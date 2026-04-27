Женская команда по водному поло выиграла титул на международной арене с флагом. Это было очень драматично!

Есть первое золото у сборной России! Во время гимна ватерполистки еле сдерживали слёзы

В финале первого международного турнира после долгого отстранения наша женская сборная по водному поло почти довела болельщиков до нервного срыва. Россиянки вырвали победу во втором дивизионе Кубка мира буквально на последней секунде! А потом праздновали с флагом и гимном!

«Это исторический день»

Первыми из всех взрослых российских спортивных команд гимн в свою честь услышали ватерполистки. 13 апреля World Aquatics снял все ограничения по использованию национальных символов, а уже через две недели наша сборная выиграла свой первый международный турнир.

Во второй дивизион Кубка мира российская команда попала из-за отсутствия рейтинга, но быстро доказала, что эта борьба не её уровня. Спортсменки почти беспрепятственно дошли до финала. С разгромным счётом девушки победили сначала сборную Аргентины (33:11), затем Германии (26:4), ЮАР (27:5), Бразилии (22:5) и Канады (24:6).

Но особенно важным для команды стало включение гимна России перед стартовой встречей с Аргентиной.

«Это исторический день. Я еле сдержал слёзы. Я вспомнил, как десять лет назад мы выиграли первенство мира в Новой Зеландии. В составе тогда были Белла Маркоч, Маша Макарова, которые повзрослели, стали мамами, но отлично играют, что и показали сегодня. А с Полиной Поповой мы выигрывали первенство мира трижды! Уникальное достижение. Я вспоминал эти десять лет, и шли мурашки по коже», — поделился впечатлениями Маркоч.

К его словам присоединилась и капитан команды Екатерина Прокофьева.

«Это гордость. Я улыбалась, когда он зазвучал, а потом начала его петь. В первые моменты мелькнула мысль: «Это правда, это реально?» Потом, когда начинаешь петь, уже внутренне состояние совершенно другое — и волнение, и гордость. Всё вперемешку», — отметила спортсменка.

«Мы получили то, что заслужили»

В финальном матче россиянки встречались с китайской командой. Перед решающей борьбой обе сборные уже обеспечили себе выход в Суперфинал Кубка мира. В Мальте им оставалось определить сильнейшего во втором дивизионе.

Команды оказались настолько равны по силам, что матч близился к серии решающих пенальти. За четыре секунды до завершения основного времени счёт на табло показывал 17:17. В этот момент Сергей Маркоч запросил тайм-аут.

А сразу после возобновления игры решающий бросок из центра бассейна выполнила Дарья Савченко. Мяч залетел в ворота буквально в последнюю секунду основного времени. 18:17 — россиянки праздновали свой первый и такой долгожданный триумф на международной арене.

«Мы получили то, что заслужили. Шли четыре года к этому турниру и верили, что этот день настанет, — так и случилось. Мы показали, что работали четыре года на федеральных базах. Наш час настал, и мы заняли первое место. Это показывает, что мы на всех турнирах будем бороться за первые места.

Я верю в свою команду. Мы боремся до конца — в этой жизни сдавшихся больше, чем проигравших. Россия ждала этой победы, мы её добыли. Всех поздравляю», — сказал после матча Маркоч.

Теперь российские спортсменки готовятся к Суперфиналу Кубка мира. Турнир пройдёт в Сиднее с 22 по 26 июля. В Австралии одна из сильнейших до отстранения сборных мира безусловно будет бороться за самые высокие места. И, конечно, уже не вернётся во второй дивизион.