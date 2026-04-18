«Добили этот вопрос». Наш дзюдоист положил конец победам в нейтральном статусе!

Россия на ЧЕ-2026 громко заявила о себе благодаря Мураду Чопанову. Он взял золото с флагом и гимном.

В Тбилиси в середине апреля проходит чемпионат Европы – 2026 по дзюдо. Россия там на виду! И для этого есть две причины. Первая – наши спортсмены и так выступают весьма неплохо. Вторая – они туда поехали с флагом и гимном. Да, в IJF решили отказаться от нейтрального статуса и отменить все ограничения. Сделали это первыми из международных федераций – ещё осенью 2025-го.

Отечественные мастера татами скромничать не стали – наш гимн прозвучал в первый же финальный вечер!

«Готов был умереть на татами»

Всё благодаря Мураду Чопанову, который блестяще прошёл сетку в весе до 66 кг. В решающей схватке он одолел соперника из Финляндии и бронзового призёра ЧМ-2024 Луукаса Саху. Россиянин заработал «юко» в дополнительное время. Конечно, ему вдвойне приятно побеждать и слышать родной гимн.

«Благодарю нашу федерацию за то, что они добили этот вопрос, что мы первые начали бороться с флагом. Потом по нашему примеру другие федерации пойдут», – отметил Мурад в интервью пресс-службе Федерации дзюдо России.

Мураду 27 лет. Он родился в Дагестане. В эти дни его родной край переживает непростые времена. Из-за ужасного наводнения там пострадало много людей. Поэтому золото чемпионата Европы – для всех его соотечественников.

«Когда вышел в финал, подумал, что эту схватку не отдам, что бы ни было. Готов был умереть на татами. По самочувствию всё лучше и лучше становилось с каждой схваткой.

Мурад Чопанов Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Я ехал в Грузию выигрывать золото и хотел бы посвятить победу народу родного Дагестана, где недавно случилось наводнение. Даже если эта медаль хоть немного поднимет людям настроение – для меня это важно».

Пока у России в Тбилиси одно золото, однако свой уровень удалось показать ещё двум членам сборной страны. В весе до 48 кг в финале боролась Сабина Гилязова, которая не справилась в решающей схватке с олимпийской чемпионкой-2024 Ширин Букли из Франции. В этом же весе бронзу зацепила Марина Воробьёва. Она была сильнее Евы Перес Солер из Испании.

Континентальное первенство продолжается. Своё слово ещё не сказала половина российской команды, в состав которой входит и опытнейший Тамерлан Башаев. Впереди ещё два огненных соревновательных дня.

Прозвучит ли ещё раз гимн России в самом сердце Грузии?