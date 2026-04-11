Важнейший тур для россиянок! Лагно и Горячкиной необходимо догнать лидеров. LIVE

Сегодня, 11 апреля, в Пейе (Кипр) продолжатся Турнир претендентов – 2026 и Турнир претенденток – 2026. В соревнованиях принимают участие сразу три российских шахматиста.
11-й тур крайне важен для наших гроссмейстеров. У Екатерины Лагно и Александры Горячкиной ещё есть шансы побороться за путёвку на титульный матч, однако для этого надо догонять лидеров. Сейчас россиянки делят четвёртую-шестую позиции, но до заветного первого места всего одно очко. Горячкина сыграет белыми с Рамешбабу Вайшали, а Лагно – тоже белыми с Анной Музычук.
В мужском турнире Андрей Есипенко сыграет парию с Анишем Гири. Увы, россиянин занимает последнее место в турнирной таблице и уже потерял математические шансы на первую позицию.
Осталось буквально пара минут до появления первых ходов.
Свои первые ходы гроссмейстеры сделают в 15:30, но из-за античитерской задержки ы увидим их лишь в 15:45.
У женщин более интересная ситуация. Рамешбабу Вайшали идёт лидером, но её отрыв совсем крошечный. Практически все могут претендовать на первую строчку, в том числе и россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно.
После 10 туров турнирная таблица Турнира претендентов – 2026 выглядит так. Догнать Жавохира Синдарова крайне сложно.
Доска партии Екатерины Лагно и Анны Музычук.
Доска партии Аниш Гири – Андрей Есипенко.
Добрый день, дорогие друзья! Начинаем нашу онлайн-трансляцию партий 11-го тура на турнире претендентов и претенденток. Сегодня россиянки сыграют белым цветом: Александра Горячкина с Рамешбабу Вайшали, а Екатерина Лагно с Анной Музычук. Андрей Есипенко чёрным цветом будет биться с Анишем Гири.