

Добрый день, дорогие друзья. Начинаем онлайн-трансляцию девятого игрового дня шахматного турнира претендентов — 2026.

В открытой секции сегодня встречаются:

Хикару Накамура (США) — Андрей Есипенко (Россия)
Фабиано Каруана (США) — Аниш Гири (Нидерланды)
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Вэй И (Китай)
Маттиас Блюбаум (Германия) — Жавохир Синдаров (Узбекистан)

В женской секции состоятся следующие партии:

Чжу Цзиньэр (Китай) — Екатерина Лагно (Россия)
Александра Горячкина (Россия) — Бибисара Асаубаева (Казахстан)
Тань Чжунъи (Китай) — Анна Музычук (Украина)
Вайшали Рамешбабу (Индия) — Дивья Дешмух (Индия)

