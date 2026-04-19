В Албании будет задействован почти весь чемпионский состав сборной России. А кто остался за бортом?

Садулаев возвращается в Европу! Всё о главном борцовском турнире этой весны

Российская сборная по спортивной борьбе начинает крайне увлекательный вояж на Балканы. В Тиране, столице Албании, стартует чемпионат Европы – 2026. Российские мастера ковра поспорят за медали континентального турнира. А главной звездой, пожалуй, будет Абдулрашид Садулаев.

Всё о весеннем чемпионате – в нашем обзоре!

Капитан — в деле!

Появление Русского танка под сводами арены в Тиране – знаковое событие. Двукратный олимпийский чемпион не выступал на чемпионатах Европы с 2020 года. В 2021-м россиянин пропускал соревнования, с 2022-го по 2023-й – был в изгнании вместе с партнёрами по команде. В 2024 и 2025 годах Садулаев уже подвергся персональным санкциям из-за того, что чемпионаты Европы проходили в странах ЕС (Румынии и Словакии). И только сейчас никаких преград перед нашим лидером не появилось – Албания пока лишь является кандидатом на вступление в европейский политический альянс.

Теперь Абдулрашид будет бороться за пятое золото европейского чемпионата в карьере. Он побеждал на этом уровне в трёх разных весовых категориях: до 86 кг (2014), 92 кг (2018) и 97 кг (2019-2020). В этот раз снова выступит в весе до 97 кг.

Вместе с капитаном в Тиране появятся ещё девять вольников. Среди них олимпийский чемпион Заур Угуев (до 61 кг), чемпионы мира Давид Баев (до 70 кг) и Ахмед Усманов (до 79 кг). Триумфатор Игр в Токио Заурбек Сидаков проиграл на Кубке Ивана Ярыгина зимой, поэтому лишился права выступить на чемпионате Европы в Тиране. В этот раз он за бортом сборной.

Заурбек Сидаков Фото: UWW

Свой камбэк и у Хаджимурата Гацалова. Главный тренер команды восстановил справедливость после обвинений в употреблении допинга и вернулся к исполнению своих обязанностей.

Реакция тренера на обвинения: Гацалов отреагировал на временное отстранение из-за подозрений в допинге

Тренерский дебют

ЧЕ-2026 станет серьёзной проверкой на прочность для Николая Монова, который был назначен на должность рулевого команды по греко-римской борьбе после ухода легендарного Гоги Когуашвили.

Состав мужской сборной России по греко-римской борьбе:

Эмин Сефершаев (до 55 кг), Сунер Конунов (до 60 кг), Сергей Емелин (до 63 кг), Эрзу Закриев (до 67 кг), Камиль Ахметвалеев (до 72 кг), Сергей Степанов (до 77 кг), Адлет Тюлюбаев (до 82 кг), Алан Остаев (до 87 кг), Артур Саргсян (до 97 кг) и Марат Кампаров (до 130 кг).

Сборная России по греко-римской борьбе Фото: wrestrus.ru

Вправе рассчитывать на награды и представительницы женской борьбы. Капитаном выбрана бронзовый призёр ЧМ Амина Танделова (до 62 кг).

Состав женской сборной России по борьбе:

Елизавета Смирнова ( до 50 кг), Наталья Малышева (до 53 кг), Екатерина Вербина (до 55 кг), Александра Скиренко (до 57 кг), Светлана Липатова (до 59 кг), Амина Танделова (до 62 кг), Алина Касабиева (до 65 кг), Алина Шевченко (до 68 кг), Кристина Братчикова (до 72 кг) и Валерия Трифонова (до 76 кг).

Расписание соревнований

Поединки будут проходить в утренней и вечерней сессиях. Прямая трансляция схваток станет вестись на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

20 апреля

11:30. Греко-римская борьба. Квалификация в в/к до 55, 63, 77, 87 и 130 кг.

19:00. Греко-римская борьба. Полуфиналы в в/к до 55, 63, 77, 87 и 130 кг.

21 апреля

11:30. Греко-римская борьба. Квалификация в в/к до 60, 67, 72, 82 и 97 кг. Утешительные поединки в в/к до 55, 63, 77, 87 и 130 кг.

17:45. Греко-римская борьба. Полуфиналы в в/к до 60, 67, 72, 82 и 97 кг.

19:00. Греко-римская борьба. Финалы в в/к до 55, 63, 77, 87 и 130 кг.

22 апреля

11:30. Женская борьба. Квалификация в в/к до 50, 55, 59, 68 и 76 кг. Греко-римская борьба. Утешительные поединки в в/к до 60, 67, 72, 82 и 97 кг.

17:45. Женская борьба. Полуфиналы в в/к до 50, 55, 59, 68 и 76 кг.

19:00. Греко-римская борьба. Финалы в в/к до 60, 67, 72, 82 и 97 кг.

23 апреля

11:30. Женская борьба. Квалификация в в/к до 53, 57, 62, 65 и 72 кг, утешительные поединки в в/к до 50, 55, 59, 68 и 76 кг.

17:45. Женская борьба. Полуфиналы в в/к до 53, 57, 62, 65 и 72 кг.

19:00. Женская борьба. Финалы в в/к до 50, 55, 59, 68 и 76 кг.

24 апреля

11:30. Вольная борьба. Квалификация в в/к до 57, 65, 70, 79 и 97 кг.

Женская борьба. Утешительные поединки в в/к до 53, 57, 62, 65 и 72 кг.

17:45. Вольная борьба. Полуфиналы в в/к до 57, 65, 70, 79 и 97 кг.

19:00. Женская борьба. Финалы в в/к до 53, 57, 62, 65 и 72 кг.

25 апреля

11:30. Вольная борьба. Квалификация в в/к до 61, 74, 86, 92 и 125 кг, утешительные поединки в в/к до 57, 65, 70, 79 и 97 кг.

17:45. Вольная борьба. Полуфиналы в в/к до 61, 74, 86, 92 и 125 кг.

19:00. Вольная борьба. Финалы в в/к до 57, 65, 70, 79 и 97 кг.

26 апреля

16:00. Вольная борьба. Утешительные поединки в в/к до 61, 74, 86, 92 и 125 кг.

18:00. Вольная борьба. Финалы в в/к до 61, 74, 86, 92 и 125 кг.

На ЧЕ-2025 в неполном составе сборная России взяла 10 золотых, две серебряные и пять бронзовых медалей. Без травм лидеров сейчас есть серьёзные шансы улучшить свой же результат.