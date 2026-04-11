Важнейший тур для россиянок! Лагно и Горячкиной необходимо догнать лидеров. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 11 апреля, в Пейе (Кипр) продолжатся Турнир претендентов – 2026 и Турнир претенденток – 2026. В соревнованиях принимают участие сразу три российских шахматиста.

11-й тур крайне важен для наших гроссмейстеров. У Екатерины Лагно и Александры Горячкиной ещё есть шансы побороться за путёвку на титульный матч, однако для этого надо догонять лидеров. Сейчас россиянки делят четвёртую-шестую позиции, но до заветного первого места всего одно очко. Горячкина сыграет белыми с Рамешбабу Вайшали, а Лагно – тоже белыми с Анной Музычук.

В мужском турнире Андрей Есипенко сыграет парию с Анишем Гири. Увы, россиянин занимает последнее место в турнирной таблице и уже потерял математические шансы на первую позицию.