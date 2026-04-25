Русский танк катком прошёлся по соперникам! Садулаев вернулся на ЧЕ спустя шесть лет

Вечером, 25 апреля, в Тиране, Албания, прошли первые финалы чемпионата Европы — 2026 по вольной борьбе. Сборная России участвовала во всех решающих битвах. Безусловно, фанаты следили за каждой схваткой, но с особым трепетом ждали выхода Абдулрашида Садулаева в весе до 97 кг.

И капитан команды не подвёл!

Безоговорочный успех

Звезда мировой борьбы подтвердил свой статус, выиграв шестое золото ЧЕ в карьере.

В финале 2026 года против него был экс-россиянин Батырбек Цакулов (Словакия). Схватка закончилась со счётом 14:3, хотя противник пытался оказывать давление на звезду ковра. Но, кажется, одолеть Русского танка невозможно!

Статистика Садулаева в Албании в лишних обсуждениях не нуждается. 46:5 — именно такой разрыв заработанных и отданных соперникам баллов есть у россиянина на сей раз. Двукратный олимпийский чемпион начинал свой путь с квалификации, где досрочно закончил бороться с Бенджамином Грейлом (Австрия). Точно так же был закрыт вопрос в поединке 1/4 финала с Раду Лефтером (Молдавия). В полуфинале наш вольник уже одолел Ахмеда Магамаева (Болгария) — 12:2.

Абдулрашид Садулаев

Весной 2026-го годы отстранения Садулаева на европейском уровне закончились. Ведь он целых шесть лет не мог попасть на континентальные соревнования: однажды – из-за личного решения, а в другие остальные случаи – из-за санкций. Последние два года одного из самых титулованных борцов вольного стиля на планете не пускали из-за бюрократических проблем. Но то осталось в прошлом.

Золотая сборная России

Первое золото в этот финальный вечер стране принёс Башир Магомедов (до 65 кг). Для него успех на ЧЕ — первый в карьере. Воспитанник дагестанской школы уверенно победил экс-россиянина Ислама Дудаева (Албания) — 10:0.

Башир Магомедов

Затем праздник продолжился в неолимпийском весе до 70 кг. Зажёг опытный Давид Баев, который уже второй год подряд взял золото чемпионата Европы. На сей раз россиянин отстоял честь сборной в схватке с молодым молдаванином Александром Гайдарли. Таким образом, воспитанник осетинской школы борьбы почти наверняка застолбил за собой место на ЧМ-2026, где спустя семь лет после первого успеха Давид может победить вновь.

Давид Баев

В порядке и Ахмед Усманов. В весе до 79 кг он стал трёхкратным чемпионом Старого Света. Визави 29-летнего Ахмеда был маститый Магомедхабиб Кадимагомедов. Белорус бился до конца, но так и не смог склонить чашу весов в свою сторону. 4:2 — в пользу россиянина.

К сожалению, не смог довести дело до победного конца россиянин Муса Мехтиханов в весе до 57 кг. В решающей схватке он боролся с представителем Азербайджана Исламом Баразгановым и её первую половину вдребезги провалил, дав сопернику возможность заработать восемь баллов. После холодного душа Муса отыграл шесть баллов, однако на заключительный рывок ему уже не хватило ни сил, ни времени.

По итогам дня в активе российской сборной четыре золота и одно серебро.

Впереди — заключительный день ЧЕ-2026, где будет разыграно ещё пять комплектов наград. Россия попала в два финала и ещё в двух поединках будет оспаривать бронзовые медали. Так что праздник на нашей улице ещё не закончен!