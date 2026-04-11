Лидера турнира претендентов уличили в читерстве?! Странные истории вокруг партий Синдарова

Говорят, аккаунты Жавохира в интернете блокировали за нечестную игру, а подготовка была рассекречена. Так ли это на самом деле?

20-летний гроссмейстер из Узбекистана Жавохир Синдаров установил абсолютный рекорд на турнирах претендентов. На Кипре он одержал уже шесть побед в 10 партиях – такого результата не было ни у кого с момента введения текущего формата в 2013 году.

Синдаров демонстрирует фантастическую форму и абсолютное спокойствие. Это удивительно, ведь его домашнюю подготовку рассекретили, а не так давно вообще в читерстве подозревали!

Ошибки молодости?

Сейчас Синдаров уже на пороге вступления в элитный «клуб 2800». Но несколько лет назад аккаунты, предположительно принадлежавшие юному Жавохиру, дважды банили на сайте chess.com (ненадолго) и на сайте lichess.org (это две крупнейшие в мире и конкурирующие друг с другом платформы) с формулировками «по подозрению в несоблюдении фэйр-плей». Это произошло после одного из испанских онлайн-турниров в апреле 2020 года.

Активные разговоры о якобы читерстве Синдарова возобновились в 2021-м, когда украинский шахматист Андрей Пунин, которого на шахматных форумах называют «мастером ФИДЕ по борьбе с читерством», опубликовал видео с разбором игры Жавохира на том самом турнире.

Жавохир Синдаров Фото: FIDE

Пунин широко известен в узких кругах тем, что с помощью специальной программы анализирует, как часто шахматисты в своих партиях используют лучшие ходы, предлагаемые компьютером. Интересно, что он удивился подозрениям в отношении Жавохира и заявил, что не понял, за что тот был подвергнут санкциям в виде блокировки аккаунта. Но самое важное, что Пунин подтвердил: заблокированные аккаунты принадлежали именно Синдарову.

Ни о каких более серьёзных последствиях в отношении Жавохира известно не было. И вскоре гроссмейстер вернулся на популярные игровые платформы. По крайней мере, сейчас у него есть активные аккаунты и на lichess, и на Chess.com (последняя учётная запись активна с декабря 2023 года).

«Меня это вообще не волнует»

Совсем недавно вокруг партий Синдарова в онлайне развернулась новая детективная история. Совсем недавно на платформе lichess пользователи обнаружили базу дебютов, которые встречались в партиях узбекского гроссмейстера в Турнире претендентов – 2026. Она не была защищена паролем, и всё попало в открытый доступ.

Оказалось, что это снова принадлежит Синдарову. Впрочем, Жавохир на слив своей актуальной дебютной подготовки отреагировал спокойно.

«Да меня это вообще не волнует. Я давно туда не заходил, а эти дебюты готовил к Кубку мира на Гоа», – прокомментировал Синдаров, который, кстати, КМ-2025 выиграл и получил путёвку на Турнир претендентов – 2026.

Но если это и правда, то наполовину, так как дебюты встретились в партиях, которые Жавохир играл на Кипре, да и доступ к этой базе теперь закрыт.

В любом случае Синдаров во время турнира претендентов проявляет незаурядные выдержку и мастерство. И уж сейчас-то его точно ни в чём обвинить нельзя – он просто лучше всех остальных играет в шахматы. А античитерские меры на Кипре настолько строгие, что их за чрезмерность резко раскритиковал американец Хикару Накамура, сравнивший участников Турнира претендентов – 2026 с агентами Моссада в Иране.

Синдаров же буквально в шаге от завоевания путёвки в чемпионский матч с действующим обладателем короны индийца Гукешем Доммараджу. Обвинения в читерстве, сливы в интернете – всё уже в прошлом.