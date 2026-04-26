Дмитрий Неделин сделал то, что другим не удавалось два 10-летия.

Великий день для русского бега. Побит рекорд в марафоне, который держался 19 лет!

В немецком Дюссельдорфе прошёл ежегодный престижный марафон. По традиции на классическую дистанцию в 42,195 км заявилось сотни человек, но лишь один из них получил статус победителя.

И очень приятно, что первое место забрал парень из Пензы! 26 апреля он переписал историю отечественной лёгкой атлетики. Правда, важен не сам факт победы (всё-таки сильнейшие в мире в этот же день били мировые рекорды в Лондоне), а время, показанное российским спортсменом.

Безоговорочный успех

Самое важное: Дмитрий Неделин пробежал марафонскую дистанцию за 2.08,54. И на этом надо сделать важные акценты.

1. Дмитрий стал первым россиянином, которому удалось выбежать в марафоне из 2 часов и 9 минут.

2. Он установил новый рекорд России.

3. То есть, говоря проще, Неделин – быстрейший человек из нашей страны, когда-либо преодолевавший марафон. И это круто!

Лучшие секунды в стране на стайерской дистанции держались долгих 19 лет. Ещё в 2007 году автором рекорда стал Алексей Соколов – 2.09,07.

Алексей Соколов Фото: из личного архива

Неделин шёл к знаковому рекорду на протяжении нескольких лет – с 2023-го. Он планировал штурм предыдущего результата ещё в прошлом году на марафоне в Казани, но тогда не сложилось. Затем совершил попытку на быстрой трассе в Валенсии, однако там даже не добежал до финиша.

И вот за неделю до очередного казанского марафона Дмитрий добился желаемого.

«Я очень рад, что это наконец-то удалось сделать. Спасибо всем за поддержку, которую мне все оказывали на этом непростом пути. За четыре года дорос от любителя до рекордсмена России», – приводит слова Неделина «Беговое сообщество» в социальных сетях.

Ну а пока зафиксируем фантастическую крутость Неделина. И будем верить, что нового рекорда не придётся ждать два 10-летия.