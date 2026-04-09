В Алма-Ате запустили масштабный цикл школьных шахмат при поддержке Freedom Holding Corp.

С 7 по 10 апреля в Алма-Ате проходит Азиатский континентальный этап World Schools Team Championship. Организованные ФИДЕ и Международной федерацией школьных шахмат при поддержке Freedom Holding Corp. соревнования впервые проходят в командном школьном формате. В турнире участвуют 26 школьных команд из 19 стран, включая Казахстан, Россию, Китай, Индию и Австралию. Победителям этапа достанется прямая путёвка в декабрьский Гранд-финал, в котором определится сильнейшая команда мира.

Образование через спорт

Турнир в Алма-Ате объединяет образование и спорт, формируя устойчивую модель развития интеллектуальных дисциплин. По словам президента ФИДЕ Аркадия Дворковича, шахматы рассматриваются не только как соревнования, но и как инструмент развития мышления и аналитических навыков учеников.

Поэтому важной особенностью соревнований станут образовательные воркшопы и мастер-классы. Такой подход отражает глобальный тренд на интеграцию интеллектуальных дисциплин в образовательную систему.

Проведение турнира в Казахстане неслучайно

За последние годы в стране сложилась одна из наиболее динамично развивающихся систем школьных шахмат. Здесь активно формируется необходимая инфраструктура: подготовка преподавателей, запуск образовательных программ и интеграция шахмат в школу. Президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов отмечает, что уже более 60 тысяч школьников системно занимаются шахматами, а сам предмет внедрён в более чем 1500 школ по всей стране.

Тимур Турлов Фото: РИА Новости

О развитии шахмат свидетельствуют и результаты местных спортсменов. С 2023 года, когда Турлов возглавил федерацию, количество международных наград казахстанских шахматистов увеличилось со 131 в 2023-м до 162 в 2025-м, а количество золотых медалей – с 40 до 63. Ежегодно в стране проводится более 3800 турниров с участием около 118 тысяч человек, что свидетельствует о расширении массовой базы. Мощно выступает и юниорская сборная страны – на чемпионате мира по рапиду и блицу в её активе 14 медалей, 10 из которых – высшей пробы, и победа в командном зачёте. А Эдгар Мамедов стал самым молодым гроссмейстером в истории страны.

Казахстан усиливает позиции и в качестве организатора. В Алма-Ате состоялся чемпионат мира среди кадетов, а в Астане — шахматная олимпиада для людей с особыми потребностями.

Инвестиции и роль частного капитала

Большое значение в развитии и популяризации шахмат в Казахстане сыграло участие бизнеса. Freedom Holding Corp. ежегодно направляет более $ 10 млн на деятельность федерации и обеспечивает финансовую и организационную поддержку как национальных, так и международных инициатив. При поддержке компании проведены крупные турниры – от юношеского чемпионата Азии до соревнований на Уолл-стрит, где выступают ведущие гроссмейстеры мира.

Флаг Казахстана Фото: «Чемпионат»

В 2024 году общий объём средств, выделенных холдингом на благотворительность и спонсорство, превысил 40 млрд тенге, из которых 4,5 млрд были направлены на поддержку шахмат.

Стратегия развития и взгляд в будущее

В 2023 году в Казахстане принят Комплексный план, предусматривающий внедрение шахмат в начальную школу. Его цель – расширение охвата до 20% учащихся, создание до 200 клубов и развитие региональной инфраструктуры, включая дворовые и школьные шахматные пространства.

Большое внимание уделяется и профессиональному спорту. Среди ключевых ориентиров – вхождение сборной Казахстана в топ-10 мирового рейтинга, увеличение количества медалей на международной арене и подготовка нового поколения гроссмейстеров.

В контексте модели, в которой глобальную роль в развитии шахмат играют образование, международное сотрудничество и частные инвестиции, запуск World Schools Team Championship в Алма-Ате становится не только соревнованием, но и инструментом формирования долгосрочного человеческого капитала.