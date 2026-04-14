Главная битва Турнира претендентов — 2026! Победитель определится уже сегодня? LIVE

14 апреля на Кипре продолжается Турнир претендентов – 2026. Сегодня сыграют сразу три российских шахматиста.

Увы, наши гроссмейстеры уже ни за что не борются. Андрей Есипенко чёрными фигурами будет биться с Вэй И. Чёрным цветом сыграет и Александра Горячкина с Чжу Цзиньэр. Екатерина Лагно белым цветом сразится с Дивьей Дешмух.

Но главное внимание сегодня будет приковано к противостоянию Жавохира Синдарова и Аниша Гири. Узбекский шахматист лидирует и может досрочно стать победителем ТП-2026. Синдарову за оставшиеся два тура достаточно один раз сыграть вничью. Гири же необходимо побеждать в обеих партиях. Так что всё может решиться уже сегодня!