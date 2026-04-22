11-летний шахматист из России выиграл ещё один мировой титул. Юный возраст не помеха!

Роман Шогджиев стал победителем ЧМ до 18 лет. Наш вундеркинд разметал всех соперников на финише!

19 апреля в Сербии завершились юношеские чемпионаты мира по рапиду и блицу. В общем зачёте за победу боролись сильнейшие делегации России и Казахстана, составленные из лучших юных спортсменов двух стран. Наши ребята не подвели – взяли 10 медалей (из них две – золотые) в рапиде и целых 15 медалей (в том числе семь наград высшей пробы) в блице, а в выходной день ещё и выиграли командные турниры. Но, бесспорно, главной сенсацией состязания стал подлинный триумф в турнире старших юношей до 18 лет восходящей звезды наших шахмат 11-летнего Романа Шогджиева.

Рома – самый молодой международный мастер в истории шахмат, и сейчас у него есть шанс стать самым молодым гроссмейстером всех времен и народов, если в ближайший год удастся побить практические «вечные» достижения американца Абхиманью Мишры и российского гроссмейстера Сергея Карякина. Совсем недавно это пытался сделать аргентинский вундеркинд Фаустино Оро, но потерпел неудачу: проиграл на финише в битве за заключительный балл гроссмейстера в Москве на представительном «Аэрофлот Опен».

Затем на международном турнире в Менорке Фаустино и вовсе в последний день выбыл из турнира, не став выходить на партию против сверстника из Казахстана, что привело к скандалу – казахстанский спортсмен после такого поступка сам не смог взять столь необходимую ему норму. Однако у Шогджиева есть явный плюс по сравнению с Оро – он очень устойчив морально и воспринимает с позитивом любые происходящие вокруг шахматные события.

Рома уже не раз блистал на турнирах со взрослыми, ещё в восемь лет он громил состоявшихся гроссмейстеров на чемпионате мира по рапиду и блицу в Самарканде. И сейчас на первенстве мира до 18 лет Шогджиеву противостояли старшие и значительно более опытные соперники, уже добившиеся больших успехов на международной сцене. Например, Мамадзохид Суяров (Узбекистан), блиставший на «Аэрофлот Опен» и финишировавший на седьмом месте в этом сильном турнире с ничьей в активе против лидера российского рейтинг-листа Яна Непомнящего и рядом побед над видными гроссмейстерами. Или Даниял Сапенов (Казахстан), Артём Пингин (Россия) и ещё целый ряд участников с почти гроссмейстерскими рейтингами и победами во взрослых турнирах.

Роман Шогджиев Фото: ruchess.ru

Шогджиев набрал 9 из 11, однако его турнирный путь не был простым. Он начал его с ничьей, потом выиграл несколько партий, но затем вновь встретил жесточайшее сопротивление со стороны своих более старших соперников – после 7-го тура Роман шёл на четвёртом месте с тремя победами и четырьмя ничьими в активе. Однако на финише наш спортсмен развил крейсерскую скорость – выиграл четыре партии подряд, буквально разбросав своих конкурентов. Единоличное первое место!

Несмотря на юный возраст, Роман Шогджиев – настоящий боец и всегда играет до последнего. Давайте посмотрим его волевую победу в партии заключительного тура, которая принесла Роме золото – ведь конкуренты не отставали, и надо было только выигрывать.

Алихан Даулет (Казахстан) – Роман Шогджиев (Россия)

Первенство мира U18 – 2026. 11-й тур

Благодаря своим успехам Роман Шогджиев вошёл в шорт-лист самых молодых российских спортсменов по всем видам спорта до 30 лет по версии журнала «Форбс».

Добиваться успехов Роме помогают многоопытные тренеры, его поддерживают родная Курчатовская школа города Москвы (в составе которой Шогджиев блистал на международных турнирах школьников) и Федерация шахмат России.

Шогджиев начинал заниматься с опытным детским тренером Дмитрием Саранговым и с его помощью добился первых громких успехов. Затем Роме помогали известные специалисты Константин Сакаев, Михаил Шерешевский, Яков Геллер и Вячеслав Борисов, но новый взлёт восходящей суперзвезды российских шахмат начался после старта сотрудничества со старшим тренером юношеской национальной команды Евгением Томашевским.

Чемпион Европы и двукратный чемпион России Томашевский уже за первый год тренерской работы добился внушительных успехов, и многие эксперты видят его главным наследником славных тренерских шахматных традиций советского и российского времени. Например, на Турнире претендентов – 2026 Томашевский помог своей подопечной Александре Горячкиной переломить на финише неудачное течение турнира и финишировать на третьем месте.

Тандем Шогджиев – Томашевский представляет собой очень грозную силу. Новые громкие успехи в международных шахматах не за горами.

Впереди у Романа Шогджиева свободное от учёбы и школы лето, за которое надо постараться набрать гроссмейстерские нормативы и пойти к новым рекордам. А мы будем внимательно следить за его выступлениями!