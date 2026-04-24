Такого старта на чемпионатах мира по снукеру не было 33 года! Ронни приложил к этому руку

В четверг, 23 апреля, в театре Крусибл в Шеффилде, Англия, завершились последние матчи первого раунда чемпионата мира – 2026 по снукеру.

Результаты встреч 1/16 финала получились очень любопытными. Прежде чем перейти к обзору отдельных матчей, стоит отметить, что лишь в третий раз в истории сеяные снукеристы понесли только одну потерю в первом раунде. Китаец Сы Цзяхуэй проиграл иранцу Хоссейну Вафаею. А если бы победил – помог бы установить «вечный» рекорд, ведь с 1982 года, когда турнир стал проводиться в современном формате, ни разу 16 из 16 сеяных не проходили дальше.

Впрочем, даже 15 игроков прорывались в 1/8 финала уже давно. В последний раз такое было в 1993-м, когда единственным пострадавшим стал Ален Робиду. А до этого подобное случилось в 1983-м – всех подвёл 21-летний Джимми Уайт. Так что можно смело сказать – на наших глазах снова творится история.

Джадд Трамп (Англия) – Гэри Уилсон (Англия) – 10:5. Чжао Синьтун (Китай) – Лиам Хайфилд (Англия) – 10:7;Дин Цзюньхуэй (Китай) – Дэвид Гилберт (Англия) – 10:5;Сяо Годун (Китай) – Чжоу Юэлун (Китай) – 10:6; Шон Мёрфи (Англия) – Фань Чжэнъи (Китай) – 10:9; Джон Хиггинс (Шотландия) – Али Картер (Англия) – 10:7;Ронни О’Салливан (Англия) – Хэ Гоцян (Китай) – 10:2;Крис Вейклин (Англия) – Лиам Пуллен (Англия) – 10:6;Нил Робертсон (Австралия) – Пан Цзюньсюй (Китай) – 10:6; Кайрен Уилсон (Англия) – Стэн Муди (Англия) – 10:7;Марк Аллен (Северная Ирландия) – Чжан Аньда (Китай) – 10:6;Барри Хокинс (Англия) – Мэттью Стивенс (Уэльс) – 10:4;Марк Уильямс (Уэльс) – Антони Ковальски (Польша) – 10:4;Марк Селби (Англия) – Джек Джонс (Уэльс) – 10:2;У Ицзэ (Китай) – Лэй Пэйфань (Китай) – 10:2;Сы Цзяхуэй (Китай) – Хоссейн Вафаей (Иран) – 3:10;Джадд Трамп (Англия) – Гэри Уилсон (Англия) – 10:5.

Чжао Синьтун против «проклятия Крусибла»

Действующий чемпион мира Чжао Синьтун, конечно, будет не против переписать историю снукера и защитить свой дебютный титул, что в Крусибле ещё не удавалось никому за без малого полвека. Первый шаг к этому Чжао сделал, однако назвать его широким и уверенным сложно.

Китаец сражался с Лиамом Хайфилдом. И англичанин, имеющий 90-й рейтинг, доставил чемпиону немало проблем. Правда, после 5:4 Чжао включился и уверенно победил – 10:7, но пока говорить о том, что китайский снукерист готов и в 2026-м крушить всех направо и налево, не приходится.

Серьёзным испытанием для Чжао станет матч 1/8 финала, в котором он сразится с патриархом китайского снукера Дин Цзюньхуэем.

Кстати, любопытно, что в борьбу на чемпионате мира – 2026 вступило рекордное число китайцев – 11 человек. Однако уже после первого раунда их осталось всего четверо, причём трое – в одной четверти сетки.

Самый крутой камбэк первого раунда

Кайрен Уилсон сотворил нечто эпичное! Конечно, он сам загнал себя в трудное положение – 3:7 против 19-летнего Стэна Муди, грозившие превратиться в 3:8. Однако Кайрен преобразился. Осознав, что терять ему нечего, англичанин стал играть в атакующем стиле и преуспел. А Муди, похоже, не хватило стойкости и опыта. Уилсон в итоге выиграл семь фреймов подряд и превратил 3:7 в 10:7.

Кайрен, оформив победу, очень ярко её отпраздновал, эмоционально вскинув руку у стола. Не всем болельщикам это понравилось, мол, спастись в поединке с юным дебютантом – сомнительное достижение. Но спорт есть спорт: Муди, бесспорно, талантлив, однако инстинкта убийцы ему явно не хватило.

Ещё один драматичный матч выдали Шон Мёрфи и Фань Чжэнъи. Дело дошло до «десайдера», в котором британец смог блестяще очистить стол в очень непростой позиции и выиграть – 10:9. После матча Мёрфи признался, что готовил речь на случай поражения, но смог сделать лучший брейк в своей жизни, учитывая, что стояло на кону в 19-м фрейме этой дуэли.

Ронни спокоен. Надолго ли?

Ронни О’Салливан начал свой 34-й турнир в Крусибле уверенно и спокойно. В первом раунде под его натиском пал Хэ Гоцян – 10:2. Такой счёт пробуждает в поклонниках Ракеты осторожный оптимизм. Однако Ронни крайне нестабилен и сильно зависим от перепадов настроения. К тому же он в этом сезоне играл слишком редко, чтобы можно было судить о его форме.

Пожалуй, больше ответов сможет дать матч второго раунда, в котором Ронни О’Салливан сыграет со своим извечным соперником Джоном Хиггинсом.

Джон без особой нервотрёпки прошёл Али Картера – 10:7, да и вообще по ходу сезона он смотрится очень стабильно, хоть и не выиграл ни одного трофея.

В последний раз Ронни и Джон встречались в Крусибле в 2022 году, тогда в полуфинале Ракета победил со счётом 17:11, а затем обыграл в финале Джадда Трампа и добыл свой седьмой титул. Сейчас на кону рекордный восьмой. Но чтобы продолжить путь к нему, нужно снова пройти шотландского волшебника, который тоже не оставил надежд поднять над головой главный трофей.