Турнир претендентов — 2026 по шахматам, онлайн-трансляция 12-го тура, Синдаров — Накамура, 12 апреля

Сможет ли Жавохир Синдаров досрочно выиграть Турнир претендентов — 2026? LIVE
Андрей Шитихин
Жавохир Синдаров
Узбекский гроссмейстер уже сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 12 апреля, на Кипре играются партии 12-го тура Турнира претендентов – 2026. Главный вопрос – сможет ли абсолютный лидер мужской секции Жавохир Синдаров, который опережает единственного преследователя Аниша Гири на 2 очка, обеспечить себе досрочную победу? Он белыми очень быстро сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой и теперь ждёт результатов партий с участием соперников.

Российские участники, увы, потеряли практически все шансы.

Андрей Есипенко белыми играет с индийцем Рамешбабу Прагнанандхой, Екатерина Лагно чёрными противостоит Бибисаре Асаубаевой из Казахстана, а Александра Горячкина также чёрными играет с украинкой Анной Музычук.

Андрей Шитихин

16:22 Андрей Шитихин

Синдаров и Накамура даже часа за доской не провели — ничья. Всё логично, пусть другие пробуют отыграть отставание.

16:20 Андрей Шитихин

16:17 Андрей Шитихин

16:13 Андрей Шитихин

В партии Синдаров — Накамура события развиваются достаточно быстро. На доске равенство, и Жавохира можно понять — ему достаточно не проигрывать, чтобы гарантировать себе первое место.

