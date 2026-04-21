Кто станет новым чемпионом мира по шахматам? За корону сразятся два 20-летних парня!

Шахматных болельщиков в конце 2026 года ждет грандиозный матч за мировую корону между чемпионом мира Гукешем Доммараджу (Индия) и претендентом Жавохиром Синдаровым (Узбекистан). Впервые в истории шахмат за титул сразятся 20-летние шахматисты!

Кто же победит в этом противостоянии? Давайте разбираться.

Что происходит с Гукешем?

Прямо сейчас чемпион мира находится явно не в лучшей форме. В текущем рейтинг-листе (который учитывает уже сыгранные в апреле партии) Гукеш Доммараджу c 2732 пунктами рейтинга Эло находится аж на 17-м месте! В то время как его рекордный рейтинг в конце 2024 года составлял 2794 пунктов – тогда он стоял в мировой иерархии прямо за норвежцем Магнусом Карлсеном.

За последнее время 19-летний гроссмейстер (своё 20-летие Гукеш отпразднует 29 мая) не выиграл ни одного крупного турнира, а все его выступления оказывались, мягко говоря, не особенно впечатляющими.

Величайший игрок всех времен и народов, оставивший другим сражения за корону, Магнус Карлсен и вовсе подверг Доммараджу сокрушительной критике, заявив, что у индийского шахматиста явные пробелы в понимании шахмат. Многие эксперты отмечали, что за последний сезон Гукеш особенно неудачно играл в эндшпильных позициях – там его порой переигрывали даже те, кто далёк от элиты.

Штаб индийской сборной и личные наставники чемпиона мира в ответ критикам не раз заявляли, что их подопечный ещё молод, находится в поиске своей игры, а сейчас у него временный сложный период, связанный с излишней популярностью на родине после исторической победы над китайцем Дин Лижэнем в матче за мировую корону (Доммараджу стал самым молодым чемпионом мира в истории, кроме того, известны непростые отношения между двумя крупнейшими азиатскими державами).

Гукеш Доммараджу Фото: FIDE

На что способен Синдаров?

Претендент на мировой титул Жавохир Синдаров в последнее время, напротив, был очень хорош. В 2025 году он выиграл Кубок мира, а весной 2026-го – турнир претендентов. Его рейтинг постоянно растёт, и сейчас узбекская шахматная суперзвезда в лайв-рейтинге уже на пятом месте в мире – с рейтингом 2776 он уступает только Магнусу Карлсену, американцам Фабиано Каруане и Хикару Накамуре (которых Жавохир, кстати, уверенно обогнал в турнире претендентов) и земляку-конкуренту Нодирбеку Абдусатторову, неудачно выступившему в последнем цикле борьбы за звание чемпиона мира. Этому узбекскому гроссмейстеру, между прочим, тоже исполнилось 20 лет в конце 2025 года.

Фабиано Каруана назвал подготовку Синдарова к турниру претендентов 2026 года впечатляющей – тот был фантастически готов в дебютной стадии, помнил даже редкие линии, тонко и очень динамично трактовал острый миттельшпиль, а также упорно защищался в окончаниях в тех единичных случаях, когда попадал в худшие позиции. Тренер Жавохира международный мастер Роман Видоняк достаточно амбициозно заявил, что его подопечный обладает универсальным талантом и выполнил лишь второй пункт их грандиозного плана, согласно которому Синдаров вскоре выиграет матч на первенство мира, а затем станет доминировать в шахматном мире, заменив Карлсена.

У кого больше шансов?

Интересно, что Жавохир Синдаров дважды обыгрывал Гукеша Доммараджу ещё до того, как одарённые юноши ворвались в мировую элиту. Оба раза дело закончилось разгромом индийского шахматиста – дело было в Москве на этапе Кубка России в 2018 году и в 2022-м на открытом турнире в Шардже. Один из ведущих российских гроссмейстеров Александр Грищук недвусмысленно намекнул в интервью, что этот результат вполне может повториться.

Жавохир Синдаров Фото: FIDE

Тем не менее очевидно, что в матче за мировую корону очень многое будет зависеть от опыта таких сложных и долгих противостояний, который у Гукеша уже есть, а Жавохир получит его в первый раз. Если Дин Лижэнь, которому все эксперты давали ровно ноль шансов, сумел хорошо подготовиться к защите титула, то почему бы это не сделать и ведущему индийскому игроку, ведь ему будут помогать вся его родина с огромной популярностью шахмат, большая бригада тренеров и советы легендарного экс-чемпиона мира Вишванатана Ананда. Сейчас индиец взял паузу в выступлениях, отказался от участия в Grand Chess Tour и собирается напряженно готовиться.

В матчах на первенство мира очень часто шла равная борьба, даже когда соперников можно было легко поделить на фаворита и аутсайдера. Великий Магнус Карлсен едва не потерял корону в поединке против Сергея Карякина, имея перед матчем лишнюю сотню пунктов рейтинга отрыва и большой перевес в личных встречах. Подобное случилось и с Вишванатаном Анандом в битве против Бориса Гельфанда – перевес по рейтингу и истории встреч, однако в итоге могучий индиец и несгибаемый Магнус выцарапывали победу лишь в дополнительных партиях.

Фабиано Каруана справедливо вопрошает: будет ли претендент к моменту матча в такой же форме, как и во время турнир претендентов? Если да, то остановить его окажется крайне сложно. Американский гроссмейстер делает осторожный прогноз – 55 на 45 в пользу Жавохира Синдарова.

Лично мне кажется, что пока более уместно дать 60 на 40 – всё-таки большинство козырей на стороне гроссмейстера из Узбекистана. Однако интересно, что в истории шахмат более старший претендент ни разу не обыгрывал более молодого. Но будут ли эти полгода разницы между совсем молодыми людьми иметь какое-то особое значение?

Впрочем, если Гукеш перезагрузится и подойдёт к матчу всесторонне подготовленным, а напротив него будет блистательный Синдаров, то мы, возможно, увидим величайший поединок в истории шахмат, вне зависимости от того, кто в итоге заберёт чемпионский титул.