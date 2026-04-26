«Динамо» добыло первый трофей в истории! Москвичи вырвали Суперкубок у «Стрелы»

В субботу, 25 апреля, московское «Динамо» впервые в своей новейшей истории завоевало трофей. И это Суперкубок России по регби – 2026!

Москвичи сделали это так, как берут последний кусок пиццы в компании: долго присматривались, нерешительно тянули руку, а в конце просто вырвали у соседа. Казанская «Стрела‑Ак Барс» в Монине вспомнила, что любая победная серия заканчивается, а новый стадион «ВВА‑Подмосковье» увидел встречу, в которой драматургии было больше, чем во всём прошлогоднем прокате российского кино.

Дебют с перчинкой

Стадион в Монине открыл регбийную историю матчем, который моментально сломал каноны регбийного прагматизма. Обычно в первых официальных играх сезона команды напоминают боксёров в первом раунде: много движения, минимум ударов. Но в Суперкубке Тагир Гаджиев уже на пятой минуте изобразил спринтера на 100-метровке: перехватил ошибку Джейдена Барона при попытке спасти мяч у боковой и убежал в зачётку. Никакой разведки боем, сразу апперкот! Москвичи стояли с видом людей, которых разбудили не будильником, а ведром холодной воды.

Качели с динамовским акцентом

Дальше началось то, что принято называть «регби нервных людей». Эдуард Фуше двумя точными штрафными вернул «Динамо» в игру, и на табло замаячило что‑то, отдалённо напоминающее контроль над ситуацией. Но контроль в этом матче был как скользкое мыло в душе: только кажется, что поймал, как оно выскальзывает вновь.

Сначала Михаил Панкратов отправился на 10-минутный отдых за нарушение правил, и казанцы в большинстве забили штрафной: Кобус Мараис был точен. На последней минуте первого тайма Фуше получил шанс восстановить статус‑кво с «точки», однако смазал удар. Это был первый звоночек, что лёгкой прогулки в Монине не планировалось ни для кого. К перерыву – 8:6 в пользу Казани.

А в начале второго тайма уже Тагир Гаджиев присел отдохнуть с жёлтой карточкой, и «Динамо» перешло в режим «давайте уже серьёзно». Иван Дорофеев, словно таксист, которого вызвали на срочный заказ, подобрал мяч после схватки и уверенно приземлился с мячом в зачётке. Фуше реализацией добавил ещё два очка, и москвичи повели.

«Забираем трофей и уезжаем»

Заключительная двадцатиминутка превратилась в шахматы на газоне: прорывы давались с огромным трудом, и всё свелось к тому, кто кого перебьёт по стандартам. Мараис забил свой третий штрафной, а сменивший его на поле Питер Стенкамп с ходу отметил дебют в России первыми набранными очками – исполнил ещё один точный удар. Казалось, что казанцы додавливают и вот‑вот скажут всем: «Забираем трофей и уезжаем».

Однако москвичи решили, что с них хватит. Массированная атака завершилась вторым заносом Дорофеева. Иван оформил дубль и, по сути, одной правой переписал историю клуба. Фуше добавил реализацию – и плюс три к 77‑й минуте.

Аут, который запомнится

У «Стрелы» был шанс отыграться. Штрафной с комфортной точки, три очка отставания, и логика подсказывала: бей по воротам, сравнивай счёт и переводи игру хотя бы в дополнительное время. Но казанцы решили, что это скучно. Герман Давыдов вместо удара отправил мяч в аут, чтобы занести попытку.

Закончилось это не так, как было задумано: мяч был потерян, надежды рухнули, а «Динамо» через пару минут уже качало трофей. Видимо, в Казани решили, что весна – лучшее время для авантюр. Однако не срослось.

Финальный свисток зафиксировал то, что ещё пару часов назад казалось сюжетом для альтернативной истории российского регби. 20:17 – именно с таким счётом москвичи сделали то, во что до стартового свистка верили разве что самые преданные оптимисты.

История без скидок на весну

Для «Динамо» это не просто строчка в «Википедии». Это первый Суперкубок в современной истории клуба, который до этого наблюдал за триумфами «Стрелы» со стороны. Казанцы, державшие этот трофей как семейную реликвию, теперь вынуждены отдать его соперникам.

Главный тренер москвичей наверняка потом будет вспоминать что‑то про прагматизм, защиту и волю к победе, но на деле это была чистая драма с элементами героизма и щепоткой везения на старте сезона. Впрочем, трофей – он и в апреле трофей, а в Монине теперь точно знают: регби на новом стадионе начинается не с парадного марша, а с боевика.