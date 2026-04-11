Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Турнир претендентов по шахматам — 2026 — онлайн-трансляция матчей 11 апреля: Горячкина — Вайшали, Лагно — Музычук, Есипенко — Гири

Важнейший тур для россиянок! Лагно и Горячкиной необходимо догнать лидеров. LIVE
Татьяна Постникова
Александра Горячкина и Екатерина Лагно
Комментарии
Сейчас Александра и Екатерина делят четвёртое-шестое место. Но до первой позиции всего одно очко!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 11 апреля, в Пейе (Кипр) продолжатся Турнир претендентов – 2026 и Турнир претенденток – 2026. В соревнованиях принимают участие сразу три российских шахматиста.

11-й тур крайне важен для наших гроссмейстеров. У Екатерины Лагно и Александры Горячкиной ещё есть шансы побороться за путёвку на титульный матч, однако для этого надо догонять лидеров. Сейчас россиянки делят четвёртую-шестую позиции, но до заветного первого места всего одно очко. Горячкина сыграет белыми с Рамешбабу Вайшали, а Лагно – тоже белыми с Анной Музычук.

В мужском турнире Андрей Есипенко сыграет парию с Анишем Гири. Увы, россиянин занимает последнее место в турнирной таблице и уже потерял математические шансы на первую позицию.

Расписание и результаты Турнира претендентов — 2026
Расписание и результаты Турнира претенденток — 2026
♟ Доска партии Лагно и Музычук ♟ Доска партии Гири – Есипенко
Live Татьяна Постникова

Осталось буквально пара минут до появления первых ходов.

15:24 Татьяна Постникова

Свои первые ходы гроссмейстеры сделают в 15:30, но из-за античитерской задержки ы увидим их лишь в 15:45.

15:20 Татьяна Постникова

У женщин более интересная ситуация. Рамешбабу Вайшали идёт лидером, но её отрыв совсем крошечный. Практически все могут претендовать на первую строчку, в том числе и россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно.

15:16 Татьяна Постникова

После 10 туров турнирная таблица Турнира претендентов – 2026 выглядит так. Догнать Жавохира Синдарова крайне сложно.

15:06 Татьяна Постникова

♟ Доска партии Лагно и Музычук

Доска партии Екатерины Лагно и Анны Музычук. Партию Горячкиной вы можете найти в шапке материала, а Есипенко – в посте ниже.

15:05 Татьяна Постникова

♟ Доска партии Гири – Есипенко

Доска партии Аниш Гири – Андрей Есипенко. Доску игры Лагно вы сможете найти выше, а Горячкиной – в шапке материала.

15:03 Татьяна Постникова

Добрый день, дорогие друзья! Начинаем нашу онлайн-трансляцию партий 11-го тура на турнире претендентов и претенденток. Сегодня россиянки сыграют белым цветом: Александра Горячкина с Рамешбабу Вайшали, а Екатерина Лагно с Анной Музычук. Андрей Есипенко чёрным цветом будет биться с Анишем Гири.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android