Гандбольный «Зенит» вырвал первое место в регулярке! Последний тур получился очень жарким

Слухи о кончине чемпионской команды в Санкт-Петербурге были сильно преувеличены. В плей-офф нас ждёт настоящая рубка!

В минувшие выходные в мужской гандбольной Суперлиге-2025/2026 закрылась регулярка. И если вы думаете, что это была лишь скучная формальность перед плей-офф, значит, просто не видели, что творилось на площадках. В Питере «Зенит» и ЦСКА устроили битву за лидерство, напоминавшую шахматную партию с элементами уличной драки. «Чеховские медведи» в Снежинске вырвали победу за семь секунд до конца. А в Краснодаре иранские легионеры устроили московским «академикам» восточную сказку с плохим концом.

Санкт-Петербург. Бетонная стена

Перед последним туром расклад в борьбе за лидерство был простым: чтобы обойти ЦСКА и стать первым в регулярке, «Зениту» нужна была не просто домашняя победа, а с разницей в 4+ мячей. Задача для команды, которая в начале весны напоминала скорее лазарет, чем гандбольный спецназ, прямо скажем, непростая. Дмитрий Киселёв, Олег Астрашапкин, Дмитрий Хмельков, Никита Ильтинский – все лечатся. ЦСКА же катил в Питер на кураже: ни одного поражения в этом году и Кубок России в кармане.

ГК ЦСКА Фото: spbhandball.ru

Первый тайм подтвердил опасения питерских болельщиков. Игра шла на встречных курсах, была интенсивная голевая перестрелка – и 17:17 к перерыву. Москвичи чувствовали себя в таком хаосе как рыбы в воде. Необходимые хозяевам «+4» казались фантастикой.

Однако во втором тайме Дмитрий Торгованов достал из рукава тот самый козырь, в прошлом сезоне принёсший «Зениту» золото. Защиту. Причём не какую-то там мудрёную, а старую добрую схему «6-0», прижатую к дуге. Бело-голубые перестали выдёргиваться на перехватах и превратились в бетонную стену, о которую в щепки разлетелась армейская атака. ЦСКА просто не знал, что делать.

А ещё на авансцену вышел Виктор Киреев. Ветеран восстановился в самый важный момент и выдал 38% надёжности. Это был не просто вратарь – царь горы, который закрыл свои ворота на тяжёлый амбарный замок.

Виктор Киреев Фото: spbhandball.ru

При такой поддержке в атаке у питерцев проснулись все. Связка разыгрывающих Артём Кулак – Олег Луня снова доказала, что два дирижёра в оркестре – это не бардак, а симфония. Кулак отгрузил четыре, Луня – девять. Добавим сюда почти безупречного Евгения Никановича и получим рецепт идеального шторма.

Итог – 33:27. «+6», которые не просто обозначили победу «Зенита», а вознесли его на первую строчку. Чемпионы России перед плей-офф напомнили всем: слухи об их кончине были сильно преувеличены.

Пермь. Голевая феерия впустую

В Перми «медведи» делали всё, что от них зависело в борьбе за второе место. А зависело не так уж и много: нужно было забить как можно больше «Каустику» и надеяться на поражение «Зенита». С первой частью плана команда Валентина Бузмакова справилась на отлично. 46:38 – это какой-то баскетбольный разгул, в котором об обороне забыли обе команды. Денис Свистунов накидал 10 мячей, Ухваркин – девять.

Однако чуда из Санкт-Петербурга пермяки так и не дождались. «Зенит» победил, и «Пермские медведи» с 38 очками остались третьими. Обидно? Наверное. Но с такой атакой в плей-офф они способны доставить проблем кому угодно.

Снежинск. Чеховское предупреждение

Матч между «Динамо-Сунгуль» и «Чеховскими медведями» – это классика жанра, репетиция плей-офф. Обе команды знали свои места в таблице, однако принципы никто не отменял. Снежинцы, почуяв запах подмосковной крови, вцепились в гостей мёртвой хваткой. Хозяева вели в счёте, крушили оборону «мишек», а Дмитрий Калугин выдал какой-то запредельный перформанс, реализовав девять бросков из девяти. Это была настоящая демонстрация силы.

Но «Чеховские медведи» не были бы собой, если бы не проснулись за четверть часа до сирены. Рывок 5:0 перевернул ход игры с ног на голову. А в концовке, когда секундомер отсчитывал последние мгновения, на авансцену вышел Иван Шельменко. Бросок за семь секунд до конца – и 37:36 на табло в пользу Чехова. Это не просто победа, а психологический удар по будущему сопернику. Мол, в плей-офф будет так же больно.

Краснодар и Омск. Иранская мощь и «бородатый» космос

В Омске «Скиф« пытался дать бой ставропольскому «ВиктОру», но столкнулся с явлением по имени Станислав Третынко. Вратарь гостей, отрастивший к финишу сезона солидную бороду, творил в рамке что-то космическое. 52% надёжности – это мощно! Итог – 31:28 в пользу ставропольцев, у них шестое место.

А в матче между «МССУОР №2 – Академия» и СКИФом зажигали гости с Востока. Иранский легион краснодарцев Иман Джамали и Саджад Эстеки устроили московским «академикам» настоящий восточный базар с элементами гандбольного избиения. 17 голов на двоих из 29 командных! Это не просто мощь, это тотальное доминирование. Москвичи пытались отвечать изящными подкрутками и «воздушками» Даниила Яцуры, но против такой мощи нужно что-то потяжелее. СКИФ увёз победу 29:26 и сохранил за собой седьмую строчку.

Астрахань. Последний залп Шелестюкова

По-настоящему горячо было и в Астрахани. «Динамо» и «СГАУ-Саратов» сражались не просто за очки, а за гандикап в турнире за выживание. Это не просто слова, это цена будущей прописки в Суперлиге. Саратовцы огрызались, вдохновлённые бенефисом вратаря Юрия Сергеева, и даже вели в счёте во втором тайме. Запахло сенсацией и большими проблемами для хозяев.

Но тут слово взял капитан. Дмитрий Шелестюков – человек с характером. В самой концовке, когда астраханцы были в меньшинстве, он забил важнейший, переломный мяч. Это был выстрел, который снял все вопросы. 30:28 – тяжелейшая победа, два очка в копилку и моральное преимущество перед играми за выживание. Астрахань показала: сдаваться она не собирается!

Что дальше? Кто сыграет в плей-офф?

Регулярка позади. Сетка плей-офф свёрстана. «Зенит» на вершине, но с привкусом недосказанности: ЦСКА и Пермь дышат лидеру в спину.

Четвертьфиналы обещают быть огненными. И вот кто в них сыграет:

«Зенит» – «МССУОР №2 – Академия»

ЦСКА – СКИФ

«Пермские медведи» – «ВиктОр»

«Чеховские медведи» – «Динамо-Сунгуль».

Первые матчи плей-офф пройдут 17 апреля. Главные драмы ещё впереди!