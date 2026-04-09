Битва на турнире претендентов продолжается. Горячкина в погоне за лидерами! LIVE

Сегодня, 9 апреля, на Кипре продолжается турнир претендентов. В соревнованиях участвуют сразу три российских гроссмейстера.
Наиболее интересной в 10-м туре выглядит партия Александры Горячкиной и Дивьи Дешмух. Россиянке необходимо побеждать чёрными, чтобы остаться в борьбе за путёвку в титульный матч. Сейчас Горячкина – третья в турнирной таблице: она уступает 0,5 очка Анне Музычук и одно очко Рамешбабу Вайшали.
Также на Кипре белыми сыграет Екатерина Лагно. Её соперницей будет Тань Чжунъи. Андрей Есипенко белым цветом предстоит сойтись с Маттиасом Блюбаумом. Увы, и Екатерина, и Андрей располагаются внизу турнирной таблицы.
Все партии стартуют в 15:30, но из-за античитерской задержки первые ходы мы увидим в 15:45.
Спустя 13 минут Александра ответила ходом h6.
Уже 10 минут Горячкина размышляет над своим ходом.
Очень активно играют в дебюте Горячкина с Дешмух. Обе успешно развивают свои фигуры.
А Блюбаум и Есипенко снова играют русскую партию.
Лагно с Чжунъи начали играть сицилианскую партию.
Решили разыграть испанскую партию Горячкина с Дешмух. Не самый очевидный выбор.
Шахматисты уже сделали свои ходы, ждём 15:45, чтобы увидеть их.
А вот у женщин плотнейшая борьба. Теперь важно набирать очки в каждом туре.
Перед 10-м туром интриги в мужском Турнире претендентов почти не осталось.
♟ Доска партии Есипенко – Блюбаум
Доска партии Андрея Есипенко и Маттиаса Блюбаума.
♟ Доска партии Чжунъи – Лагно
Доска партии Тань Чжунъи и Екатерины Лагно.
Добрый день, дорогие друзья! Начинаем нашу онлайн-трансляцию матчей 10-го тура Турнира претендентов. Сегодня почти все россияне сыграют белыми фигурами, кроме Горячкиной. Екатерина Лагно встретится с Тань Чжунъи, Александра Горячкина с Дивьей Дешмух и Андрей Есипенко с Маттиасом Блюбаумом.