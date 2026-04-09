Александра идёт на третьем месте, но отставание от первого – всего одно очко!

Битва на турнире претендентов продолжается. Горячкина в погоне за лидерами! LIVE

Сегодня, 9 апреля, на Кипре продолжается турнир претендентов. В соревнованиях участвуют сразу три российских гроссмейстера.

Наиболее интересной в 10-м туре выглядит партия Александры Горячкиной и Дивьи Дешмух. Россиянке необходимо побеждать чёрными, чтобы остаться в борьбе за путёвку в титульный матч. Сейчас Горячкина – третья в турнирной таблице: она уступает 0,5 очка Анне Музычук и одно очко Рамешбабу Вайшали.

Также на Кипре белыми сыграет Екатерина Лагно. Её соперницей будет Тань Чжунъи. Андрей Есипенко белым цветом предстоит сойтись с Маттиасом Блюбаумом. Увы, и Екатерина, и Андрей располагаются внизу турнирной таблицы.

Все партии стартуют в 15:30, но из-за античитерской задержки первые ходы мы увидим в 15:45.