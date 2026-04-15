«Мы вернулись феерично». Сборная России по батуту вынесла всех на ЧЕ-2026

В португальском Портимау прошли чемпионат и первенство Европы – 2026 по прыжкам на батуте. Россия выступила на соревнованиях в нейтральном статусе, но этот неприятный момент не смог помешать отечественным спортсменам. Они зажгли на помосте!

Не верите? Просто загибайте пальцы, чтобы посчитать их медали!

Забрали своё!

Российская сборная взяла 27 наград и выиграла медальный зачёт. Наши ребята 13 раз поднимались на высшую ступень пьедестала и по семь раз забирали серебро и бронзу.

Отметилась и участница Олимпиады в Париже и лидер команды Анжела Бладцева. Она добавила в свою медальную копилку золото в индивидуальных соревнованиях у батутистов. Алёна Калашникова оказалась сильнейшей в двойном минитрампе. Не уехала без личной награды на батуте София Аляева. А мужская и женская батутные сборные взяли по серебру в командном первенстве. Показали свой высочайший уровень и юниоры.

Победители и призёры ЧЕ-2026 из России



Золотые медали:

(прыжки на батуте);

Алёна Калашникова (двойной минитрамп);

Фёдор Сорокин (прыжки на батуте, U21);

Глафира Зайко и Алексей Гурин (прыжки на батуте, юниоры);

Варвара Дорохова (акробатическая дорожка, юниоры);

сборная России (двойной минитрамп у мужчин и женщин, взрослые и юниоры);

сборная России (акробатическая дорожка у женщин, взрослые и юниоры);

сборная России (прыжки на батуте у женщин, юниоры).



Серебряные медали:

Михаил Юрьев (двойной минитрамп);

Григорий Волков (прыжки на батуте, юниоры);

Ярослав Дущенко (двойной минитрамп, юниоры);

Диана Стрельникова и Ильдан Махиянов (прыжки на батуте, синхронные смешанные прыжки, U21);

сборная России (прыжки на батуте у мужчин и женщин);

сборная России (прыжки на батуте у мужчин, юниоры).



Бронзовые медали:

и Кирилл Козлов (прыжки на батуте);

Тимофей Голубенко (двойной минитрамп);

Глеб Кузичкин и Григорий Волков (синхронные прыжки на батуте, юниоры);

Лия Валиева (акробатическая дорожка, юниоры);

София Аляева и Кирилл Козлов (прыжки на батуте);
Тимофей Голубенко (двойной минитрамп);
Глеб Кузичкин и Григорий Волков (синхронные прыжки на батуте, юниоры);
Лия Валиева (акробатическая дорожка, юниоры);
Дарья Хованская и Тимофей Чигвинцев (двойной минитрамп, юниоры).

«Мы сумели адаптироваться»

Вообще, выступление россиян стало знаковым, поскольку наших не было на чемпионатах Европы пять лет. В 2021 году на домашнем турнире в Сочи наши взяли больше наград (19 – 5 – 6), но в тренерском штабе уверены, что сравнивать два результата нельзя. Итоги ЧЕ в Португалии подвёл главный тренер сборной Алексей Рыжков.

«Сравнивать результаты ЧЕ-2021 с теми, что наши спортсмены показали сейчас в Португалии, думаю, не совсем уместно, ведь дома, как говорится, и стены помогают. Сейчас мы также выступили очень достойно, выиграв больше всех медалей чемпионата и первенства Европы. То есть нам удалось сохранить свой потенциал и даже его приумножить. Мы вернулись в Европу феерично.

Команда России на высшей ступеньке пьедестала Фото: sportgymrus.ru

У нас появились новые лидеры. Алёна Калашникова выиграла в двойном минитрампе, это девочка, которая пять лет назад даже в состав команды на первенство Европы не рассматривалась. Анжела Бладцева тогда выиграла юниорское первенство, а сейчас стала победительницей среди взрослых. Кирилл Козлов тогда был призёром юниорского первенства, а сейчас вернётся домой с медалью взрослых соревнований. По сравнению с сочинским турниром поменялись правила, наш вид спорта сделал очень большой скачок вперёд в трудности выполняемых упражнений. Мы сумели адаптироваться и выступить достойно», — приводит слова Рыжкова ТАСС.

Теперь сборная России начинает подготовку к Кубку мира. Уже в конце июня в Швейцарии нужно будет снова доказывать свой статус фаворитов.