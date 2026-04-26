Самый безумный марафон в истории человечества. 42,2 км быстрее двух часов!

Мировой рекорд в марафоне теперь быстрее двух часов, а именно 1:59.30. С таким невероятным результатом победу в одном из самых престижных мэйджоров – Лондонском марафоне – одержал 30-летний кениец Себастьян Саве. Он превзошёл неофициальный результат, который шесть лет назад показал легендарный соотечественник Элиуд Кипчоге.

Но Кипчоге тогда в Вене бежал с массой пейсмейкеров, с автомобилями сопровождения, в райских, можно сказать, условиях. Да, он пробежал быстрее двух часов – за 1:59.41, однако World Athletics не зафиксировала этот результат в качестве рекорда.

Саве обратил на себя пристальное внимание бегового сообщества в 2024 году. Тогда в Валенсии он пролетел марафон с результатом 2:02.05, установив сразу личный рекорд. До этого он показывал высокие результаты в кроссе и на полумарафонах, а тут просто с ноги открыл дверь в элиту.

Год назад Себастьян стал победителем Лондонского марафона, впервые в карьере забрав мэйджор. Но превзойти личный рекорд не сумел – 2:02.27. Это было в апреле, а в сентябре он стал триумфатором Берлинского марафона – 2:02.16. Между двумя этими событиями у него бесконечное количество раз брали допинг-тесты, но всё было чисто.

26 апреля 2026 года Саве в плотнейшем соперничестве с эфиопом Йомифом Кеджелчей совершил то, чего в официальных стартах не удавалось никому. Он стал первым в истории, кто пробежал марафон быстрее двух часов –за 1:59.30. Спустя 11 секунд Кеджелча стал вторым (1:59.41), а ведь для Йомифа это был первый марафон в карьере!

Долгое время державшийся рядом с ними угандиец Джейкоб Киплимо также показал феноменальное, но человеческое время – 2:00.28.

Все трое превзошли прежнее достижение кенийца Келвина Киптума, который 8 октября 2023 года в Чикаго пробежал за 2:00.35. К сожалению, Киптум погиб спустя всего четыре месяца в ДТП на родине.

Таким образом, Лондон-2026 стал самым быстрым марафоном в истории. Хотя считается, что трассы в Чикаго и Берлине более скоростные. Но именно в столице Великобритании сразу два бегуна пробили барьер, который казался недостижимым.

Кстати, практически в это же время в Дюссельдорфе Дмитрий Неделин установил новый рекорд России – 2:08.54. Это на 13 секунд быстрее предыдущего достижения Алексея Соколова, державшегося с 2007 года.

Тогда российский рекорд уступал мировому достижению эфиопа Хайле Гебреселассие (2:04.26) 4 минуты и 43 секунды. Спустя 19 лет новое достижение российского бегуна уступает новому мировому рекорду 9 минут и 26 секунд.