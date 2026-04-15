Случится ли чудо в последнем туре? Россиянки в борьбе на турнире претендентов. LIVE

Сегодня, 15 апреля, на Турнире претендентов – 2026 на Кипре состоятся партии заключительного, 14-го тура.
В женской секции ожидается серьёзная заруба – теоретически равное количество очков могут набрать пять участниц, в том числе россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно. Понятно, что это самый фантастический вариант, но всё же.
Между собой в последнем туре сыграют (в скобках рядом со страной указано количество очков):
Анна Музычук (Украина, 6,5) – Чжу Цзиньэр (Китай, 7);
Александра Горячкина (Россия, 6,5) – Тань Чжунъи (Китай, 5,5);
Рамешбабу Вайшали (Индия, 7,5) – Екатерина Лагно (Россия, 6,5);
Дивья Дешмух (Индия, 5) – Бибисара Асаубаева (Казахстан, 7,5).
В мужской секции всё предельно ясно – Жавохир Синдаров обеспечил себе досрочную победу, и вопрос только в том, сможет ли узбекский гроссмейстер побить рекорд Яна Непомнящего. Повторить достижение россиянина, который в Мадриде-2022 набрал 9,5 очка, Синдаров смог за тур до финиша.
Начало всех партий – в 15:30 мск.
Синдаров побил рекорд Непомнящего
Жавохир Синдаров и Вэй И ожидаемо и очень быстро заключили мир повторением ходов. Это означает, что узбекский гроссмейстер побил рекорд Яна Непомнящего по количествуу набранных очков в нынешнем формате Турнира претендентов (с 2013 года).
Непомнящий в 2022-м в Мадриде набрал 9,5 очка (5 побед и 9 ничьих), Синдаров на Кипре в 2026-м набрал 10 очков (6 побед и 8 ничьих).
Онлайн-трансляции всех партий начнутся в 15:45 из-за античитерских мер, хотя, если честно, непонятно, как это помогает. «Чемпионат» расскажет обо всём самом интересном.