Кто в нашем плавании будет побеждать с флагом? Вспоминаем главных звёзд сборной России

13 апреля Международная федерация водных видов спорта World Aquatics приняла судьбоносное решение. Федерация разрешила всем российским атлетам соревноваться под флагом и гимном и без ограничений.

Больше никаких нейтральных статусов! А это значит, что совсем скоро мы увидим наших звёзд на пьедестале и, возможно, услышим российский гимн.

Давайте вспоминать, в честь кого он, вероятно, будет играть.

Климент Колесников

Долгие годы Климент остаётся одним из лидеров нашего плавания. Колесников очень уверенно выглядит в коротких дистанциях на спине, особенно на коронных 50 м. Россиянин начал блистать на международных турнирах в конце 2010-х и даже успел взять несколько медалей на ЧМ и Олимпиаде.

Во время длительного отстранения опытный пловец не опустил руки: он продолжил тренироваться, побеждать на российских стартах и даже обновлять мировые рекорды! В 2025-м Климент вернулся на мировую арену и доказал, что он лучший. С ЧМ-2025 Колесников увёз два золота, включая 50 м на спине.

В 2026 году мы сможем увидеть россиянина на чемпионате Европы, этапах Кубка мира и на чемпионате мира на короткой воде.

Евгения Чикунова

Молодая звёздочка рано начала соревноваться со взрослыми: на Олимпиаде и чемпионате Европы она выступала в 16 лет! Во время отстранения Чикунова повзрослела, окрепла и превратилась в мощнейшую пловчиху. Евгения неоднократно побеждала на российских стартах, била мировые рекорды, а в 2024-м показала результаты лучше, чем у олимпийских чемпионок.

Увы, первый старт после отстранения россиянке не удался. Евгения подхватила ротовирус и смогла взять на ЧМ-2025 лишь одно серебро. Но в таких условиях эту награду можно считать настоящим достижением!

В этом году Чикунова должна по максимуму проявить себя. У неё для этого много шансов, включая ЧЕ-2026 в Париже и ЧМ на короткой воде.

Кирилл Пригода

Пригода успел поучаствовать в международных соревнованиях до 2022 года. Россиянин становился призёром классического чемпионата мира и победителем ЧМ на короткой воде. Во время отстранения Кириллу повезло: вместе с ним в запретной зоне находился один из сильнейших брассистов мира белорус Илья Шиманович. В конкуренции наш парень уверенно улучшал свою форму.

После возвращения Пригода уверенно выступил на ЧМ-2025: выиграл серебро на 50 м брассом, а также два золота в эстафетах. Конечно, Кирилл мог увезти из Сингапура и больше медалей, но где-то ему просто не повезло.

В этом году он может реализовать все свои амбиции как на чемпионате Европы, так и на Кубке мира и чемпионате мира на короткой воде.

Дарья Клепикова

Вся карьера пловчихи прошла в России. Лишь в 2025-м у Клепиковой появилась попробовать себя на международных стартах. И Дарья проявила себя превосходно. Да, личных медалей с ЧМ-2025 она не привезла, не хватило совсем чуть-чуть, однако в эстафетах пловчиха серьёзно помогла сборной. Во многом благодаря ей россияне взяли два золота в комбинированных эстафетах.

В этом году 21-летняя Клепикова может показать себя во всей красе. Впереди чемпионат Европы, этапы Кубка мира и чемпионат мира на короткой воде.

Руслан Терновой

Руслан – один из талантливейших российских прыгунов нового поколения. До отстранения спортсмен толком не успел повыступать на международных турнирах. Почти всё его становление прошло на российском уровне. Тем не менее на ЧМ-2025 Терновой доказал, что он не промах. Вместе с Никитой Шлейхером он взял серебро в синхронных прыжках с 10 м. Также он стал седьмым в личных прыжках с вышки и пятым – в командных прыжках.

У Руслана есть огромный потенциал, чтобы улучшать результаты. К счастью, теперь возможностей проявить себя в этом году у него будет предостаточно.

Майя Дорошко

Майя – самый опытная синхронистка нашей сборной. Она успела потренироваться с легендарной командой, не знавшей поражений на мировой арене, и взять с ней два золота ЧМ-2019. И если тогда Дорошко была совсем юной спортсменкой, то теперь она полноправный лидер сборной.

Россиянка уверенно выступает в дуэтах. На ЧМ-2025 вместе с Татьяной Гайдай она выиграла две бронзы. В этом году партнёрша у Майи сменилась, но спортсменка уже доказала, что это никак не сказалось на уровне российской пары. На этапе Кубка мира в Париже Дорошко взяла два золота.

Нет сомнений, что проблем с попаданием на подиум в россиянки в этом сезоне точно не будет. Впереди два старта – этап Кубка мира в Китае и ЧЕ в Париже.

Александр Мальцев

Мальцев всегда считался одним из лидеров мирового мужского синхронного плавания. Он брал медали на ЧМ-2015, ЧМ-2017 и ЧМ-2019. Правда, только в микст-дуэтах. За время нашего отстранения в мировом синхронном плавании появилось мужское соло, так что вернулся россиянин вовремя. С ЧМ-2025 россиянин увёз три золота (два – в соло-дисциплинах) и одно серебро.

После такого напряжённого прошлого сезона Мальцев решил передохнуть, однако нет сомнений, что скоро мы сможем увидеть его не вершине пьедестала.