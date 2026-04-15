Екатерина Лагно и Александра Горячкина могут догнать лидеров и сыграть на тай-брейке! Нужно выигрывать свои партии.

Случится ли чудо в последнем туре? Россиянки в борьбе на турнире претендентов. LIVE

Сегодня, 15 апреля, на Турнире претендентов – 2026 на Кипре состоятся партии заключительного, 14-го тура.

В женской секции ожидается серьёзная заруба – теоретически равное количество очков могут набрать пять участниц, в том числе россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно. Понятно, что это самый фантастический вариант, но всё же.

Между собой в последнем туре сыграют (в скобках рядом со страной указано количество очков):

Анна Музычук (Украина, 6,5) – Чжу Цзиньэр (Китай, 7);

Александра Горячкина (Россия, 6,5) – Тань Чжунъи (Китай, 5,5);

Рамешбабу Вайшали (Индия, 7,5) – Екатерина Лагно (Россия, 6,5);

Дивья Дешмух (Индия, 5) – Бибисара Асаубаева (Казахстан, 7,5).

В мужской секции всё предельно ясно – Жавохир Синдаров обеспечил себе досрочную победу, и вопрос только в том, сможет ли узбекский гроссмейстер побить рекорд Яна Непомнящего. Повторить достижение россиянина, который в Мадриде-2022 набрал 9,5 очка, Синдаров смог за тур до финиша.

Начало всех партий – в 15:30 мск.