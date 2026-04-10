Российская шахматистка одержала первую победу на ТП-2026. Шансы на первое место ещё есть!

Если в мужском шахматном турнире претендентов – 2026 после очередной победы Жавохира Синдарова борьба за первое место практически завершилась, то в женском турнире интрига только начинает закручиваться! Потеряла лидерство украинка Анна Музычук, получила пробоину надежда китайских шахмат Чжу Цзиньэр, а вот наша Александра Горячкина наконец-то одержала свою первую победу! Ждать её пришлось аж 10 игровых дней.

Горячкина использовала свой шанс!

В 10-м туре Горячкина, до этого сыгравшая восемь партий вничью и потерпевшая поражение от соотечественницы Екатерины Лагно, встречалась с Дивьей Дешмух из Индии. Долгое время казалось, что бастионы индианки совершенно непробиваемы, но Горячкина показала свою фирменную эндшпильную технику, и удача одарила её своей улыбкой!

Был разыгран чигоринский вариант Испанской партии – большим специалистом по подобным типам позиций является тренер Александры гроссмейстер Евгений Томашевский. Дешмух, которая перед 10-м туром обгоняла россиянку на пол-очка, старалась действовать очень крепко и надёжно. Фигура менялась за фигурой, но Горячкина боролась до последнего и буквально на финишной прямой всё-таки поставила перед своей визави сложную задачку – и та на секундах не справилась, допустив роковую ошибку!

Дивья Дешмух (Индия) – Александра Горячкина (Россия)

Турнир претендентов – 2026. Женская секция. 10-й тур

В 10-м туре, кроме Горячкиной, победу сумела одержать выступавшая с переменным успехом Бибисара Асаубаева (Казахстан) – она повергла Чжу Цзиньэр (Китай) и окончательно запутала и без того непростое положение в турнирной таблице. Сейчас впереди индийская шахматистка Рамешбабу Вайшали с шестью очками из 10 возможных, на пол-очка отстают Чжу Цзиньэр и Анна Музычук, а ещё на пол-очка позади Александра Горячкина, Екатерина Лагно и Бибисара Асаубаева. Дистанция между лидером и преследовательницами минимальная – всё может решить одна-единственная партия!

До финиша еще четыре тура, причём уже в следующем состоится важнейшее противостояние: Горячкина будет играть белыми против Рамешбабу, и в случае успеха у неё есть шансы сразу же настичь лидера! Лагно тоже белыми сразится в крайней важной партии с Музычук. Это будет тур, важный во всех отношениях. Надеюсь, в выходной наши девушки хорошо отдохнут, а тренеры придумают для них новые и сильные идеи в дебютах!

Победитель уже известен?

Ну а в открытой секции турнира претендентов лидер Жавохир Синдаров (Узбекистан) выиграл уже шестую партию: он сокрушил брата Вайшали – Рамешбабу Прагнанандху (Индия). Теперь единственный теоретический шанс для преследователей заключается в том, что и Фабиано Каруана (США), и Аниш Гири (Нидерланды) обыграют Синдарова белыми. Но в такой вариант слабо верится. Если Жавохир будет продолжать играть так и дальше, то должен легко довести дело до досрочной победы. На данный момент Гири отстает от него на два очка, а Каруана – на три. Синдаров прибавляет просто космическое количество рейтинга. Похоже, если кто и может сейчас с ним бороться, то это только лидер мирового рейтинг-листа норвежец Магнус Карлсен.

Россиянин Андрей Есипенко в 10-м туре сыграл вничью с немецким гроссмейстером Маттиасом Блюбаумом. Пока во втором круге россиянин не проигрывает, но в 11-м туре ему предстоит встреча черными с исторически самым неудобным соперником – Анишем Гири. Турнир продолжается уже две недели, все шахматисты устали и ошибаются – надо держаться!