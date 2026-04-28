Звездопад на ЧМ-2026 по снукеру. Ронни О’Салливан даже не стал доигрывать свой матч

Семикратный чемпион мира сдался, чтобы не мучиться. В один день с ним главный турнир года покинули Марк Селби и Джадд Трамп.

В первом круге чемпионата мира по снукеру – 2026 лидеры повторили исторический рекорд. Лишь в третий раз в истории турнира в Крусибле дальше дружно прошли 15 из 16 рейтинг-фаворитов. А в матчах 1/8 финала в условиях куда более плотного соперничества случился настоящий звездопад. Буквально за несколько часов свои матчи проиграли Ронни О’Салливан, Марк Селби и Джадд Трамп. Можно добавить к этой троице и Кайрена Уилсона – тогда получится 13 титулов на четверых. И все эти парни едут домой!

А кто остался-то? Давайте разбираться!

Ронни опять рассыпался

Конечно, преданные поклонники Ронни О’Салливана верили, что даже после непростого сезона их кумир сможет показать класс в Крусибле и забрать себе наконец-то этот неуловимый восьмой титул. Уверенная победа в первом круге и первая сессия матча с Джоном Хиггинсом эту веру только усиливала.

А дальше… всё как обычно. Потеря контроля, нервы, удар по столу. В целом-то Ракета играл неплохо, нельзя сказать, что совсем развалился. Но и Хиггинс проигрывать не хотел. В итоге уверенные 9:5 для Ронни превратились в 12:12, и Джон в решающем фрейме оказался более психологически устойчивым.

Закончилось всё поступком Ронни, который некоторые из зрителей даже сочли неуважением к сопернику. В десайдере Хиггинс забил важнейший красный и планировал ставить снукер за цветными по болкерной линии. Но Ронни, понимая, что ему сначала нужно будет выбраться из трудного положения, а затем самому искать снукеры, встал и прервал серию Джона, протянув ему руку в знак признания своего поражения. Обычно снукеристы всё-таки позволяют соперникам закончить подход к столу. Но это же Ронни – что с него взять?

Итак, О’Салливан откладывает попытку обгона Стивена Хендри ещё на год. А Хиггинс продолжает рубиться за свой пятый титул здесь и сейчас!

Шанс войти в историю

В других парах тоже было немало интересного. Шон Мёрфи, который чудом уцелел в первом раунде, во втором показал всё, что умеет. Англичанин разобрался с Сяо Годуном из Китая за две сессии – 13:3, а дальше будет экзаменовать ещё одного игрока из Поднебесной – действующего чемпиона мира Чжао Синьтуна. Это будет очень интересное противостояние.

Джон Хиггинс же сыграет с Нилом Робертсоном. Австралиец уверенно прошёл Криса Вейклина и вообще метит на первое место в мировом рейтинге. Напомним, Нил сорвал куш на турнире в Саудовской Аравии, и, если выиграет чемпионат мира, позиции Джадда Трампа пошатнутся.

Тем более что сам Трамп в 1/8 финала неожиданно проиграл иранцу Хоссейну Вафаею. Так бывает: андердог собрался и выдал классный матч, особенно постарался в концовке, а у фаворита что-то не пошло. Всё дошло до решающего фрейма при 12:12, а там нервы крепче оказались у Вафаея. Иранец впервые в своей карьере добрался до четвертьфинала чемпионата мира.

Нижняя часть сетки вообще расчистилась от фаворитов, и теперь каждому из четвёрки Марк Аллен, Барри Хокинс, У Ицзэ, Хоссейн Вафаей представился отличный шанс дойти до финала чемпионата мира. Из этого квартета до решающего матча в 2013 году добирался только Барри Хокинс, но теперь кто-то точно получит новый шанс вписать своё имя в историю снукера.