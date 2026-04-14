Главная битва Турнира претендентов — 2026! Победитель определится уже сегодня? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
14 апреля на Кипре продолжается Турнир претендентов – 2026. Сегодня сыграют сразу три российских шахматиста.
Увы, наши гроссмейстеры уже ни за что не борются. Андрей Есипенко чёрными фигурами будет биться с Вэй И. Чёрным цветом сыграет и Александра Горячкина с Чжу Цзиньэр. Екатерина Лагно белым цветом сразится с Дивьей Дешмух.
Но главное внимание сегодня будет приковано к противостоянию Жавохира Синдарова и Аниша Гири. Узбекский шахматист лидирует и может досрочно стать победителем ТП-2026. Синдарову за оставшиеся два тура достаточно один раз сыграть вничью. Гири же необходимо побеждать в обеих партиях. Так что всё может решиться уже сегодня!
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию партии Гири – Синдаров. Начало – в 15:30 мск, но из-за античитерской защиты первые ходы мы увидим в 15:45.
Шахматисты уже сделали первые ходы, но мы их увидим лишь в 15:45 из-за античитерской задержки.
🇷🇺 Доска партии Горячкиной и Циньэр
Александра Горячкина чёрным цветом сразится с лидером Чжу Цзиньэр.
🇷🇺 Доска партии Лагно и Дешмух
Екатерина Лагно будет биться белым цветом с Дивьей Дешмух.
🇷🇺 Доска партии Есипенко и И
Хоть наши гроссмейстеры уже ни за что не борются, о них тоже не стоит забывать. Андрей Есипенко чёрными сегодня сыграет с Вэй И.
Вот так выглядит турнирная таблица у женщин.
У женщин борьба интереснее. Первое место сейчас делят Рамешбабу Вайшали и Чжу Цзинэр. У обеих по семь очков. Однако с отставанием в пол-очка от них идут Анна Музычук и Бибисара Асаубаева.
В этом туре между собой сыграют украинка и казашка, в следующем – китаянка и украинка.
Турнирная таблица у мужчин сейчас выглядит так.
Сегодня, возможно, решится судьба турнира претендентов у мужчин. Жавохир Синдаров имеет в активе девять очков, Аниш Гири идёт на второй позиции с семью очками.
Чтобы выиграть ТП-2026 Жавохиру достаточно в двух оставшихся турах набрать 0,5 очка, то есть один раз сыграть вничью. Анишу же нужно одержать две победы и надеяться, что Синдаров проиграет обе оставшиеся партии. В таком случае будет тай-брейк за первое место.
Собственно, если сегодня Гири не обыграет Синдарова, то узбекский гроссмейстер становится победителем ТП-2026.
Добрый день, дорогие друзья! Начинаем онлайн-трансляцию 13-го тура Турнира претендентов – 2026 и Турнира претенденток – 2026.