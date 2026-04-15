Турнир претендентов — 2026: онлайн-трансляция заключительного тура, Екатерина Лагно, Александра Горячкина, 15 апреля

Случится ли чудо в последнем туре? Россиянки в борьбе на турнире претендентов. LIVE
Андрей Шитихин
Екатерина Лагно и Александра Горячкина
Екатерина Лагно и Александра Горячкина могут догнать лидеров и сыграть на тай-брейке! Нужно выигрывать свои партии.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 15 апреля, на Турнире претендентов – 2026 на Кипре состоятся партии заключительного, 14-го тура.

В женской секции ожидается серьёзная заруба – теоретически равное количество очков могут набрать пять участниц, в том числе россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно. Понятно, что это самый фантастический вариант, но всё же.

Между собой в последнем туре сыграют (в скобках рядом со страной указано количество очков):

Анна Музычук (Украина, 6,5) – Чжу Цзиньэр (Китай, 7);
Александра Горячкина (Россия, 6,5) – Тань Чжунъи (Китай, 5,5);
Рамешбабу Вайшали (Индия, 7,5) – Екатерина Лагно (Россия, 6,5);
Дивья Дешмух (Индия, 5) – Бибисара Асаубаева (Казахстан, 7,5).

В мужской секции всё предельно ясно – Жавохир Синдаров обеспечил себе досрочную победу, и вопрос только в том, сможет ли узбекский гроссмейстер побить рекорд Яна Непомнящего. Повторить достижение россиянина, который в Мадриде-2022 набрал 9,5 очка, Синдаров смог за тур до финиша.

Начало всех партий – в 15:30 мск.

Синдаров побил рекорд Непомнящего
Live Андрей Шитихин

Синдаров побил рекорд Непомнящего

Жавохир Синдаров и Вэй И ожидаемо и очень быстро заключили мир повторением ходов. Это означает, что узбекский гроссмейстер побил рекорд Яна Непомнящего по количествуу набранных очков в нынешнем формате Турнира претендентов (с 2013 года).

Непомнящий в 2022-м в Мадриде набрал 9,5 очка (5 побед и 9 ничьих), Синдаров на Кипре в 2026-м набрал 10 очков (6 побед и 8 ничьих).

15:55 Андрей Шитихин

Пока события в партиях только развиваются, почитайте интервью с тренером Жавохира Синдарова о целях, которые они ставят на будущее.

15:46 Андрей Шитихин

Онлайн-доска партии Горячкина — Чжунъи

15:44 Андрей Шитихин

Онлайн-доска партии Вайшали — Лагно

15:28 Андрей Шитихин

Онлайн-доска партии Есипенко — Каруана

15:22 Андрей Шитихин

Онлайн-доска партии Синдаров — Вэй И

15:21 Андрей Шитихин

Онлайн-трансляции всех партий начнутся в 15:45 из-за античитерских мер, хотя, если честно, непонятно, как это помогает. «Чемпионат» расскажет обо всём самом интересном.

