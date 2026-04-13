Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Звёзды водных видов спорта из России будут выступать с флагом: Колесников, Пригода, Чикунова, Мальцев и другие

Кто в нашем плавании будет побеждать с флагом? Вспоминаем главных звёзд сборной России
Татьяна Постникова
Комментарии
Колесников, Пригода, Чикунова, Дорошко, Терновой — ребята сделают всё, чтобы под сводами бассейна играл российский гимн.

13 апреля Международная федерация водных видов спорта World Aquatics приняла судьбоносное решение. Федерация разрешила всем российским атлетам соревноваться под флагом и гимном и без ограничений.

Больше никаких нейтральных статусов! А это значит, что совсем скоро мы увидим наших звёзд на пьедестале и, возможно, услышим российский гимн.

Давайте вспоминать, в честь кого он, вероятно, будет играть.

Важнейшее решение World Aquatics:
Российским пловцам вернули флаг и гимн! Почему это колоссальный прорыв для нашего спорта
Российским пловцам вернули флаг и гимн! Почему это колоссальный прорыв для нашего спорта

Климент Колесников

Долгие годы Климент остаётся одним из лидеров нашего плавания. Колесников очень уверенно выглядит в коротких дистанциях на спине, особенно на коронных 50 м. Россиянин начал блистать на международных турнирах в конце 2010-х и даже успел взять несколько медалей на ЧМ и Олимпиаде.

Во время длительного отстранения опытный пловец не опустил руки: он продолжил тренироваться, побеждать на российских стартах и даже обновлять мировые рекорды! В 2025-м Климент вернулся на мировую арену и доказал, что он лучший. С ЧМ-2025 Колесников увёз два золота, включая 50 м на спине.

В 2026 году мы сможем увидеть россиянина на чемпионате Европы, этапах Кубка мира и на чемпионате мира на короткой воде.

Евгения Чикунова

Молодая звёздочка рано начала соревноваться со взрослыми: на Олимпиаде и чемпионате Европы она выступала в 16 лет! Во время отстранения Чикунова повзрослела, окрепла и превратилась в мощнейшую пловчиху. Евгения неоднократно побеждала на российских стартах, била мировые рекорды, а в 2024-м показала результаты лучше, чем у олимпийских чемпионок.

Итоги 2025 года в плавании:
Главные итоги 2025 года в российском плавании. Кто приятно удивил, а кто разочаровал?
Главные итоги 2025 года в российском плавании. Кто приятно удивил, а кто разочаровал?

Увы, первый старт после отстранения россиянке не удался. Евгения подхватила ротовирус и смогла взять на ЧМ-2025 лишь одно серебро. Но в таких условиях эту награду можно считать настоящим достижением!

В этом году Чикунова должна по максимуму проявить себя. У неё для этого много шансов, включая ЧЕ-2026 в Париже и ЧМ на короткой воде.

Кирилл Пригода

Пригода успел поучаствовать в международных соревнованиях до 2022 года. Россиянин становился призёром классического чемпионата мира и победителем ЧМ на короткой воде. Во время отстранения Кириллу повезло: вместе с ним в запретной зоне находился один из сильнейших брассистов мира белорус Илья Шиманович. В конкуренции наш парень уверенно улучшал свою форму.

После возвращения Пригода уверенно выступил на ЧМ-2025: выиграл серебро на 50 м брассом, а также два золота в эстафетах. Конечно, Кирилл мог увезти из Сингапура и больше медалей, но где-то ему просто не повезло.

В этом году он может реализовать все свои амбиции как на чемпионате Европы, так и на Кубке мира и чемпионате мира на короткой воде.

Дарья Клепикова

Вся карьера пловчихи прошла в России. Лишь в 2025-м у Клепиковой появилась попробовать себя на международных стартах. И Дарья проявила себя превосходно. Да, личных медалей с ЧМ-2025 она не привезла, не хватило совсем чуть-чуть, однако в эстафетах пловчиха серьёзно помогла сборной. Во многом благодаря ей россияне взяли два золота в комбинированных эстафетах.

В этом году 21-летняя Клепикова может показать себя во всей красе. Впереди чемпионат Европы, этапы Кубка мира и чемпионат мира на короткой воде.

Руслан Терновой

Руслан – один из талантливейших российских прыгунов нового поколения. До отстранения спортсмен толком не успел повыступать на международных турнирах. Почти всё его становление прошло на российском уровне. Тем не менее на ЧМ-2025 Терновой доказал, что он не промах. Вместе с Никитой Шлейхером он взял серебро в синхронных прыжках с 10 м. Также он стал седьмым в личных прыжках с вышки и пятым – в командных прыжках.

Крутое интервью с нашим прыгуном:
«Настрой – на олимпийское золото». Интервью с главной надеждой России в прыжках в воду
Эксклюзив
«Настрой – на олимпийское золото». Интервью с главной надеждой России в прыжках в воду

У Руслана есть огромный потенциал, чтобы улучшать результаты. К счастью, теперь возможностей проявить себя в этом году у него будет предостаточно.

Майя Дорошко

Майя – самый опытная синхронистка нашей сборной. Она успела потренироваться с легендарной командой, не знавшей поражений на мировой арене, и взять с ней два золота ЧМ-2019. И если тогда Дорошко была совсем юной спортсменкой, то теперь она полноправный лидер сборной.

Россиянка уверенно выступает в дуэтах. На ЧМ-2025 вместе с Татьяной Гайдай она выиграла две бронзы. В этом году партнёрша у Майи сменилась, но спортсменка уже доказала, что это никак не сказалось на уровне российской пары. На этапе Кубка мира в Париже Дорошко взяла два золота.

Как синхронистки выступили на Кубке мира?
Российские синхронистки вынесли всех на Кубке мира. Большие победы возвращаются!
Российские синхронистки вынесли всех на Кубке мира. Большие победы возвращаются!

Нет сомнений, что проблем с попаданием на подиум в россиянки в этом сезоне точно не будет. Впереди два старта – этап Кубка мира в Китае и ЧЕ в Париже.

Александр Мальцев

Мальцев всегда считался одним из лидеров мирового мужского синхронного плавания. Он брал медали на ЧМ-2015, ЧМ-2017 и ЧМ-2019. Правда, только в микст-дуэтах. За время нашего отстранения в мировом синхронном плавании появилось мужское соло, так что вернулся россиянин вовремя. С ЧМ-2025 россиянин увёз три золота (два – в соло-дисциплинах) и одно серебро.

После такого напряжённого прошлого сезона Мальцев решил передохнуть, однако нет сомнений, что скоро мы сможем увидеть его не вершине пьедестала.

Непростой путь Мальцева к золоту:
Синхронист Мальцев прошёл адский путь к золоту ЧМ-2025. Но теперь он — суперзвезда спорта!
Синхронист Мальцев прошёл адский путь к золоту ЧМ-2025. Но теперь он — суперзвезда спорта!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android