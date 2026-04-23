Наши пловцы уже удивляют результатами. Ждём побед с флагом и гимном в Париже?

В середине апреля в Северной столице прошёл финал Кубка России по плаванию. Этот старт теперь не просто смотр сил, а первый этап отбора на крупные международные старты. Отборочный норматив можно выполнить как в апреле на финале Кубка страны, так и в июне на чемпионате России.

И хотя большинство лидеров российского плавания наверняка приберегли свои лучшие секунды до лета, уже сейчас мы можем увидеть примерные очертания наших перспектив на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже – первом крупном старте для россиян в олимпийских видах спорта с флагом, гимном и другими национальными атрибутами.

Егор Корнев, Иван Гирёв, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова Фото: Lintao Zhang/Getty Images

У Всероссийской федерации водных видов спорта есть приятная традиция – перед крупным внутренним стартом радовать всех приятными новостями. Позапрошлой зимой прямо перед чемпионатом России на короткой воде стало известно о допуске наших спортсменов на международные старты – пусть и в нейтральном статусе, но полноценной командой. Прошлым летом незадолго до ЧМ в Сингапуре накануне финала Кубка России в Казани всем сообщили о снятии ограничений на общение россиян с журналистами на зарубежных турнирах. Финал Кубка страны 2026 года в Санкт-Петербурге проходил в атмосфере ещё более радостного события. Плавание (а вместе с ним и другие дисциплины из системы координат World Aquatics) в принципе избавилось от политических санкций, и на предстоящий ЧЕ-2026 в Париже россияне, вероятнее всего, поедут безо всяких ограничений – наравне с другими участниками.

Разумеется, это добавило всем спортсменам и мотивации показать высокий результат, и эмоций. К тому же федерация обновила правила, и старт имел важное значение с точки зрения отбора на этот самый чемпионат Европы. Сразу отметим – всего 11 человек выполнили квалификационный норматив по итогам заплывов в Санкт-Петербурге. Отборочный норматив есть как от European Aquatics, так и внутренний, поскольку в нашей стране практикуется отсев по худшим результатам. Разумеется, наша делегация будет значительно больше. Просто многие пловцы сейчас под нагрузками и не смогли показать нужные секунды сейчас. Однако нет никаких сомнений, что они это сделают в начале июня на чемпионате страны в Казани. Тот же Климент Колесников стал только седьмым на 50-метровке кролем, да и в коронном спринте на спине проиграл не только Павлу Самусенко, но и Григорию Яковлеву.

Климент Колесников Фото: РИА Новости ​​

У Климента только две медали: помимо бронзы на 50-метровке на спине, есть золото на 100-метровой дистанции этим же стилем. Однако это не означает, что прямо сейчас надо бить в набат. Колесников уверяет, что держит ситуацию под контролем. Более того, он меняет план подготовки, чтобы плыть в Париже большой объём: хочет заявиться на пять личных дистанций и три эстафеты!

Ориентиром в плане универсальности в сборной России всегда был Кирилл Пригода. И ранее он всегда держал свой уровень внутри страны, но сейчас за ним остались только 200 м брассом, в то время как на 50-метровке и 100-метровке первым стал Иван Кожакин. Причём секунды не сказать, чтобы сильно порадовали как Пригоду, так и Кожакина, поэтому верим в прогресс ближе к лету. Пока не в форме и Арина Суркова с Ильёй Бородиным, причём последнего заменить в комплексном плавании, по сути, некем.

Откровенно не в своей тарелке и Мирон Лифинцев. Но с ним в принципе весь последний год творится что-то странное, так что остаётся лишь надеяться на чудесное преображение через два месяца в Казани. Ведь с текущими результатами и с учётом сильнейшей конкуренции в мужской спине место в сборной России на ЧЕ-2026 ему совсем не гарантировано. История с отбором на ЧМ в Сингапуре показала, что не гарантировано ничего даже нашей самой титулованной пловчихе последних десятилетий Юлии Ефимовой. Год назад её секунд хватало для поездки на старт по правилам World Aquatics, однако Юлию посчитали недостаточно быстрой по внутренним правилам. На текущий момент квалификационного времени, несмотря на привычную победу на 50-метровке брассом, также нет, но Ефимова не отчаивается и надеется отобраться позже.

Юлия Ефимова Фото: РИА Новости ​​​​​​​

В противном случае у нас вновь будет всего одна представительница в женском брассе – Евгения Чикунова. Чикунова держит марку и даже находит время для развития в других направлениях. В Санкт-Петербурге эксперимент с заявкой на 200-метровку комплексом повторился, и на этот раз более успешно. Евгения – вторая с весьма приличными секундами, и кто знает, к чему приведёт эта история в 2028 году. Однако ключевая задача от Чикуновой – забирать 100 и 200 м брассом и все этапы эстафет в этом стиле, поскольку за Евгенией у нас банально никого. Всё настолько плохо, что второй на 200-метровке стала Ефимова. Юлия давно уже перестала всерьёз тренировать эту дистанцию, чаще всего не попадала даже в финал, а тут обошла всех, кроме нашей мировой рекордсменки. Правда, со временем, на которое без слёз не взглянешь. 2.27,58 – максимально далеко от каких-либо перспектив на международной арене.

Чикунова, правда, тоже не выплыла даже из 2.20, но, во-первых, в Париже у неё и соперниц серьёзных не ожидается, а во-вторых, не беспокойтесь, Витта Новожилова держит всё под контролем – к Парижу Евгения будет быстрее.

У мужчин все мы ждём продолжения шоу от Егора Корнева, который тоже свои лучшие секунды наверняка оставил на будущее. А вот кто радует со знаком плюс уже сейчас – это Дарья Клепикова. Главное открытие прошлого сезона продолжает штамповать победы и укреплять свой статус главного универсала в женской команде. Она уверенно забирает ключевые дистанции как в баттерфляе, так и вольным стилем, и вновь с опорой на неё будут строиться наши эстафеты. Отметим и прогресс юниора Михаила Щербакова. Российской команде очень не хватает сильных ребят на дистанции 200 м, и, хоть секунды Щербакова пока не позволяют говорить о высоких результатах по взрослым, видно, как он прогрессирует с каждым стартом.

Михаил Щербаков Фото: РИА Новости ​​​​​​​

К слову, о юниорах – они тоже проходили отбор, но на первенство Европы, и там количество подтверждённых квот намного больше – 35. Лучшие юниоры континента сразятся друг с другом в середине июля в Германии, а Париж примет звёзд плавания в конце июля – начале августа. К этому времени все точно должны быть в форме, а наша федерация – окончательно закрыть вопрос по статусу российской делегации. Ведь, как уточнил руководитель дирекции по плаванию Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков, на данный момент нет точного подтверждения участия россиян на ЧЕ во Франции с флагом и гимном, поскольку это старт от European Aquatics. Но так как структурно она ниже по статусу, чем World Aquatics, скорее всего, это просто формальности, которые совсем скоро будут урегулированы.