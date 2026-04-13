Украинские капризы не помеха! Бодрое возвращение России в командных видах спорта

Водное поло — первый игровой вид, где россияне выступили после отстранения. Получилось не всё, но итог позитивный!

Это случилось! Мужская сборная России по водному поло сыграла на первом международном турнире с 2022 года. Своеобразный тест-драйв выступления наших в командных видах пройден успешно.

Подводим итоги соревнований в Мальте для россиян, где не обошлось и без скандала.

Уверенное начало

Россия начала своё возвращение со второго дивизиона Кубка мира. Там на групповом этапе наши победили Бразилию (10:7), Великобританию (21:9) и ЮАР (31:11) и набрали 85,3 очка, открыв себе дорогу в плей-офф.

Уже в 1/8 финала россияне вновь одолели бразильцев (16:10), а в четвертьфинале уступили Франции с минимальным разрывом (13:14). В утешительном турнире наши проиграли Румынии (12:16).

Звёзды сошлись так, что Россия попала на Украину в матче за седьмое место. Но игра не состоялась по понятным политическим причинам. Информацию об этом озвучил представитель Федерации водного поло Украины Александр Дедюра. Ватерполисты соседнего государства не явились на арену, и им засчитали техническое поражение (0:5), которое может иметь последствия.

«Мы приняли решение сразу: если с ними (с россиянами. – Прим. «Чемпионата») сойдёмся, то играть не будем», — сказал Дедюра.

Россияне оказались в воде в назначенное время. Они были готовы к соревнованию, а соперники — не явились.

«Меня удивило их решение»

Cитуацию прокомментировал министр спорта России Михаил Дегтярёв. Он отметил, что отказ от соревнований ни к чему хорошему не приведёт.

«Команда, которая всё время что-то бойкотирует, закономерно из соревнования выбывает, а в турнире остаются только те, кто соревнуется… Так что чем больше бойкотов, тем в конечном счёте их будет меньше», – написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

Высказался и глава Федерации водных видов спорта (ФВВСР) Дмитрий Мазепин.

«Это их дело, мы были готовы выступать. Меня удивило их решение, ведь мы говорим про спорт. Тренерский состав контактирует с судьями. С украинской сборной у нас контакта нет, но он и не подразумевался», — сказал Мазепин.

Почти одновременно с обсуждением ситуации вокруг этого матча поступила новость от World Aquatics. Там объявили о допуске россиян до всех международных турниров с флагом и гимном. Поэтому Кубок мира в Мальте стал первым последним турниром, где наши выступали в нейтральном статусе.

История с несправедливым отстранением подошла к концу. Теперь в водных видах можно и нужно дышать полной грудью. Российские ватерполисты доказали, что они не несут ни одной из команд каких-либо угроз. И что спорт для них – вне политики.