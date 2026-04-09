Турнир претендентов по шахматам – 2026 – онлайн-трансляция матчей 9 апреля: Дешмух – Горячкина, Тань – Лагно, Есипенко – Блюбаум

Битва на турнире претендентов продолжается. Горячкина в погоне за лидерами! LIVE
Татьяна Постникова
Александра Горячкина
Александра идёт на третьем месте, но отставание от первого – всего одно очко!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 9 апреля, на Кипре продолжается турнир претендентов. В соревнованиях участвуют сразу три российских гроссмейстера.

Наиболее интересной в 10-м туре выглядит партия Александры Горячкиной и Дивьи Дешмух. Россиянке необходимо побеждать чёрными, чтобы остаться в борьбе за путёвку в титульный матч. Сейчас Горячкина – третья в турнирной таблице: она уступает 0,5 очка Анне Музычук и одно очко Рамешбабу Вайшали.

Также на Кипре белыми сыграет Екатерина Лагно. Её соперницей будет Тань Чжунъи. Андрей Есипенко белым цветом предстоит сойтись с Маттиасом Блюбаумом. Увы, и Екатерина, и Андрей располагаются внизу турнирной таблицы.

Все партии стартуют в 15:30, но из-за античитерской задержки первые ходы мы увидим в 15:45.

Расписание и турнирная таблица Турнира претендентов – 2026
Расписание и турнирная таблица Турнира претенденток – 2026
♟ Доска партии Есипенко – Блюбаум ♟ Доска партии Чжунъи – Лагно
Live Татьяна Постникова

Спустя 13 минут Александра ответила ходом h6.

16:03 Татьяна Постникова

Уже 10 минут Горячкина размышляет над своим ходом.

15:55 Татьяна Постникова

Очень активно играют в дебюте Горячкина с Дешмух. Обе успешно развивают свои фигуры.

Фото: Скриншот Lichess

15:51 Татьяна Постникова

А Блюбаум и Есипенко снова играют русскую партию.

Фото: Скриншот Lichess

15:50 Татьяна Постникова

Лагно с Чжунъи начали играть сицилианскую партию.

Фото: Скриншот Lichess

15:48 Татьяна Постникова

Решили разыграть испанскую партию Горячкина с Дешмух. Не самый очевидный выбор.

Фото: Скриншот Lichess

15:33 Татьяна Постникова

Шахматисты уже сделали свои ходы, ждём 15:45, чтобы увидеть их.

15:30 Татьяна Постникова

Кто, на ваш взгляд, выиграет Турнир претендентов?

15:27 Татьяна Постникова

А вот у женщин плотнейшая борьба. Теперь важно набирать очки в каждом туре.

15:22 Татьяна Постникова

Перед 10-м туром интриги в мужском Турнире претендентов почти не осталось.

15:19 Татьяна Постникова

♟ Доска партии Есипенко – Блюбаум

Доска партии Андрея Есипенко и Маттиаса Блюбаума.

15:04 Татьяна Постникова

♟ Доска партии Чжунъи – Лагно

Доска партии Тань Чжунъи и Екатерины Лагно.

15:02 Татьяна Постникова

Добрый день, дорогие друзья! Начинаем нашу онлайн-трансляцию матчей 10-го тура Турнира претендентов. Сегодня почти все россияне сыграют белыми фигурами, кроме Горячкиной. Екатерина Лагно встретится с Тань Чжунъи, Александра Горячкина с Дивьей Дешмух и Андрей Есипенко с Маттиасом Блюбаумом.

Комментарии
