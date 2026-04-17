Снимет ли дерзкий чемпион «проклятие Крусибла»?

Главное о стартующем чемпионате мира по снукеру. Шансы Чжао Синьтуна, Джадда Трампа и Ронни О'Салливана.

В субботу, 18 апреля, в Шеффилде, Англия, стартует главное событие года в снукере – чемпионат мира. Дерзкий Чжао Синьтун, удививший всех год назад, попробует снять «проклятие Крусибла», а Джадд Трамп попытается китайскому выскочке в этом помешать. Ну и не забываем о непревзойдённом Ронни О’Салливане, который обязательно чем-нибудь, да удивит.

Собрали для вас всю самую важную информацию о предстоящем ЧМ-2026.

Где и когда пройдёт ЧМ-2026?

Традиционно чемпионат мира по снукеру пройдёт в театре Крусибл в Шеффилде, Англия. Уже 49 лет турнир неизменно проходит в этом месте.

Основная сетка ЧМ стартует 18 апреля, а победитель определится 4 мая. Квалификация уже завершилась. Она проходила с 6 по 15 апреля.

Состав участников ЧМ-2025

В основную сетку чемпионата мира пробились 32 снукериста: 16 сеяных по рейтингу и 16 прошедших квалификацию.

Все главные звёзды на месте: Ронни О’Салливан, Чжао Синьтун, Шон Мёрфи, Джон Хиггинс, Нил Робертсон, Кайрен Уилсон, Марк Аллен, Марк Селби, У Ицзэ и Джадд Трамп.

Четыре снукериста добрались до финальной стадии впервые. Это Стэн Муди, Хэ Гоцян, Лиам Пуллен и Антони Ковальски.

Жеребьевка первого раунда ЧМ-2025

18 апреля состоятся первые пять встреч. В их числе будет противостояние действующего чемпиона мира Чжао Синьтуна с самым низкорейтинговым игроком турнира Лиамом Хайфилдом. 19 апреля в битву за трофей вступят все остальные.

Пары первого раунда ЧМ-2026 по снукеру



Чжао Синьтун (1) – Лиам Хайфилд (90)

Дин Цзюньхуэй (16) – Дэвид Гилберт (25)

Сяо Годун (9) – Чжоу Юэлун (24)

Шон Мёрфи (8) – Фань Чжэнъи (63)

Джон Хиггинс (5) – Али Картер (23)

Ронни О’Салливан (12) – Хэ Гоцян (47)

Крис Вейклин (13) – Лиам Пуллен (84)

Нил Робертсон (4) – Пан Цзюньсюй (29)

Кайрен Уилсон (3) – Стэн Муди (44)

Марк Аллен (14) – Чжан Аньда (22)

Барри Хокинс (11) – Мэттью Стивенс (48)

Марк Уильямс (6) – Антони Ковальски (69)

Марк Селби (7) – Джек Джонс (19)

У Ицзэ (10) – Лэй Пэйфань (30)

Сы Цзяхуэй (15) – Хоссейн Вафаей (32)

Джадд Трамп (2) – Гэри Уилсон (27).

Расписание чемпионата мира – 2026

18 апреля стартует первый раунд турнира, он продлится до 23 апреля. На следующий день стартует второй раунд, он запланирован до 27-го числа. 28 и 29 апреля состоятся четвертьфиналы, а с 30 апреля по 2 мая пройдут полуфиналы. Финальный матч будет сыгран 3 и 4 мая.

Сессии будут начинаться в три временных слота: 12:00, 16:30 и 21:00 мск.

Падёт ли «проклятие Крусибла»?

На протяжении 49 лет, что чемпионат мира проводится в театре Крусибл, ни одному из снукеристов не удавалось защитить свой первый титул чемпиона мира. Из 20 человек лишь двоим удалось дойти до финала.

Интересная закономерность не касается тех случаев, когда снукерист защищает не первый свой титул.

В 2025-м чемпионом мира впервые стал Чжао Синьтун. В этом году он попробует снять «проклятие Крусибла».

Фавориты ЧМ по снукеру

Среди главных претендентов на победу, конечно, первый номер рейтинга Джадд Трамп, который стабильно показывает прекрасную форму. Побороться за трофей планирует и Чжао Синьтун, великолепно выглядящий в этом сезоне.

Также в качестве фаворитов экспертами рассматриваются Шон Мёрфи, Марк Селби, Нил Робертсон, У Ицзэ и Джон Хиггинс.

Не сказать здесь о Ронни О’Салливане, конечно, нельзя. Быть может, он и не считается железным фаворитом, но он умеет собираться в особые моменты. Тем более на кону у Ракеты рекордный восьмой титул.

Призовые на ЧМ-2026

На ЧМ снукеристы будут биться не только за титул. Всем участникам финальной стадии положены солидные призовые из общего фонда в размере £ 2 395 000.

Из этой суммы победитель получит £ 500 тыс., финалист – £ 200 тыс. Игроки, дошедшие до полуфинала, заработают по £ 100 тыс., четвертьфиналисты – по £ 50 тыс. Тем, кто завершит выступления во втором раунде, выплатят по £ 30 тыс., а в первом – по £ 20 тыс. За лучший брейк в основной стадии чемпионата мира положено дополнительно £ 15 тыс., а за максимальный – £ 40 тыс.

Где смотреть ЧМ по снукеру?

В России официального показа турнира не будет, так что посмотреть получится лишь на иностранных ресурсах, да и то при наличии подписки. Вероятно, стримить соревнования будут и некоторые русскоязычные блогеры.

