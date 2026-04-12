Сможет ли Жавохир Синдаров досрочно выиграть Турнир претендентов — 2026? LIVE

Сегодня, 12 апреля, на Кипре играются партии 12-го тура Турнира претендентов – 2026. Главный вопрос – сможет ли абсолютный лидер мужской секции Жавохир Синдаров, который опережает единственного преследователя Аниша Гири на 2 очка, обеспечить себе досрочную победу? Он белыми очень быстро сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой и теперь ждёт результатов партий с участием соперников.

Российские участники, увы, потеряли практически все шансы.

Андрей Есипенко белыми играет с индийцем Рамешбабу Прагнанандхой, Екатерина Лагно чёрными противостоит Бибисаре Асаубаевой из Казахстана, а Александра Горячкина также чёрными играет с украинкой Анной Музычук.