Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Дмитрий Неделин установил рекорд России в марафоне в Дюссельдорфе: сколько лет он держался и какое время показал

Великий день для русского бега. Побит рекорд в марафоне, который держался 19 лет!
Батраз Томаев
Бегун Дмитрий Неделин
Комментарии
Дмитрий Неделин сделал то, что другим не удавалось два 10-летия.

В немецком Дюссельдорфе прошёл ежегодный престижный марафон. По традиции на классическую дистанцию в 42,195 км заявилось сотни человек, но лишь один из них получил статус победителя.

И очень приятно, что первое место забрал парень из Пензы! 26 апреля он переписал историю отечественной лёгкой атлетики. Правда, важен не сам факт победы (всё-таки сильнейшие в мире в этот же день били мировые рекорды в Лондоне), а время, показанное российским спортсменом.

Марафон быстрее двух часов? Легко!
Самый безумный марафон в истории человечества. 42,2 км быстрее двух часов!
OMG
Самый безумный марафон в истории человечества. 42,2 км быстрее двух часов!

Безоговорочный успех

Самое важное: Дмитрий Неделин пробежал марафонскую дистанцию за 2.08,54. И на этом надо сделать важные акценты.

1. Дмитрий стал первым россиянином, которому удалось выбежать в марафоне из 2 часов и 9 минут.

2. Он установил новый рекорд России.

3. То есть, говоря проще, Неделин – быстрейший человек из нашей страны, когда-либо преодолевавший марафон. И это круто!

Лучшие секунды в стране на стайерской дистанции держались долгих 19 лет. Ещё в 2007 году автором рекорда стал Алексей Соколов – 2.09,07.

Фото: из личного архива

Неделин шёл к знаковому рекорду на протяжении нескольких лет – с 2023-го. Он планировал штурм предыдущего результата ещё в прошлом году на марафоне в Казани, но тогда не сложилось. Затем совершил попытку на быстрой трассе в Валенсии, однако там даже не добежал до финиша.

И вот за неделю до очередного казанского марафона Дмитрий добился желаемого.

«Я очень рад, что это наконец-то удалось сделать. Спасибо всем за поддержку, которую мне все оказывали на этом непростом пути. За четыре года дорос от любителя до рекордсмена России», – приводит слова Неделина «Беговое сообщество» в социальных сетях.

Ну а пока зафиксируем фантастическую крутость Неделина. И будем верить, что нового рекорда не придётся ждать два 10-летия.

Интервью с Неделиным:
«Диман, не сегодня». Как российский марафонец штурмовал рекорд, недостижимый уже 17 лет
Эксклюзив
«Диман, не сегодня». Как российский марафонец штурмовал рекорд, недостижимый уже 17 лет
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android